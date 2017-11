La colla sardanista Montseny de Vic, campiona de Catalunya

17:00 NacióDigital se suma a la vaga general i a l'aturada de país. «Des d’aquest dimarts, a les 17.00 i fins dimecres a la mateixa hora, la nostra portada i les xarxes socials es mantindran amb informació mínima».

16:56 L'Ajuntament de Torredembarra se suma a la general convocada per dimecres. El consistori ha decretat serveis mínims durant la jornada de demà. Per altra banda, algunes instal·lacions i serveis romandran tancats durant tot el dia, com la piscina municipal, Cal Bofill, l'Oficina de Turisme i la regidoria de Cultura.

16:48 La sala social del TSJC cita a les 18h la Intersindical-CSC, convocant de la vaga general de dimecres, per notificar-li si obliga a suspendre l'aturada o imposa mesures cautelars. Foment havia presentat un recurs a aquesta sala després que la del contenciós administratiu declarés que no era competent per pronunciar-s'hi.

16:43 L’ex-primer ministre francès Manuel Valls ha dit que “no entendria” que la justícia belga es negués a lliurar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la justícia espanyola. En una entrevista a Onda Cero, també ha afirmat que “els dirigents europeus han trigat massa” a reaccionar i confirma que participarà a la campanya electoral del 21-D.

16:35 La Fiscalia Anticorrupció demana llibertat amb fiança de 400.000 euros per a Ignacio González, empresonat en el marc de l'operació Lezo, que investigava un cas de corrupció a la Comunitat de Madrid. El ministeri públic considera que, malgrat la possible existència d'una fortuna en paradisos fiscals, ha disminuït el perill de reiteració delictiva i de fugida gràcies als avenços de la investigació.

16:23 Les regidores de la CUP de Barcelona han cridat a participar en la vaga general d'aquest dimecres i han tornat a demanar a l'alcaldessa, Ada Colau, trencar el pacte de govern amb el PSC, el qual, segons elles, és un partit responsable d'una situació "més propera al que es vivia en el franquisme que no a una democràcia", ha dit l'edil Maria Rovira, pel suport dels socialistes a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

16:11 El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, afirma que a BComú descarten "de forma clara" governar amb cap altre partit que no sigui el PSC. En un apunt al seu perfil de Facebook, afirma que la consulta interna sobre la continuïtat del pacte de govern amb els socialistes no pretén "qüestionar "un acord de govern amb molts elements positius per la ciutat ni "tampoc obrir la porta a governar amb cap altra força política".



16:07 Terrassa en Comú s'ofereix a liderar un «govern de ciutat» d'ampli consens. Obre les portes a totes les forces que garanteixin el desenvolupament dels grans temes de ciutat, com la municipalització de l'aigua. Posa com a condició la defensa d'un referèndum pactat per a Catalunya, l'amnistia dels presos polítics i l'anul·lació del 155. Informa Albert Prieto.

15:24 L'Ajuntament de Vic se suma a l'aturada de país per la llibertat dels presos polítics. Demà hi haurà serveis mínims d’atenció a la ciutadania.

15:23 Associacions de la Guàrdia Civil defensen que emmanillar per darrere entra dins l'«absoluta normalitat». Tres organitzacions que representen els agents del cos policial assenyalen que es va tractar els consellers en el trasllat al centre penitenciari igual que altres presos.

15:07 L'IEC mostra el seu rebuig als empresonaments i aposta per una solució "exclusivament política”. Critica que l'entrada de membres del Govern a la presó "ha tornat a encendre els ànims”.

14:58 Berga Comercial s'adhereix a l'aturada general del 8 de novembre. L'entitat dona llibertat als botiguers i assegura que, de moment, entre el 60 i el 70% ja han confirmat la seva voluntat de secundar la convocatòria.

14:51 Centenars d'alcaldes demanen la llibertat dels presos polítics davant la Comissió Europea. Miquel Buch, president de l'ACM, i Neus Lloveras, presidenta de l'AMI, lideren la marxa juntament amb els eurodiputats del PDECat i ERC.

14:46 VÍDEO Sant Cugat del Vallès denunciarà VOX i Somatemps per la concentració de dilluns al vespre. Uns ultres van arrencar la pancarta dels presos polítics i van llançar ous i tomàquets a l'Ajuntament.

14:46 L'ADL Garrotxa fa avui una assemblea oberta de cara a la vaga general de demà. Tindrà lloc al Núria Social, a Olot, a les 19:00 h, amb la intenció de compartir els últims detalls de les mobilitzacions del 8-N.

14:30 Les seus del PSC de Cambrils i Valls, víctimes d'atacs vandàlics. Els dos locals han patit pintades i també el llançament d'ous. La federació del Camp de Tarragona denuncia que el nivell "d'assetjament i de bel·ligerància" contra els socialistes arriba "ja directament als insults".

14:22 ÚLTIMA HORA Foment insisteix a aturar la vaga tot i el primer revés del TSJC. La patronal presenta un segon recurs després que la sala de l'ordre del contenciós administratiu hagi inadmès la primera petició perquè es declarava no competent i ara ho torna a intentar a la sala social del mateix tribunal. Per Roger Tugas i Isaac Meler.

14:11 «En castellano, por favor»: els homes de negre de Rajoy arriben a la Generalitat. El diplomàtic Juan Fernández Trigo pren el control de la conselleria d'Exteriors, que dirigia Raül Romeva. El castellà es converteix en la llengua d'informes escrits a l'administració catalana per facilitar la supervisió dels ministeris. Per Isaac Meler.

13:47 El whatsapp de Millo a Puigdemont: «Els catalans no t'han votat mai com a president». El delegat del govern espanyol a Catalunya envia un missatge de text molt dur al president de la Generalitat, que aquest matí l'ha criticat a Catalunya Ràdio.

13:45 ÚLTIMA HORA La vaga general de dimecres és legal: el TSJC tomba el recurs de Foment. La patronal demanava frenar l'aturada ja que considerava que els seus motius eren polítics, malgrat que la Intersindical-CSC havia inclòs només qüestions laborals en la convocatòria. Per Roger Tugas.

13:31 Desenes de delegats i treballadors de CCOO tallen Via Laietana per exigir la "llibertat dels empresonats”. S’han concentrat a la porta de la seu del sindicat a Barcelona a les 12 del migdia fins gairebé la una de la tarda.

13:19 La comissió del model territorial al Congrés es constituirà un mes abans del 21-D. El PSOE demana que s'hi sumin totes les forces polítiques i ho facin amb "ànim constructiu i de diàleg".

13:04 L'ANC aposta per una llista unitària amb Puigdemont i tots els presos polítics. L'entitat, que té el seu president, Jordi Sànchez, a Soto del Real, assegura que cal "sacrificar l'interès immediat" dels partits a l'hora de concórrer al 21-D. Per Oriol March.

13:04 Cuixart, Sànchez, Trapero, Gabriel i Rufian, nous caganers d'aquest Nadal. L’empresa Caganer.com presenta prop d’una cinquantena de novetats amb personatges del món de la política, de l’esport, de ficció i els tradicionals.

13:03 ÚLTIMA HORA El PP guanyaria les eleccions amb un C's a l'alça i Podem desinflant-se. El baròmetre del CIS apunta que la demanda de ma dura contra l'1-O fa que Rivera sumi suports, mentre el PSOE i sobretot Iglesias cauen respecte les últimes enquestes. Per Roger Tugas.

13:03 El CDR de Berga insta a participar en l'aturada de país per trencar amb la "falsa normalitat" i rebutjar el "cop d'estat" que viu Catalunya. El Comitè de Defensa de la República se suma a la vaga general per reclamar la "llibertat" dels presos.

12:41 El PP avisa que denunciarà TV3 si no informa amb «objectivitat» durant la campanya. El coordinador general del partit, Fernando Martínez Maíllo, assegura que estaran "vigilant" la cadena pública catalana durant les properes setmanes.

12:21 ÚLTIMA HORA Els homes de negre de Rajoy ja són aquí: així han arribat al Departament d'Exteriors. El diplomàtic Juan Fernández Trigo pren el control de la conselleria que dirigia el conseller Raül Romeva. Per Isaac Meler.

12:07 ENTREVISTA Carles Sastre (I-CSC): «Hem estat beneits, els estats només llegeixen el deute i la prima de risc». El secretari general de la Intersindical-CSC creu que "l'èxit de la vaga es mesurarà per la paralització de Barcelona i la mobilització del territori". Per Pep Martí.

12:06 Hisenda vol que Puigdemont es faci càrrec de les despeses de l'1-O. El govern espanyol presenta una denúncia al Tribunal de Comptes perquè el president assumeixi el cost d'obrir més de 2.300 col·legis, la compra de les urnes i les subvencions a l'ANC i Òmnium.

11:54 Pacheco critica que la vaga general de dimecres "separa i confronta encara més la convivència”. El secretari general de CCOO a Catalunya defensa que són els sindicats majoritaris els que tenen "legitimitat" per convocar-la.

11:50 La Unió de Botiguers de Manresa es «posiciona favorablement» a l'aturada de país de dimecres. L'associació "dona llibertat" als seus associats a participar-hi si ho consideren convenient.

11:50 El CDR Manresa convoca a les 6 del matí per fer accions per l'aturada de país. Hi ha dos punts de trobada i no ha transcendit quines seran les actuacions concretes que es portaran a terme.

10:37 Tortosa aprova una declaració per la llibertat dels presos polítics i de suport al Govern legítim. Els regidors del PSC marxen del ple després que el regidor de la CUP els titllés de "miserables" pel suport al 155.

09:28 «Espanya és un estat condemnat per tortures a polítics»: Puigdemont i els consellers en deu frases. El president de la Generalitat i els membres del Govern exiliats a Bèlgica denuncien la repressió de l'Estat en una entrevista a Catalunya Ràdio.

09:20 PRIMÍCIA Escissió a Podem Catalunya: pleguen vuit membres de la direcció seguint els passos de Fachin. Asseguren que deixen el partit pel "tracte dispensat" per Pablo Iglesias al seu ex-secretari general i a l'òrgan de direcció català. Per Sara González.

09:19 ENTREVISTA Albano Dante Fachin: «Joan Coscubiela és el model de polític a superar». El ja exlíder de Podem Catalunya dona per feta una escissió al partit i ultima "una eina jurídica" per forjar una aliança amb formacions com ERC, CUP i Procés Constituent. Admet estar "trist" però "alliberat" després de dimitir de Podem, un partit que, diu, ha passat de "parlar del cadenat del 78 als consensos del 78”. Per Sara González.

09:18 Puigdemont pressiona per una llista unitària: «No tenim alternativa a anar tots junts». El president de la Generalitat assegura que hauria d'incloure "tota la gent que defensa la democràcia".

08:56 La selecció catalana d’esquí de muntanya no participarà en els campionats espanyols. El seleccionador català, Joan Cardona, ho va anunciar a la presentació a la Fira de la Muntanya de Vic.

08:55 Quatre alcaldes del Baix Montseny viatgen amb cotxe a Brussel·les per explicar la repressió de l'Estat. Són els batlles de Vallgorguina, Sant Esteve de Palautordera, Gualba i Campins.

08:33 Puigdemont exigeix a Europa que pressioni Espanya perquè respecti el resultat del 21-D. El president de la Generalitat, en una entrevista a Catalunya Ràdio, denuncia que l'Estat preparava un pla "duríssim" de repressió i violència després de la declaració de la independència.

08:18 Multa de 200 euros per «protegir» un col·legi de l'1-O a Palafolls amb un tractor. Una infracció "greu" per haver impedit el pas dels vehicles.