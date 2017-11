Un arbre caigut interromp la circulació de la línia R3 entre Sant Martí de Centelles i Figaró

12:20 L'agència de qualificació Moody's preveu que els catalans tindrien problemes per pagar els crèdits en cas d'independència. La Generalitat "perdria el fort suport que rep de l'estat espanyol". ''Les llars i les pimes catalanes tindrien dificultats per fer front als pagaments dels seus préstecs en un escenari d'independència'', afirma l'agència.

12:18 El TSJC permet a Vox ser acusació popular contra Forcadell i la mesa del Parlament. El partit d'extrema dreta paga una fiança i serà part en el judici contra l'aprovació de disposicions parlamentàries contràries al TC.

11:38 El conseller de Salut, Toni Comín, ha piulat des de Brussel·les després de quedar en llibertat. "Exigim que les mateixes garanties que se'ns reconeixen a nosaltres siguin reconegudes també als nostres companys injustament empresonats a Espanya", destaca en una piulada. En llibertat sense fiança. Exigim que les mateixes garanties que se'ns reconeixen a nosaltres siguin reconegudes també als nostres companys injustament empresonats a Espanya. El nostre pensament és amb elles i ells tothora. — Toni Comín (@toni_comin) 6 de novembre de 2017

11:33 El Ministre d'Exteriors belga pica el crostó al d'Interior per parlar de Puigdemont i li demana "deixar fer a la Justícia". El liberal francòfon Didier Reynders adverteix que l'interlocutor de Bèlgica és Espanya i que ell, personalment, manté contactes regulars i "directes" des de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.

11:29 Clara Ponsatí, consellera d'Ensenyament, dona el bon dia amb una foto de Brussel·les, dotze hores després que la justícia belga l'hagi deixat en llibertat. Bon dia des de Brussel·leshttps://t.co/NpGGjXKKat pic.twitter.com/wkRLdmVTyR — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) 6 de novembre de 2017

11:17 PERFIL Albano Dante Fachin, el vers lliure de Podem que ara es rifa l'independentisme; per Sara Gonzàlez i Joan Serra Carné.

11:16 Fachin anuncia que diumenge decidirà si s'integra a alguna altra candidatura del 21-D i que fins ara ha parlat fins ara amb ERC, CUP i Procés Constituent. Considera que el PDECat està a "un altre univers".

11:14 Dos investigadors catalans renuncien als Premis Princesa de Girona per l'actitud de Felip VI amb Catalunya. Bernat Ollé i Romain Quidant sostenen que la Casa Reial ha avalat "l'onada de repressió" d'Espanya.

10:58 ÚLTIMA HORA Albano Dante-Fachin dimiteix com a secretari general de Podem a Catalunya i estripa el carnet del partit.

10:49 Una placa i un mural a Roquetes recorden la violència de l'1-O. La làmina inclou un codi QR que permet accedir a les imatges de la intervenció de la Guàrdia Civil al municipi durant el referèndum del primer d'octubre.

10:48 L'advocat de Puigdemont: «Si posa un peu a Espanya, serà detingut». Jaume Alonso-Cuevillas explica que el president podria evitar l'extradició si aconsegueix qüestionar la "possibilitat de tenir judici just" a l'Estat.

10:41 VÍDEOS i FOTOS Així ha estat el tall de l'autopista C-58 a Sabadell per la llibertat dels presos polítics. L'acció ha saturat una de les principals vies del país al seu pas pel Vallès.

10:16 Sáenz de Santamaría: «Tenim màxim respecte a les decisions dels jutges». La vicepresidenta del govern espanyol valora la decisió del jutge belga de deixar en llibertat Puigdemont i els quatre consellers

09:47 «The National», més contundent que mai. El diari escocès dedica la seva portada d'aquest dilluns a la repressió de l'estat espanyola i apunta, clar i contundent, que "no es pot confiar en la justícia espanyola".

09:41 Primer tuit de Carles Puigdemont després de ser deixat en llibertat per la justícia belga. En llibertat i sense fiança. El nostre pensament és per als companys injustament empresonats per un Estat allunyat d la pràctica democràtica — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 6 de novembre de 2017

09:24 Mireia Boya: «La justícia belga acaba de confirmar que els d'aquí són nou presos polítics». La fins ara presidenta del grup parlamentari reacciona a Twitter després que el jutge belga decreti llibertat provisional amb mesures cautelars per a Puigdemont, Comín, Serret, Ponsatí i Puig.

08:26 Nou matí de talls en vies i autopistes per exigir la llibertat dels presos polítics. Des de primera hora del matí es registren retards a la línia R2 Nord de Rodalies i hi ha afectacions en diverses carreteres.

08:08 FOTOS Un centenar de persones tallen l'autopista C-58 a Sabadell pels presos polítics. L'acció s'ha fet de manera coordinada i també s'ha repetit en altres vies vallesanes com la C-17.

08:07 Diverses manifestacions coordinades provoquen talls a la C-17, C-58 i Rodalies.

07:50 Marta Rovira: "Ho veieu com són presos polítics els que estan a la presó pel mateix, oi?”. La secretària general d'ERC reacciona per Twitter a la decisió judicial sobre Puigdemont. Bé, ara ja podem dir: ho veieu com són PRESOS POLÍTICS els que estan a la presó pel mateix, oi???? https://t.co/l44lknoupZ — Marta Rovira Vergés (@martarovira) 5 de novembre de 2017

00:21 Marta Pascal dimitirà com a vicepresidenta del Partit Liberal Europeu pels seus posicionaments sobre el procés. La coordinadora general del PDeCAT enviarà una carta al president de la formació europea, segons ha comunicat aquest diumenge al Consell Nacional..

23:44 ÚLTIMA HORA La justícia belga deixa en llibertat Puigdemont i els consellers. El jutge d'instrucció ha pres la decisió després d'escoltar per separat els cinc membres de l'executiu català exiliats a Brussel·les. El magistrat els ha imposat com a mesura cautelar que es presentin regularment als jutjats.

23:17 VÍDEOS Sonoríssima cassolada a Sabadell per protestar contra l'empresonament de membres del Govern. Una iniciativa que s'ha convocat arran de la decisió de la jutge de l'Audiència Nacional.

23:12 El conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Carles Mundó, agraeix, des de la presó, l'escalf rebut. "Moltes gràcies a tothom per defensar la llibertat i la justícia", ha piulat aquest diumenge en el seu compte de Twitter. Es poden empresonar les persones però no les idees. Moltes gràcies a tothom per defensar la llibertat i la justícia. De tot cor! — Carles Mundó (@CarlesMundo) 5 de novembre de 2017

23:11 El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, crida a la mobilització ciutadana des de la presó. No et limites a contemplar aqtes hores q ara vénen. Baixa i participa. No podran res davant un poble unit, alegre i combatiu. #Empaperem pic.twitter.com/vpa9FMVGiK — Oriol Junqueras (@junqueras) 5 de novembre de 2017

23:01 Nova mostra de solidaritat de Guardiola amb els presos polítics catalans. L'entrenador del Manchester City ha volgut transmetre, una vegada més, el seu suport al Govern i als presidents de l'ANC i Òmnium Cultural i ha lluït el llaç groc de l'ANC en la victòria contra l'Arsenal.

22:55 OPINIÓ «No es pot pensar en res més», l'article de Laura Pinyol sobre els presos polítics.

22:50 OPINIÓ «El programa electoral», l'article de Quim Torra sobre el 22 de desembre.



22:29 OPINIÓ «Quatre Marianos», l'article de Miquel Andreu sobre les arrels de Gomá Otero, de Societat Civil Catalana.

22:16 LA VEU DE NACIÓ «L'Estat s'ensorra», l'article de Germa Capdevila sobre la democràcia a l'Estat.

22:07 OPINIÓ «La violència impune als carrers», l'article d'Oriol Junqueras des de la presó, per a NacióDigital.

21:39 VÍDEO Un motorista arrenca cartells en favor de la llibertat dels presos polítics al centre de Sitges. Un altre ciutadà, entre altres coses, pregunta al motorista "si està d'acord que estiguin a presó" mentre aquest tira els cartells a la brossa.

21:18 VÍDEO L'ANC crida a la mobilització l'11-N mostrant la repressió històrica a Catalunya. L'entitat sobiranista fa un repàs dels presidents de Catalunya que han estat empresonats o forçats a exiliar-se.

20:31 Puigdemont resol el dilema del PDECat, per Oriol March. El president de la Generalitat és designat candidat dels nacionalistes després de negar-s'hi durant mesos, tot i que la seva situació judicial li impedirà fer campanya normal. El partit ja donava per fet que no podria comptar amb ell com a cap de cartell i insisteix en la seva figura per pressionar ERC de cara a la llista unitària.

19:42 ENTREVISTA Elpidio José Silva: «L'empresonament del Govern català és l'esquela del règim del 78», per Pep Martí. El jurista, inhabilitat com a jutge després d'haver empresonat Miguel Blesa, creu que "el viatge a Brussel·les de Puigdemont posa en evidència la justícia espanyola davant Europa". Assegura que "tot el 'House of Cards' de l'Estat pivota sobre l'acusació de rebel·lió, no podia muntar tot això amb una acusació de desobediència".

19:06 Una exministra francesa, sobre l'empresonament del Govern: «És una disfunció d'Europa». Ségolène Royal considera que les institucions europees haurien d'estar actuant com a mediadores en la qüestió catalana.

18:16 ÚLTIMA HORA Puigdemont i els consellers ja declaren a Brussel·les. Els cinc membres de l'executiu català exiliats a Brussel·les compareixen davant el jutge de forma individual. El jutge instructor haurà de decidir si els deixa en llibertat sota fiança o no en 24 hores.

17:38 La vida dels consellers a la presó: cel·les de 12 metres, visites familiars i oci a l'aire lliure. Els familiars han pogut visitar els membres de l'executiu per primera vegada aquest cap de setmana.

17:36 L'oposició i el govern belgues s'alineen per criticar la gestió d'Espanya vers Catalunya; informa Sergi Ambudio. El president del partit socialista, Elio Di Rupo, considera que Rajoy està actuant com un "autoritari franquista".

15:54 VÍDEO L'emotiu record del PDECat als membres del Govern exiliats i empresonats. La formació ha emès un vídeo durant el consell nacional extraordinari d'aquest diumenge amb imatges dels consellers i les paraules del president Puigdemont.

15:11 La pugna interna ajorna l'anunci de la llista dels «comuns» pel 21-D, informa Sara González. Xavier Domènech ha estat ja ratificat com a cap de llista de l'anunciada coalició amb Podem. La portaveu Elisenda Alamany subratlla que a la candidatura calen "cares noves" referents del territori i de la diversitat del partit. Els "comuns" defensaran la República catalana amb lligams amb Espanya i una agenda constituent "transitable per tot el catalanisme".

14:42 La justícia belga té 24 hores per decidir si deixa o no en llibertat Puigdemont i els consellers. Els membres de l'executiu exiliats a Brussel·les seran interrogats per un jutge d'instrucció, no més tard de les cinc de la tarda d'aquest diumenge. Ho explica Sergi Ambudio.

13:56 ÚLTIMA HORA Puigdemont s'entrega a la justícia belga. També ho han fet els consellers que l'acompanyen a Brussel·les, que són Clara Ponsatí -Ensenyament-, Toni Comín -Salut-, Lluís Puig -Cultura- i Meritxell Serret -Agricultura-. L'Audiència Nacional va enviar divendres una ordre europea de detenció destinada al president de la Generalitat i als consellers a l'exili.

13:42 L'ANC dona suport a la manifestació a Brussel·les del dia 6 de desembre, per demanar l'alliberament dels presos polítics catalans.