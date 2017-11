Pintades nazis i a favor del 155 al «bressol de mossèn Cinto»

Pintades nazis i a favor del 155 a Folgueroles. Foto: Carles Fiter

Pintades nazis i a favor del 155 a Folgueroles. Foto: Carles Fiter

El municipi osonenc de Folgueroles s'ha despertat aquest dissabte amb una desagradable sorpresa. Uns desconeguts han realitzat de nit diverses pintades amb símbols nazis i a favor de l'aplicació 155 en almenys dos punts del poble.L'alcalde Carles Baronet, en declaracions a, ha explicat que una de les pintades s'ha realitzat en una casa particular del carrer de la Rambla. Hi han guixat diverses esvàstiques així com la inscripció “155, fins al final”. Es tracta de la casa d'un senyor jubilat i, per tant, segons el batlle, no hauria estat escollida per motivacions polítiques.L'altra pintada, amb esvàstiques i la xifra 155, s'ha realitzat en un monòlit a la carretera que anuncia el poble i també inclou el lema “Bressol del poeta mossèn Jacint Verdaguer”. Cal recordar que “mossèn Cinto” va néixer a Folgueroles el 1845.L'alcalde, que ha assegurat que era la primera vegada que patien uns fets com aquests, ha destacat la paradoxa que suposa argumentar aplicar l'article 155 “per restablir l'ordre constitucional” i que a la pràctica estigui servint per “difondre ideologies ultres” amb impunitat.