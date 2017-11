​La plaça de Vic, en silenci pels presos polítics

Silenci absolut a la plaça Major de Vic per demanar la llibertat dels 10 presos #Osona pic.twitter.com/xG039m8Ezj — Osona.com (@osona) 3 de noviembre de 2017

Els manifestants amb les mans alçades i un silenci sepulcral Foto: Sergi Cámara

Joves i grans a la plaça Major de Vic Foto: Sergi Cámara



A Manlleu shan concentrat centenars de persones a la plaça Fra Bernadí de Manlleu Foto: Adrià Costa



Dos manifestants tallant la C-25 i la C-17 Foto: Albert Alemany

Cua quilomètrica a l'altura de Santa Cecília de Voltregà Foto: Adrià Costa

Un llaç groc gegant en suport als presos polítics Foto: Josep M. Montaner

Jornada de mobilització a Osona per reclamar la llibertat dels presos polítics. Aquest vespre la plaça Major de Vic s 'ha tornat a omplir de milers de persones . Els manifestants han alçat les mans obertes simbolitzant els 10 presos polítics en un silenci sepulcral.També han dedicat 10 minuts a cadascun d'ells: 5 minuts en silenci i 5 cridant "llibertat". Aquest clam ferm ha tornat a ressonat a la plaça. Durant la concentració també s'han sentit crits de "vaga general". Després, el Comitè de Defensa de la República ha animat a "acompanyar-se els uns als altres" per parlar de com encarar aquests moments.L'Audiència Nacional espanyola va ordenar aquest dijous l'empresonament de vuit conselleres per uns suposats delictes de sedició, rebel·lió i malversació per la declaració d'independència del Parlament. Aquests són Oriol Junqueras (titular d'Economia i també vicepresident), Carles Mundó (Justícia) Jordi Turull (Presidència), Raül Romeva (Afers Exteriors), Josep Rull (Territori), Joaquim Forn (Interior), Dolors Bassa (Treball) i Meritxell Borràs (Governació). Al mateix dia, milers de persones es van concentrar a la plaça Major de Vic i també a Gurb d'on és precisament el conseller de Justícia Hores abans, comitès de defensa de la República d'arreu han convocat tallar trens i carreteres. A Osona, s'ha quedat a partir de les 5 de la tarda per tallar la C-17 i la C-25 a l'altura de Gurb . D'altra banda, els CDR de la Vall del Ges, Manlleu, Ripoll o Centelles han fet marxes lentes fins aquest punt de trobada. Això ha provocat cues quilomètriques a partir de les 6 de la tarda en diferents punts de les carreteres.