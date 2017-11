Cap de setmana de bolets a Cantonigròs

Cap de setmana de bolets i de muntanya a Cantonigròs. Enguany la Fira del Bolet coincideix amb la Fira de la Muntanya Vic-Collsacabra i per aquest motiu, durant aquests dos dies hi haurà actes conjunts. Per començar, el dissabte hi ha una xerrada titulada "L'aplegador d'ermita o santer i les seves capelletes", a càrrec de Joan Arimany Juvanteny, gestor cultural especialista en religiositat popular.El bolet pren el protagonisme el diumenge dia 5. A la fira de productes artesanats i cerveses artesanes hi haurà parades amb bolets i exposició de bolets. També hi haurà un taller de bolets per als petits de la família i, pels amants de la gastronomia, un "showcooking" de la cuina del bolet, a càrrec d'Ignasi Camps del restaurant Ca l'Ignasi.Aquest diumenge també hi haurà la xerrada sobre "Rescats de muntanya en helicòpter" a càrrec de Guillem Amorós, coordinador del servei d'emergència GRAE de la Generalitat de Catalunya i Simone Moro, alpinista italià i pilot d'helicòpter del servei d'emergències de muntanya del Nepal. Després, hi haurà una espectacular simulació de rescat a l'entorn de La Foradada.La fotografia també hi juga un paper molt important, ja que el diumenge també hi haurà un concurs d'Instagram amb fotos fetes amb el mòbil de la fira del bolet de Cantonigròs. S'hauran d'etiquetar amb @cabreresac i el hastag #firaboletcantoni. El guanyador de la fotografia més votada tindrà com a premi un lot de productes artesans.Precisament, durant el cap de setmana de la Fira del Bolet de Cantonigròs es podran veure exposades les 36 fotografies finalistes del "Collsacabra, concurs internacional de fotografia" al Local d'Entitats de L'Esquirol. Els premiats es donaran a conèixer el dissabte dia 11 en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament de L'Esquirol a les 6 de la tarda.

