​La nord-americana Maïa Vidal presenta el seu pop-folk a l'Ateneu de Manlleu

15:41 Enric Millo anuncia que el govern espanyol assumeix el control de les subvencions i la comptabilitat del 21-D; informa Pep Martí.

15:29 L'Elx CF esbronca el futbolista català Román Golobart per criticar l'empresonament del Govern. El central del club valencià va rebre moltes crítiques de l'afició i l'entitat li va donar un toc d'atenció.

14:26 Ínigo Méndez de Vigo defensa que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució "ha estat normal i ha estat correcte".

14:24 ÚLTIMA HORA Santi Vila, a la sortida de la presó: «Hem de posar fi a aquesta situació tan terrible». L'exconseller paga la fiança de 50.000 euros i surt de la presó amb mesures cautelars.



14:23 Íñigo Méndez de Vigo: "L'actitud del govern ha estat sempre la de respectar i acatar les decisions judicials".

14:23 Íñigo Méndez de Vigo: "La premsa nacional i internacional ha jutjat Puigdemont amb severitat en aquests temps".

14:19 Íñigo Méndez de Vigo pensa per ara que "tots els partits" es podran presentar el 21-D, i considera "una bona notícia" que tots els catalans hagin anunciat que concorreran als comicis.



14:21 Owen Jones, columnista de «The Guardian»: «Espanya està en guerra amb la democràcia». El periodista, escriptor i acadèmic britànic assegura a la BBC que la situació a Catalunya va més enllà de l'independentisme perquè ja és "una qüestió de drets democràtics bàsics".

14:13 Santi Vila surt de la presó: "Tant jo com els meus companys estem bé, estem serens". "Estar privat de llibertat és una situació extrema, ha dit, "només voldria fer un a crida perquè les forces polítiques d'Espanya posin fi a aquesta situació tan terrible". Per últim ha apel·lat a les autoritats espanyoles perquè se solucioni políticament i no des dels jutjats.

14:03 Íñigo Méndez de Vigo assegura que l'impacte del referèndum de l'1-O sobre el sector turístic català ha estat "molt notable". Segons el portaveu del govern espanyol, les reserves hoteleres "han baixat enormement", i amb un 77% d'ocupació hotelera aquest octubre és la tercera comunitat autònoma que ha registrat un percentatge menor.

14:00 Íñigo Méndez de Vigo assegura que ja s'ha emès l'ordre per detenir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, però l'Audìència Nacional no n'ha informat.

13:52 El PSC de Terrassa s'ensorra: cinc regidors fan costat a Ballart i també pleguen. En els propers dies es formalitzaran les corresponents renúncies i s'anunciaran les persones que els substituiran al Grup Municipal Socialista. Informa Albert Prieto.

13:50 Íñigo Méndez de Vigo anuncia que es posa en marxa la maquinària per celebrar les eleccions catalanes del 21-D. Espera que els comicis generin "estabilitat, seguretat i certesa" a Catalunya.



13:41 El Síndic alerta que l'empresonament del Govern vulnera drets fonamentals. Rafael Ribó exigeix a Mariano Rajoy que es comprometi a aixecar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució després de les eleccions del 21-D.

13:41 La marxa lenta s'allargarà de Manresa a Bagà per la C-16 durant tota la tarda. Els convocants volen fer sortides de cotxes cada hora per protestar contra els empresonament.

13:40 8 de novembre: la data de la vaga general convocada per la Intersindical-CSC. Els motius al·legats són "estrictament legals" i inclouen el decret que facilita el trasllat d'empreses fora de Catalunya.

13:37 VÍDEO Policies espanyols es burlen dels consellers: «Fins que posin l'osset (Junqueras) de quatre potes a la presó». Un vídeo publicat per "La Vanguardia" mostra com els agents es mofen dels membres del Govern quan eren traslladats a la presó. L'advocat de Junqueras, Mundó i Romeva denunciarà les condicions del trasllat

13:37 El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, i els ministres Luis de Guindos (Economia) i Cristóbal Montoro (Hisenda) expliquen els acords del consell de ministres.

13:22 Ciutadans assegura que «les lleis s'apliquen, encara que et diguis Puigdemont o Junqueras». Fernando de Páramo diu que no són partidaris d'il·legalitzar la CUP sinó de "guanyar els independentistes a les urnes”. Per Pep Martí.

13:21 El PDECat reclama una «gran llista de país» per a les eleccions del 21-D. La coordinadora general, Marta Pascal, assegura que cal demanar al llibertat dels presos polítics i la recuperació de les institucions catalanes. Informa Oriol March.

13:07 Convoquen una marxa lenta des de Manresa a Guardiola de Berguedà per la C-16. Els convocants volen fer sortides de cotxes cada hora per protestar contra els empresonaments polítics. Aquesta tarda s'han convocat dues concentracions a Manresa, a les 7 i a 2/4 de 8.

13:03 Els estudiants de la UAB marxen de l'AP-7 després de tallar-la en ambdós sentits durant uns 15 minuts. Els estudiants de la UAB marxen de l'AP-7 després de tallar-la en ambdós sentits durant uns 15 minuts https://t.co/g9aQmo4imc pic.twitter.com/vpkHpbABKq — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

12:52 L'advocat dels consellers d'ERC empresonats presentarà denúncia perquè les condicions del trasllat no van ser correctes i ha assegurat que es van sentir maltractats.

12:48 La Intersindical-CSC convoca vaga general el proper dimecres, 8 de novembre, "per motius laborals" i comença una campanya als departaments de la Generalitat i a tot el sector públic en contra de l'article 155.

12:43 VÍDEO Un centenar d'estudiants de la UAB tallen l'AP-7 en ambdós sentits per reclamar la llibertat dels presos polítics. VÍDEO Un centenar d'estudiants de la UAB tallen l'AP-7 per reclamar la llibertat dels presos polítics https://t.co/AQD1JPcaGD pic.twitter.com/cvXTmBWext — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

12:36 L’advocat de @jordisanchezp diu que el risc de reiteració delictiva ha desaparegut pel canvi de context polític https://t.co/V1Z4PrR9zV pic.twitter.com/iY3jVXk9yS — NacióPolítica (@naciopolitica) 3 de novembre de 2017

12:35 El Constitucional rebutja el recurs del Govern contra l'aplicació del 155 per «prematur». L'Alt Tribunal no l'admet a tràmit al·legant el va rebre abans que el Senat votés la seva activació.

12:34 Vox comença a moure's perquè s'il·legalitzi el PDECat, ERC i la CUP. El partit ultra ja va motivar la persecució dels preparatius de l'1-O arran d'una querella al jutjat d'instrucció 13.

12:08 El PP surt del govern del Consell Comarcal del Baix Camp. Els dos regidors populars asseguren que la decisió arriba després d'una "advertència d'expulsió" del president Joaquim Calatayud (PDECat).

12:05 José Montilla veu "desproporcionat" l'empresonament dels consellers però defensa que no hi havia més remei que aplicar el 155. L’expresident de la Generalitat considera que la presó "és l'últim recurs”.

11:58 L'ANC i Òmnium convoquen avui a les 19:00 h davant dels ajuntaments de la Garrotxa. L'Assemblea per la Defensa de la Llibertat farà una assemblea oberta mitja hora més tard per organitzar les mobilitzacions.

11:55 El TC rebutja el recurs de la Generalitat contra el 155 per “prematur”. El Govern va impugnar la intervenció de l’autogovern abans de la votació del Senat.

11:47 Jordi Sànchez: "Ens volen humiliats i destituïts. No podran. No tenen prou presons”. L’ANC difon a través de Twitter un missatge del líder de l'entitat que continua a la presó. .@jordisanchezp ens diu: Ens volen humiliats i destruïts. No podran. No tenen prou presons. La democràcia guanyarà. El 21D el món ho veurà — Assemblea Nacional (@assemblea) 3 de novembre de 2017

11:39 Una quarantena de capellans del Bisbat de Vic denuncien la judicialització contra el procés català. Fan una crida a utilitzar el diàleg i esperen el retorn dels drets fonamentals i el respecte a la pluralitat de pensament i a les legítimes aspiracions del poble català.

11:39 El director d'«El Jueves», citat per injúries a la policia espanyola. La revista satírica va publicar el 4 d'octubre que les existències de cocaïna s'havien acabat a Catalunya per la presència policial als vaixells del port.

10:47 ÚLTIMA HORA L’Audiència Nacional deixa en llibertat el conseller Santi Vila.

10:46 Veïns de la plaça i el carrer Espanya de Granollers recullen signatures per canviar-ne el nom i que passin a dir-se plaça de la Dignitat i carrer de l'1 d'octubre. Diuen que no tenen res contra l'estat espanyol i que ho fan perquè els noms que hi ha hagut fins ara ja no els representen. De moment ja han recollit més de 200 adhesions.

10:43 L’advocat dels consellers del PDECat ingressats a Estremera els fa la primera visita a presó. Jaume Alonso-Cuevillas ha arribat al centre penitenciari a les 10 amb maletes amb roba. L’advocat dels consellers del @Pdemocratacat ingressats a Estremera els fa la primera visita a presó https://t.co/RqSgrV3dOs pic.twitter.com/1UwM3e8yvH — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

10:41 El ple de Terrassa dona compte de la renúncia de Jordi Ballart al càrrec d'alcalde i també a l'acta de regidor. Avui Ballart ja no hi ha assistit.

10:39 ÚLTIMA HORA L'Ajuntament de Barcelona exigeix l'excarceració immediata de tots els presos polítics. El consistori ha consensuat una declaració institucional que ho demana, i l'alcaldessa, Ada Colau, reclama a tots els regidors que "prediquin amb l'exemple" quan parlen de diàleg; per Jordi Bes.