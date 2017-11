Estudis sobre els retaules del Bisbat de Vic i sobre el poblament dels ausetans, Premis Plana de Vic

Irene Abril, recollint el guardó Foto: Patronat d'Estudis Catalans

El Patronat d’Estudis Osonencs va celebrar el dissabte passat la festa anual al Temple Romà de Vic on es van lliurar els Premis Plana de Vic. Irene Abril Vilamala va ser la guanyadora del Premi Plana de Vic amb el treball "Art per a la devoció. Fer retaules al bisbat de Vic en el context de la Reforma catòlica (1568-1600ca.)". D'altra banda, Pau Canudas, de l'Institut Antoni Pous i Argila, va guanyar el PPV Jove amb "Aquells bàrbars d'Osona. Estudi sobre el territori i el poblament dels antics ausetans".Durant la festa anual es va anunciar el nou membre de mèrit d'enguany: l'Agrupació Astronòmica d'Osona "per la seva tasca constant i generosa en la promoció dels estudis astronòmics, en particular, i en la socialització del coneixement i la cultura científica, en general". L'ecòleg Josep Peñuelas va ser l'encarregat de pronunciar la primera conferència del cicle: "El canvi global. Com serà el món del futur?".