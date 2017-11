Amb el Govern legítim de Catalunya

08:05 Tractors tallen l'A-2 i provoquen quatre quilòmetres d'aturada a l'altura de Castellolí (l'Anoia). Bon dia! ⛔️ L'A-2 està tallada a Castellolí (Anoia) en sentit Barcelona per una manifestació. Uns 4km d'aturades. Precaució! — Trànsit (@transit) 3 de novembre de 2017

07:56 Una vintena de manifestants han tallat les vies del tren a Sant Cugat en protesta per l’empresonament dels membres del Govern. El servei ja està restablert. Una vintena de manifestants tallen les vies de @FGC a Sant Cugat en protesta per l’empresonament del Govern https://t.co/ppC6kBMt67 pic.twitter.com/v3qDR2TQdZ — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

07:33 Muntanyencs i escoltes blasmen l'empresonament del Govern català. La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge i atletes com Kilian Jornet, Ferran Latorre o Núria Picas condemnen la repressió.

07:31 PORTADES La premsa espanyola aplaudeix l'empresonament del Govern. Els diaris de Madrid consideren que Puigdemont ha abandonat els seus consellers.

23:42 La debilitat dels arguments de la jutge Lamela per empresonar el Govern, en cinc claus. Ho explica Isaac Meler des de Madrid.

23:29 CRÒNICA Espanya es planta en la via repressiva: crònica d'un empresonament anunciat; per Joan Serra Carné des de Madrid.

23:16 Pere Navarro a Ballart, després de l'anunci de deixar l'alcaldia de Terrassa i la militància al PSC: «Has traït les idees dels milers de persones que et van fer confiança». L'exalcalde i ex primer secretari socialista piula un dur missatge dedicat a qui va ser el seu successor com a alcalde egarenc.

22:59 L'empresonament del Govern empeny el sobiranisme a explorar una llista transversal; per Roger Tugas i Oriol March.



22:00 Tornen les cassolades arreu del país per exigir la llibertat dels consellers empresonats.

21:56 L'independentisme ha tornat a omplir els carrers i les places per rebutjar la repressió política i judicialhttps://t.co/XtLJQjEFD2 pic.twitter.com/dINUOIQCKM — NacióDigital (@naciodigital) 2 de novembre de 2017

21:43 El Mercadal de Reus reclama l'alliberament dels presos polítics. Milers de persones s'han concentrat davant les portes de l'Ajuntament de la capital del Baix Camp per rebutjar l'empresonament dels Jordis, de Junqueras i 7 consellers més. S'ha penjat una pancarta de la façana del consistori amb el missatge "llibertat presos polítics". Informa Jonathan Oca.

21:34 600 persones es concentren a Moià per la llibertat dels presos i per la República. Informa Xavier Rius Sant.

21:31 El Barça «lamenta» l'empresonament del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i set consellers. El club, a través d'un comunicat, ha expressat la seva "solidaritat" amb els afectats i les seves famílies i ha reiterat en el diàleg com la millor via per resoldre el conflicte de manera "consensuada, pacífica i política". pic.twitter.com/wQmA3ntkpm — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 2 de novembre de 2017

21:00 L'Ajuntament de Barcelona convoca un ple extraordinari per aquest divendres a les 9.30h per aprovar un text de rebuig a l'empresonament del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i set consellers del Govern. Informa Jordi Bes.

20:55 Pancarta de ''Llibertat presos polítics'' Foto: NacióDigital

L'Ajuntament de Barcelona penja al balcó una pancarta que exigeix "llibertat presos polítics" i un llaç groc per reclamar l'alliberament dels dirigents sobiranistes empresonats. La decisió s'ha pres per acord de tots els grups excepte Ciutadans i PP. La pancarta ja l'havia col·locat fa uns dies la CUP però va durar 10 minuts perquè no tenien permís.

20:55 L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral (PSC), diu que no entén l'«extrema duresa» de les acusacions i troba «fora de lloc» les mesures cautelars contra els consellers. El batlle ha fet aquestes declaracions a través del compte oficial de Twitter de l'Ajuntament de la capital del Vallès Oriental.

20:55 Puigdemont carrega contra el «cop» a les eleccions del 21-D i exigeix a Europa que reaccioni. El president de la Generalitat, en una declaració institucional des de Brussel·les, assegura que la repressió serà "llarga i ferotge" i reclama l'alliberament dels consellers empresonats. Informa Oriol March.

20:49 Puigdemont: "Entre barrots, el Govern de Catalunya és infinitament més digne que els seus empresonadors".

20:49 Puigdemont: "La llibertat de Catalunya no és possible si hi ha catalans que no poden defensar les seves idees".

20:49 Puigdemont: "No podem defallir. Ho hem de combatre sense violència, en pau i respecte per a tothom".

20:49 Puigdemont: "Ens espera una repressió llarga i ferotge".

20:48 Puigdemont envia un missatge de suport a les famílies dels consellers "empresonats per un delicte inexistent".

20:47 Puigdemont: "Exigeixo l'alliberament dels consellers i el vicepresident, el respecte a totes les opcions polítiques i la fi de la repressió".

20:47 Carles Puigdemont, des de Bèlgica, assegura que l'empresonament del Govern és un cop a les eleccions del 21-D.

20:38 Concentració d'esperit combatiu a Puigcerdà per l'empresonament del Govern. Més de 400 persones s'apleguen davant la casa consistorial de Puigcerdà i plantegen accions "més contundents" per fer front al moment polític actual. Informa Ivan Sanz.

20:16 José Montilla, expresident de la Generalitat, troba "totalment desproporcionat" l'empresonament dels membres del Govern. Malgrat això, destaca que "acata" la decisió judicial.

20:07 EH Bildu ha demanat que el Parlament basc suspengués la seva sessió com a mostra de protesta davant dels empresonaments. La resta de grups s'hi han negat i l'esquerra abertzale ha abandonat la cambra.

20:06 Més de 10.000 gironins es concentren a la plaça del Vi contra la repressió espanyola. L'Ajuntament suspèn els concerts previstos a La Copa com a mostra de rebuig per l'empresonament dels consellers destituïts. Tampoc no s'obriran les barraques i queda anul·lat el concurs per a bandes emergents