Multitudinària i emotiva concentració a Gurb per traslladar «el suport i l'escalf» a Carles Mundó

Més de dues mil persones es concentren a la plaça de l'Amistat del poble natal de Mundó Foto: Carles Fiter

Després de la multitudinària concentració a la plaça Major de Vic a les 7 del vespre d'aquest dijous , n'hi ha hagut una altra de més emotiva. Ha estat a Gurb, el poble natal de Carles Mundó, conseller de justícia, que està a la presó després que l'Audiència Nacional espanyola hagi ordenat aquesta mesura. A més, de Mundó, també hi ha Oriol Junqueras (titular d'Economia i també vicepresident), Jordi Turull (Presidència), Raül Romeva (Afers Exteriors), Josep Rull (Territori), Joaquim Forn (Interior), Dolors Bassa (Treball), i com Meritxell Borràs (Governació).La concentració ha estat marcada per la ràbia, la impotència i també la tristesa. L'esposa del conseller, Anna Marta Roca, ha agafat el micròfon per donar les gràcies pel "suport i l'escalf" rebut, posant un bri d'esperança entre els que estaven concentrats: "si estem units, ens en sortirem". D'altra banda, la directora de Les Escoles, Trini Gutiérrez, ha explicat la reacció dels tres fills del conseller: "però si el pare és de Justícia, això no és just, oi?", "el pare és bo" i "el pare ja ho havia dit, però pensava que no passaria". "Les millors lliçons ens les donen els nens i en podem aprendre molt", ha remarcat Gutiérrez."No estem acostumats a tanta gent", deia el mateix alcalde de Gurb, Joan Roca (PDECat), en una plaça de l'Amistat ocupada per més de dues mil persones. L'alcalde ha volgut destacar que "en Carles està empresonat per allò que li hem encomanat", mentre criticava que el sistema judicial espanyol. En aquest sentit, Roca ha remarcat que "no ens podem quedar d'esquena" i, per això, ha fet una crida perquè tothom vagi a votar el 21 de desembre, perquè siguin "unes eleccions molt potents". "A veure si la comunitat europea es dona compte d'una vegada del tarannà del govern espanyol", ha sentenciat.D'altra banda, el portaveu d'ERC a l'ajuntament, Pere Molist, ha llegit un emotiu relat sobre què passaria "si vivíssim en democràcia": "avui no tindríem el president electe a l'exili" o "no t'haurien empresonat per les teves idees, Carles". Molist ha escrit aquestes línies "per treure el dolor i la ràbia".Roca també ha destacat que s'han organitzat una caixa de resistència per als presos polítics i ha remarcat que s'enviïn cartes a Mundó. D'aquesta manera, les persones que hi havia a la plaça s'han anat apropant a la improvisada taula per fer la seva aportació. Un cop més milers d'osonencs han demostrat que estan mobilitzats, tot i que la tristesa, la ràbia i la impotència.