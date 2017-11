Milers de persones clamen «llibertat i dignitat» a la plaça de Vic després de l'empresonament de mig govern

20:16 José Montilla, expresident de la Generalitat, troba "totalment desproporcionat" l'empresonament dels membres del Govern. Malgrat això, destaca que "acata" la decisió judicial.

20:07 EH Bildu ha demanat que el Parlament basc suspengués la seva sessió com a mostra de protesta davant dels empresonaments. La resta de grups s'hi han negat i l'esquerra abertzale ha abandonat la cambra.

20:06 Més de 10.000 gironins es concentren a la plaça del Vi contra la repressió espanyola. L'Ajuntament suspèn els concerts previstos a La Copa com a mostra de rebuig per l'empresonament dels consellers destituïts. Tampoc no s'obriran les barraques i queda anul·lat el concurs per a bandes emergents

20:00 VÍDEO Crits de "vaga, vaga, vaga general" de milers de persones a la plaça Major de Vic. En marxa cap a Gurb en suport a @CarlesMundo pic.twitter.com/Ppxm24MFvl — NacióDigital (@naciodigital) 2 de noviembre de 2017

19:52 VÍDEO Crits d'independència, llibertat i els Segadors a Berga, per donar suport al Govern «legítim» https://t.co/Dyy9FG6izz — NacióDigital (@naciodigital) 2 de noviembre de 2017

19:52 La concentració de Puigcerdà reuneix unes 400 persones en un clima de ràbia continguda i ganes de reaccionar amb més ganes i mesures de caràcter econòmic per respondre a l’empresonament del Govern. La més emotiva de les concentracions fetes fins al dia d’avui a Puigcerdà.

19:42 Milers de persones es concentren a la Porxada de Granollers (Vídeo: Jaume Borràs) Milers de persones es concentren a la Porxada de Granollers per reclamar la llibertat dels consellers detinguts (Vídeo: Jaume Borràs) https://t.co/3XGYkdqInz pic.twitter.com/jxxDjqpbtM — NacióDigital (@naciodigital) 2 de noviembre de 2017

19:37 Milers de persones surten des de la plaça Major de Vic en una marxa cap a Gurb, on viu Carles Mundó, per afegir-se a un acte de suport al conseller empresonat.

19:36 Elisenda Alamany també demana PSC que escolti molts dels seus alcaldes i "deixi de ser definitivament la crossa del PP".

19:36 Besalú aplega la indignació de la Garrotxa per l'empresonament del Govern. Més d'un miler de persones vingudes d'arreu s'apleguen al Prat de Sant Pere i criden per la llibertat dels presos i la vaga general.

19:33 Més de 300 persones omplen la plaça de l'ajuntament de Solsona en la concentració d'aquest dijous a les 7 del vespre

19:27 El líder del PP Catalunya, Xavier García Albiol, demana que els membres del Govern "rendeixin comptes davant la justícia per tot el mal que han fet a Catalunya" i assegura que cal tornar a la normalitat"

19:24 L'Ajuntament de Barcelona (@bcn_ajuntament) penja un llaç groc al balcó per exigir la llibertat dels presos polítics https://t.co/wob3mQvfKO pic.twitter.com/TcTX59qsZ4 — NacióPolítica (@naciopolitica) November 2, 2017

19:22 Lliures, partit que agrupa exdirigents de CDC i d'Unió, culpa la "confrontació" i la "deriva embogida" de l'empresonament dels consellers.

19:21 Inés Arrimadas, líder de Ciutadans al Parlament, s'afanya a destacar que els partits constitucionalistes tenen una "oportunitat d'or" per guanyar les eleccions del 21-D just després de l'empresonament dels membres del Govern.

19:19 Centenars de pallaresos rebutgen l'empresonament del Govern de la Generalitat amb concentracions a Tremp, Sort i la Pobla de Segur. Centenars de pallaresos rebutgen l'empresonament del Govern amb concentracions a Tremp, Sort i la Pobla de Segur https://t.co/pHBIXgrs6z pic.twitter.com/um6FGm0100 — NacióDigital (@naciodigital) 2 de novembre de 2017

19:12 Més de 200 persones es reuneixen davant l'ajuntament de les Borges per manifestar el rebuig a l'empresonament del Govern. Entre els assistents, diversos alcaldes i consellers comarcals de les Garrigues 200 persones es reuneixen davant l'ajuntament de les Borges per manifestar el rebuig a l'empresonament del Govern https://t.co/pHBIXgrs6z pic.twitter.com/XxNzIpIXP9 — NacióDigital (@naciodigital) 2 de novembre de 2017

19:09 Unes 5.000 persones es concentren davant de l'Ajuntament de Terrassa i criden "llibertat, llibertat" https://t.co/QebFyatImL pic.twitter.com/FB7ojYdOQs — NacióPolítica (@naciopolitica) November 2, 2017

19:06 Milers de persones exigeixen la llibertat dels presos polítics des de Tarragona Milers de persones eixigeixen la llibertat dels presos polítics des de Tarragonahttps://t.co/p9xpqjpVyp pic.twitter.com/Fr9sU1sQ1J — NacióDigital (@naciodigital) 2 de novembre de 2017

19:08 Centenars de persona comencen a arribar a la Plaça Major de Vic en rebuig de l'empresonament del Govern https://t.co/wklfByhmLC pic.twitter.com/g0GuDQeKKD — NacióPolítica (@naciopolitica) November 2, 2017

19:05 Unes 5.000 persones, i continuen arribant-ne, es concentren davant de l'Ajuntament de Terrassa i criden "llibertat, llibertat". Cartells de suport a l'egarenc Josep Rull, conseller empresonat.

18:44 Bèlgica ha de rebutjar l'extradició si "no hi ha garanties pels drets fonamentals" de Puigdemont. L’advocat penalista belga Denis Bosquet diu que a Espanya "hi ha un clima" que fa pensar "en un esperit de revenja i no de justícia".

18:39 A la concentració del Parlament els manifestants, convocats per l'ANC i Òmnium Cultural, demanen "llibertat" pels presos polítics i es queixen que "no hi ha justícia". A la concentració del Parlament els manifestants exigeixen "llibertat" pels presos polítics https://t.co/p9xpqjpVyp pic.twitter.com/qGe1s2pYdb — NacióDigital (@naciodigital) 2 de novembre de 2017

18:36 Agustí Alcoberro assegura que en les mobilitzacions que vinguin no hi haurà violència. "Som un poble pacífic", reivindica. Ho explica Jordi Bes.