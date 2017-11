Laura Vilagrà: «Em fa molta pena i molta ràbia la indignitat de l'Estat»

L'actualitat política a Catalunya va tan ràpid que una entrevista sobre el cessament de la Laura Vilagrà de les seves responsabilitats com a delegada del govern gira de cop cap a l' empresonament de mig govern de la Generalitat de Catalunya - Em fa molta pena i ràbia la indignitat d'un Estat on no hi ha separació de poders, i on es contesta un conflicte polític amb violència i repressió. A Espanya no hi ha justícia. Hi ha una estructura judicial on hi planen les essències franquistes.- L'Estat espanyol té delegats territorials provincials, suposo que han pensat que ells ja representaran el Govern. Ara, el subdelegat de Barcelona, que seria qui ens tocaria, és del PP d'Astúries , és a dir, no compto que coneixi massa la Catalunya Central.És un intent de decapitació política del Govern legítimament escollit a les urnes, sense precedents a Europa en dècades.- Me ‘n vaig assabentar escoltant per la radio el Sr Millo, en directe. No, van a cop de BOE i de decisicions des de Madrid, sense conèixer la realitat territorial o administrativa de Catalunya.- En aquests moments al, Bages, per exemple, estàvem preparant el Fòrum de la Mineria per fer seguiment de la interl.locutòria del jutge en relació a l'abocament al Cogulló. També hi havia una comissió de seguiment amb informes per part ICL sobre l'evolució dels abocaments i inversions previstes... Aquest tema és molt rellevant i el portava molt directament.- Per descomptat que no. Només queda un àmbit funcionarial que no pren decisions, sinó que només és una estructura administrativa.- Just acabava de començar un curs de transparència i bon govern i tenia previst altres temes de formació que podré dur a terme amb calma.- El 21-D ens juguem el ser o no sé de Catalunya, ens ho juguem tot. Podem perdre tota la feina feta en educació, cultura o defensa del territori.- Hem de recomposar posicions. Tot el que vivim dóna maduresa i més fortalesa al sector independentista i, pensar que hi haurà "sang, suor i llàgrimes", com ja n'hi està havent, però alhora el sector creix en adhesions. Tot això ens farà més forts per assumir l'ascens final.