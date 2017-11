​Perla Batalla homenatjarà al gran músic canadenc Leonard Cohen, mort ara fa un any

Perla batalla en una imatge promocional

La musa i corista més coneguda de la banda musical de Leonard Cohen, Perla Batalla , trepitjarà per tercera vegada un escenari als Hostalets per recordar-nos de forma íntima i personal el vessant més autèntica d'un dels cantants més coneguts arreu del món els darrers anys. El petit teatre Ateneu dels Hostalets acollirà una de les veus que millor ha sabut interpretar l'essència de Cohen.El concert pretén ser un homenatge al poeta, músic i escriptor tan sensible i tan enamorat de Lorca i la seva poesia (fins i tot la seva filla es diu així). L’espectacle serà un recull de records, anècdotes i cançons del poeta i cantant canadenc a un any de la seva mort, el passat 7 de novembre del 2016. Batalla, d'origen mexicà i que viu a Los Angeles ha estat nominada a un premi Grammy i va acompanyar Cohen en les seves exitoses i inoblidables gires I'm your man (1988) i The Future ( 1993). Al 1994 Cohen es va retirar a un monestir budista però cal recordar que els concert anteriors més exitosos sempre foren amb l'acompanyament entre d'altres d’aquesta cantant.El 2015 Perla ja va començar a pensar en diverses cançons per a incloure en un segon disc d'homenatge al seu amic i mentor com a continuació del seu primer treball Bird on the Wire (2007). El disc es va produir amb el vistiplau del mateix Cohen, que va assistir a les sessions d'enregistrament i que va participar també en la selecció de material, els arranjaments i extraordinàriament en una sessió fotogràfica a casa seva per a promoure el projecte.Per a aquesta cantant, Leonard es va divertir molt amb aquest segons disc de Batalla i aquesta també sabia que com era un cantant de llarg recorregut hi havia molt material inèdit que es podia gravar i que sortís a la llum. Amb la mort de Cohen el novembre del 2016 Perla Batalla es va reafirmar en acabar aquest treball amb la missió de compartir cançons menys conegudes del poeta canadenc.El 2007 al pavelló d'esports dels Hostalets va tenir lloc la primera actuació a Osona de Perla Batalla amb motiu d'un concert homenatge que es va fer a Cohen amb la presència de grans músics de primera fila i també de la seva companya i del seu fill, Adam Cohen. I Perla Batalla va tornar al teatre Ateneu dels Hostalets, el març del 2015, per presentar Cançons de Batalla, un recull de cançons protesta en castellà de diversos autors. In The House of Leonard Cohen ja ha estat presentat a Los Àngeles aquest mateix estiu que és quan ha començat la gira mundial.El concert serà un resum de cançons seleccionades i curioses anècdotes personals que donen llum sobre l'artista Leonard Cohen i són l'eina de la cantant Perla Batalla per transmetre el sincer, respectuós i profund amor per la música i la poesia del seu estimat amic. L'espectacle començarà a les deu de la nit i Perla Batalla s'acompanyarà d'una banda de luxe de músics catalans formada Lluís Cartes al piano, Manu Corbalán a la guitarra i Marc Prat al baix. La gira també far parada a Barcelona, on va actuar per Tots Sants i una setmana a Madrid. El preu de les entrades anticipades de divendres és de 20 euros i de 25 a la taquilla el dia del concert, organitzat una vegada més pel KOK (Komité Organitzador de Koncerts) - La primera vegada que ens vam veure va ser quan vaig anar a una audició per a ell en un estudi d'assaig a Los Angeles, abans de la primera gira mundial el 1988. Caminàvem un cap a l'altre i ell anava vestit de negre de cap a peus. Jo anava tota de blanc. Em va mirar, va somriure i em va dir: "Estimada, això és una jugada del destí!" La resta és història.- No va ser pas la seva reputació seriosa. Era increïblement divertit, em va fer riure en aquella primera trobada i va continuar fent-ho durant els següents 28 anys.- Quan Leonard va morir el 7 de novembre del 2016, es va reafirmar la meva missió de compartir les seves cançons menys conegudes amb un públic que en general estava més familiaritzat amb la famosa Al·leluia (encara que també m'encanta cantar aquesta cançó). En el meu espectacle Perla Batalla a la Casa de Cohen volia mostrar un costat de la persona que jo coneixia: un home sovint motivat per un astut humor i absurditat, una persona que trobava alegria en les coses més petites, com explicar una història o compartir un plat de pasta.- No puc pensar en cap altre compositor, les seves cançons les redescobreixo en cada actuació. No només no em canso d'elles, sinó que a més aprenc alguna cosa nova cada vegada que les canto. Això per a mi és la definició de transcendent. Per a mi, el treball del Leonard es fa més important com més passa el temps. Les seves lletres serveixen de forma lenta per a examinar els misteris del cor.Haver-me dedicat tot l'any passat a cantar les seves cançons és la meva manera de processar el dolor més profund mentre recordava a un gran home i un amic molt estimat.- Leonard va fer una festa a Los Angeles per honorar a Roshi, el seu mestre Zen de tota la vida. Quan Leonard em va demanar que cantés Bird on the Wire per a l'esdeveniment, vaig rebutjar fer-ho. No podia imaginar-me a ningú més que el Leonard cantant aquesta cançó en particular... Em va demanar que pensés en això. Per aquest motiu la vaig treballar i treballar amb un amic guitarrista i en un moment d'arrogància, vaig dir al meu amic: "Ara crec que aquesta cançó és meva". El meu amic em va dir: "no t'enganyis a tu mateixa, tu ets de la cançó". Ara no em puc imaginar no incloure-la en el meu repertori.- Totes les cançons del meu espectacle estan publicades. Ha escrit tantes gemmes que algunes es passen per alt. La traducció de Leonard de Lorca Little Waltz Vienès" i l'autobiogràfica Came So far for Beauty em fan recordar algunes de les seves millors històries ... Però hauràs de venir al concert per esbrinar-ho!