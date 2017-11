Laura Vilagrà posa en valor la feina feta durant el mandat després de la seva destitució

Laura Vilagrà, en una imatge d'arxiu, a Santpedor Foto: Estefania Escolà

La delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, ha assumit la seva destitució per part del govern espanyol després que aquest dilluns s'hagi publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) . Vilagrà ha fet balanç en un comunicat de la curta legislatura i ha explicat que, des que va assumir les funcions el 19 de gener de 2016, ha visitat tots els 169 municipis del territori i s'ha reunit amb tots els alcaldes i alcaldesses. Arran d'aquestes visites, s'han tractat més de 500 aspectes relacionats amb 19 temàtiques diferents, entre les quals destaquen les carreteres, la gestió de l'aigua, l'urbanisme i els equipaments educatius. Entre els reptes assolits, Vilagrà ha destacat la creació de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, l'assumpció de la gestió de l'Hospital de Berga, la creació de la facultat de Medicina de la UVic-UCC o l'avantprojecte de la Llei de Territori.La Delegació del Govern a la Catalunya Central ha explicat a través d'un comunicat que l'actuació de l'ens públic gira entorn a tres eixos. El primer és ser corretja de transmissió dels projectes i necessitats del territori cap al Govern, i també de les propostes del Govern cap al territori. El segon és la intervenció en les problemàtiques plantejades, tant des d'un nivell més local com des d'un àmbit més global, mitjançant els recursos que té a l'abast la Generalitat. Finalment, la delegació també té el propòsit d'assolir els reptes conjunts entre els representants institucionals del territori de la Catalunya Central.Vilagrà ha destacat algunes de les fites importants que s'han aconseguit durant aquesta legislatura com ara la creació de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, així com també la visita de totes les oficines de Treball de la Generalitat per a la "presa de coneixement de la realitat del territori i per dur a terme totes les actuacions per a la seva adequació i millora". En l'àmbit de la Salut, la delegació apunta fites importants com l'assumpció de la gestió de l'Hospital de Berga, la creació de la facultat de Medicina de la UVic-UCC o la millora de les infraestructures sanitàries al SolsonèsAlhora, també destaquen l'atenció que s'ha fet als micropobles i a la seva singularitat, així com també a l'aprovació de l'avantprojecte de la Llei de Territori, "fruit d’una necessària regulació amb voluntat de facilitar els tràmits urbanístics, especialment en disseminats i urbanitzacions".En el marc de l'organització interna, la Delegació del Govern explica que s'han establert Consells de direcció itinerants per aconseguir una major organització i cohesió territorial amb les capitals de comarca i els Consells Comarcals. A banda de Vilagrà, el BOE també ha publicat el cessament del responsable d'oficina de la Delegació del Govern a la Catalunya Central, Pep Mas.