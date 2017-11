Anna Erra aposta per una llista unitària de totes les forces independentistes per al 21-D

La concentració ha estat silenciosa. Foto: Josep M. Montaner

Gairebé un centenar de persones s'han concentrat a la plaça Major de Vic Foto: Josep M. Montaner

L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, es decanta per formar una llista unitària de forces independentistes de cara a les eleccions del 21 de desembre. Una llista semblant a la del 27-S, però també amb la CUP. Erra ho ha dit aquest dijous al migdia després de la concentració de suport als representants del govern de la Generalitat i de la Mesa del Parlament, citats a declarar pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics."És un dia trist i humiliant", deia l'alcaldessa, remarcant que "un govern escollit democràticament és a judici senzillament per portar a terme el que el poble li va demanar". En aquest sentit, Erra ha reiterat el seu suport al govern i ha apuntat que "el dia 21 de desembre sigui clau per tractar-nos democràticament".La batllessa de la capital d'Osona ha alertat que s'està excercint una "repressió dura" i "un escarment" "perquè no hi hagi ganes d'activar el procés el 21 de desembre". Per això, Erra aposta per una llista unitària "per demostrar a ulls d'Europa que l'independentisme guanya i que volem preservar les nostres institucions". "Si guanyen els partits independentistes han d'acatar", ha dit l'alcaldessa, remarcant que "hem anat molt lluny i continuarem anant molt lluny".Unes cent persones s'han concentrat davant l'ajuntament de Vic en silenci durant 5 minuts. Sota la senyera penjada del balcó de l'edifici, s'hi ha aplegat bona part del consistori vigatà amb el llaç groc per a Cuixart i Sànchez. La convocatòria de les entitats sobiranistes també animava a concentrar-se davant els centres de treball. A les 7 de la tarda se n'ha concentrat una altra davant dels ajuntaments les capitals de comarca.