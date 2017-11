PDECat i ERC es plantegen trencar el pacte amb el PSC al Consell Comarcal d'Osona

11:36 Diputats de l'SNP demanen al Parlament escocès que reconegui la independència de Catalunya. Els parlamentaris també demanen a les institucions europees que s'impliquin en el conflicte.

11:33 Primer ha sortit la presidenta del Parlament i ha marxat amb cotxe i, després, la resta de membres de la mesa. Els esperaven dirigents sobiranistes a la porta, des de Marta Pascal i David Bonvehí fins a Joan Tardà i Albano Dante Fachin. Informa Joan Serra Carné des de Madrid.

11:29 Carme Forcadell i la resta de membres de la mesa ja han sortit del Tribunal Suprem

11:25 Carme Forcadell i els membres de la mesa ja surten del Tribunal Suprem. Fonts del tribunal confirmen el que havia avançat Naciódigital: les mesures cautelars inclouen detallar domicili i telèfon. Informa Joan Serra Carné des de Madrid.

11:18 En el debat en el ple de Barcelona, Sònia Recasens (Grup Demòcrata) i Trini Capdevila (ERC) han atribuït el trasllat de les seus d'empreses "a la repressió", mentre que el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello (BComú), els ha demanat que es facin càrrec de les polítiques que ha impulsat el Govern i de l'efecte de la DUI sobre la marxa d'empreses.

11:16 La defensa de Carme Forcadell i els membres de la mesa del Parlament ha demanat temps per preparar la defensa i la còpia de la documentació que cal adjuntar a la causa, des de la declaració feta al Parlament fins als decrets aprovats pel govern espanyol. La Fiscalia assegura que la declaració es farà el dia 9, sense que s'endarrereixi més, s'hagi adjuntat o no tota la documentació. Informa Joan Serra Carné des de Madrid.

11:18 L'Ajuntament de Barcelona rebutja el Reial-Decret Llei del govern espanyol per agilitzar la sortida d'empreses de Catalunya. La proposta l'ha presentat el Grup Demòcrata –el PDECat-, i ha tingut el suport d'ERC i el regidor no adscrit, mentre que BComú, el PSC i la CUP s'han abstingut i Ciutadans i el PP han votat en contra.

11:15 Lliures concorrerà a les eleccions com a "catalanistes, liberals i humanistes”. La formació presidida per l'exconseller Antoni Fernández Teixidó ha comunicat que ja ha activat tots els mecanismes per poder presentar candidatura a les quatre demarcacions. Lliures activa tots els mecanismes per poder presentar candidatura el 21-D | Comunicat de @ElsLliures #lasolució https://t.co/O2dKMMxJ4s — Lliures (@ElsLliures) 2 de novembre de 2017

11:12 Fonts de Fiscalia confirmen que el dia 9 se celebraran "amb tota seguretat" les declaracions de Carme Forcadell i els membres de la mesa del Parlament i, per tant, no es produiran més demores. Informa Joan Serra Carné des de Madrid.

11:13 VÍDEO Iñaki Gabilondo: «El 21-D, només eleccions autonòmiques?». El periodista analitza l'agitada situació política a Catalunya.

11:07 La Fiscalia demana que es mantingui la vigilància policial a Carme Forcadell i els membres de la mesa del Parlament fins al dia 9 de novembre. El jutge del Suprem ho ha acceptat. Informa Joan Serra Carné des de Madrid.

11:05 Surt l'advocat de Carme Forcadell, Andreu van der Eynde, del Tribunal Suprem. Es dirigeix a l'Audiència Nacional

10:57 El Suprem només demanarà a Forcadell i membres de la mesa del Parlament està localitzables. Això implica comunicació del domicili i telèfon. Informa Joan Serra Carné des de Madrid.

10:43 Els consellers Turull i Rull només han respost les preguntes dels seus advocats. Amb Rull i Turull, ja són sis els consellers que han declarat. Informa Isaac Meler des de Madrid.

10:42 ÚLTIMA HORA El Suprem suspèn la declaració de Forcadell i dels membres de la mesa.

10:31 El líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, ha assegurat des de Madrid que el seu futur "no està a un altre partit". "El que intentem és donar resposta ciutadana unida més enllà de partits", ha dit en declaracions a RAC 1.

10:20 El conseller Jordi Turull surt de la sala de declaracions de l'Audiència Nacional. A continuació ha entrat el conseller Josep Rull. Informa Isaac Meler des de Madrid.

10:17 Al Suprem encara no han començat les declaracions, tampoc s'ha fixat l'ordre de declaracions. El fiscal que portarà la causa serà Fidel Cadenas, amb la possibilitat que s'hi sumi Consuelo Madrigal. Informa Joan Serra Carné des de Madrid.

09:54 El conseller Jordi Turull ha estat el primer en començar a declarar davant la jutge de l'Audiència Nacional espanyola, Carmen Lamela, per uns suposats delictes de sedició i rebel·lió. Informa Isaac Meler des de Madrid.

09:57 El ple de Barcelona comença amb un minut de silenci per l'atemptat de Nova York i l'incendi del carrer Saragossa

09:41 Artur Mas: «Cada pas fet per l'estat espanyol per frenar l'independentisme ha aconseguit el contrari». Ha fet declaracions en català, castellà i anglès després que membres del Govern i de la mesa del Parlament hagin entrat a declarar. Informa Joan Serra Carné des de Madrid.

09:38 Artur Mas diu que el sentiment dels dirigents sobiranistes és d'«injustícia» i que les eleccions del 21-D són una «oportunitat per derrotar» l'Estat. Informa Joan Serra Carné des de Madrid.

09:37 Marta Pascal, des de Madrid: «Desitjo que no acabin a la presó, seria un gran disbarat. Esperem que surtin en llibertat».

09:37 Marta Pascal, des de Madrid: «Tot el que hem fet ha valgut la pena i seguim endavant. El 21 de desembre ens trobem a les urnes».

09:24 Marta Pascal, des de Madrid: «El president Puigdemont segueix sent president. Que no estigui aquí forma part de l’estratègia judicial. Es va posar a disposició de la justícia per declarar per videoconferència».

09:24 Joan Josep Nuet, abans d'entrar al Tribunal Suprem: "Defensarem que portar el debat del carrer al Parlament no pot ser delicte"

09:21 Carme Forcadell ha entrat al Suprem després que el cotxe l'hagi deixat a la porta. Informa Joan Serra Carné des de Madrid.

09:21 Carme Forcadell ha entrat al Suprem després que el cotxe l'hagi deixat a la porta. Informa Joan Serra Carné des de Madrid.

09:20 Els membres de la mesa del Parlament entren al Suprem. En breus instants ho farà Carme Forcadell. Informa Joan Serra Carné des de Vic.

09:16 Joan Josep Nuet fa declaracions just abans d'entrar al Suprem. Informa Joan Serra Carné des de Madrid.

09:00 Crits de «llibertat, llibertat» abans de l'entrada dels membres de la mesa al Suprem. Informa Joan Serra Carné des de Madrid.

08:58 Arriba Santi Vila a l'Audiència Nacional, després que ho hagin fet els altres set consellers. Informa Isaac Meler des de Madrid.

08:57 VÍDEOS Màxima expectació al Suprem i a l'Audiència Nacional a Madrid. Els membres del Govern i de la mesa del Parlament arriben per declarar, acusats de rebel·lió.

08:50 Arriben a l'Audiència Nacional els consellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull

Els consellers arribant, en imatges de TV3

08:54 Un exaltat s'acosta al Tribunal Suprem amb una bandera espanyola i cridant «Yo soy español, español...». Informa Joan Serra Carné des de Madrid.

08:49 Crits de «Viva España, viva la Guàrdia Civil» davant del Tribunal Suprem. Informa Isaac Meler des de Madrid.

08:48 Millo assegura que els independentistes es poden presentar "amb el mateix programa electoral" del 27-S si volen, "però no el podran aplicar perquè no compleix el marc legal vigent"

08:43 Arriba l’Audiència Nacional Pere Soler, director dels Mossos d’Esquadra cessat pel 155. Informa Isaac Meler des de Madrid.

08:42 El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo: "Estem fem els mínims cessaments possibles per garantir l'ordre constitucional". En declaracions a TV3 assegura, a més, que a hores d'ara no hi ha cap persona designada per l'executiu espanyol al Palau de la Generalitat.



08:41 Diputats al Parlament, com Antoni Castellà, i al Congrés, com Joan Tardà, s'acosten al Suprem per donar suport als membres de la mesa del Parlament