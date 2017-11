Mundó a Madrid: «Després de la boira sempre surt el sol»

09:00 Crits de «llibertat, llibertat» abans de l'entrada dels membres de la mesa al Suprem. Informa Joan Serra Carné des de Madrid. Crits de «llibertat, llibertat» abans de l'entrada dels membres de la mesa al Suprem; informa @jserracarne https://t.co/qpaobHSsZr pic.twitter.com/wziHFLWjpD — NacióPolítica (@naciopolitica) 2 de novembre de 2017

08:58 Arriba Santi Vila a l’Audiència Nacional, després que ho hagin fet els altres set consellers. Informa Isaac Meler des de Madrid. Arriba @SantiVila a l’Audiència Nacional, després dels altres set consellers; informa @isaacmeler https://t.co/qpaobHSsZr pic.twitter.com/J5nRLVRw9R — NacióPolítica (@naciopolitica) 2 de novembre de 2017

08:57 VÍDEOS Màxima expectació al Suprem i a l'Audiència Nacional a Madrid. Els membres del Govern i de la mesa del Parlament arriben per declarar, acusats de rebel·lió.

08:50 Arriben a l'Audiència Nacional els consellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull

Els consellers arribant, en imatges de TV3

08:54 Un exaltat s'acosta al Tribunal Suprem amb una bandera espanyola i cridant «Yo soy español, español...». Informa Joan Serra Carné des de Madrid. Un exaltat s'acosta al Tribunal Suprem amb una bandera espanyola i cridant «Yo soy español, español...» https://t.co/BV9fyd4WYT pic.twitter.com/0eNqEJ6TD9 — NacióPolítica (@naciopolitica) 2 de novembre de 2017

08:49 Crits de «Viva España, viva la Guàrdia Civil» davant del Tribunal Suprem. Informa Isaac Meler des de Madrid. Crits de «Viva España, viva la Guàrdia Civil» davant del Tribunal Suprem; informa @isaacmeler https://t.co/BV9fyd4WYT pic.twitter.com/cj95aKFoOF — NacióPolítica (@naciopolitica) 2 de novembre de 2017

08:48 Millo assegura que els independentistes es poden presentar "amb el mateix programa electoral" del 27-S si volen, "però no el podran aplicar perquè no compleix el marc legal vigent"

08:43 Arriba l’Audiència Nacional Pere Soler, director dels Mossos d’Esquadra cessat pel 155. Informa Isaac Meler des de Madrid.

08:42 El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo: "Estem fem els mínims cessaments possibles per garantir l'ordre constitucional". En declaracions a TV3 assegura, a més, que a hores d'ara no hi ha cap persona designada per l'executiu espanyol al Palau de la Generalitat.



08:41 Diputats al Parlament, com Antoni Castellà, i al Congrés, com Joan Tardà, s'acosten al Suprem per donar suport als membres de la mesa del Parlament

08:38 Càrrecs del Govern, com el secretari de Territori Ferran Falcó arriben al Suprem i a l'Audiència Nacional per donar suport als citats a declarar. Informa Joan Serra Carné des de Madrid. Càrrecs del @govern, com Ferran Falcó, arriben al Suprem i a l'Audiència Nacional per donar suport als citats https://t.co/W4hB7ADfJo pic.twitter.com/RNcVVFv4wq — NacióPolítica (@naciopolitica) 2 de novembre de 2017

08:31 Francesc Homs recorda davant del Suprem que ell ja sap com actua la justícia espanyola. Homs va ser inhabilitat per a càrrecs públics en el judici del 9-N. Informa Joan Serra Carné des de Madrid. .@franceschoms recorda davant del Suprem que ell ja sap com actua la justícia espanyola https://t.co/W4hB7ADfJo pic.twitter.com/lU9gCERuCA — NacióPolítica (@naciopolitica) 2 de novembre de 2017

08:23 Ple a vessar davant del Tribunal Suprem a l'espera de l'arribada Carme Forcadell i dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament Ple a vessar al Suprem a l'espera de l'arribada de Forcadell i dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament https://t.co/W4hB7ADfJo pic.twitter.com/oszHgxO6C6 — NacióPolítica (@naciopolitica) 2 de novembre de 2017

08:21 Màxima expectació davant l'Audiència Nacional a l'espera de l'arribada dels membres del Govern que han de declarar. Informa Joan Serra Carné des de Madrid. Màxima expectació davant l'Audiència Nacional a l'espera de l'arribada dels membres del @govern que han de declarar https://t.co/W4hB7ADfJo pic.twitter.com/znyXZiGndw — NacióPolítica (@naciopolitica) 2 de novembre de 2017

08:18 L'advocat de Carme Forcadell, Andreu Van Den Eynde, assegura que el procés judicial "no té garanties" i que això ho diu la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. "Descarto presó per a Carme Forcadell, no puc treballar pensant que es prendrà una decisió incongruent", ha assegurat.

08:11 Oriol Junqueras arriba a l'Audiència Nacional de Madrid.

07:37 PORTADES «Los golpistas, rumbo a los tribunales», a l'«ABC». Recull de les portades dels diaris de paper catalans i espanyols.

07:07 La jutge Lamela recorre al codi penal franquista per jutjar el Govern per rebel·lió, per Isaac Meler. La instructora de l'Audiència Nacional utilitza la llei penal preconstitucional per retenir la competència per jutjar Puigdemont i els seus consellers. Va fer servir els mateixos arguments per investigar Sànchez, Cuixart i Trapero per sedició.

06:58 La declaració de la República monopolitzarà el ple de Barcelona, a partir de les 9.30h, per Jordi Bes. Els grups han negociat un text per reconèixer el Govern de Puigdemont com "l'únic legítim".

06:32 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. L'altra grapa de l'Estat sobre el 21-D. "El que passi al Suprem i a l'Audiència Nacional condicionarà unes eleccions marcades pel 155 i amb el dubte de si tots els programes poden concórrer", diu el subdirector de NacióDigital. Avui són protagonistes el Govern, els membres de la mesa, la jutge Lamela, les concentracions, les llistes, John Carlin, l'Estatut en teoria vigent i Joel Joan.

22:53 L'estratègia del Govern: contradir la justícia espanyola a Brussel·les i afrontar l'embat a Madrid; informen Oriol March des de Brussel·les i Joan Serra Carné des de Madrid.



20:45 "Ens veiem divendres": la mesa del Parlament es resisteix a pensar que acabarà a la presó; per Jordi Bes i Sara González. Més de 200 persones donen el seu escalf a Anna Simó (ERC) i a Joan Josep Nuet (CSQEP) abans d'agafar l'AVE cap a Madrid per declarar aquest dijous al Suprem, mentre la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha viatjat pel seu compte i afirma: "Afronto la declaració tranquil·la, amb la consciència d'haver actuat d'acord amb les meves funcions".

20:18 La policia espanyola ha escortat Nuet i Simó fins a un cotxe enmig de crits a favor de la unitat d'Espanya i pancartes unionistes. Malgrat la gran expectació mediàtica, els dirigents sobiranistes encausats no han fet cap declaració.

20:06 Grups d'ultres espanyolistes esperen l'arribada dels membres de la mesa a l'estació de l'AVE de Madrid. Almenys Joan Josep Nuet i Anna Simó han agafat el tren aquesta tarda per desplaçar-se a la capital d'Espanya, on demà han de declarar davant del Tribunal Suprem.

19:17 «Perseguint el fantasma de Puigdemont». El president de la Generalitat evita compareixences públiques des de Brussel·les després d'una jornada marcada per una presumpta roda de premsa a Tielt amb el seu advocat. La incògnita sobre on dorm i amb qui es reuneix a la capital belga augmenta el secretisme i la guàrdia dels mitjans de comunicació. Crònica d'Oriol March des de la localitat flamenca de Tielt.

17:29 Els manifestants sobiranistes han cridat "No esteu sols", cosa que ha fet que especialment Anna Simó s'emocionés. Els manifestants espanyolistes, d'altra banda, han cridat "Puigdemont a presó" i a càntics favor que estiguin empresonats els líders de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium, Jordi Cuixart.



17:28 Manifestants espanyolistes volien seguir Simó i Nuet fins a l'AVE. Mossos i manifestants sobiranistes ho han impedit https://t.co/vgu7m3HsoK pic.twitter.com/bXm0sVUWxY — NacióPolítica (@naciopolitica) November 1, 2017

17:18 Una desena de manifestants espanyolistes han intentat seguir Simó i Nuet fins a l'entrada de l'AVE, però els Mossos d'Esquadra i manifestants sobiranistes els ho han impedit. Els agents encapsulen els manifestants espanyolistes i els acompanyen fora de Sants, on els mantenen retinguts.

17:15 Crits de "no esteu sols" mentre @AnnaSimo i @NUET saluden els concentrats a Sants just abans de marxar a Madrid https://t.co/zcRhkLUHe6 pic.twitter.com/myrptjNqtf — NacióPolítica (@naciopolitica) November 1, 2017

16:49 Unes 200 persones es concentren a Sants per acomiadar els membres de la mesa citats pel Tribunal Suprem https://t.co/Wn6Y0RgqYs pic.twitter.com/oJFvuctf9i — NacióPolítica (@naciopolitica) November 1, 2017

16:24 A la concentració de Sants acudeix l'eurodiputat del PDECat Ramon Tremosa, el qual ha dit als periodistes que ha vingut "a títol personal" per acomiadar un dels membres de la mesa. Tremosa explica que va veure els membres del Govern que eren a Brussel·les aquest dimarts i que estaven "serens i convençuts que no han comès cap crim i que no són terroristes", sinó que han complert el mandat de les urnes.

16:24 Més de mig centenar de persones es concentren a Sants per acomiadar els membres de la Mesa del Parlament que han d'anar a declarar a Madrid.

14:36 Puigdemont i els quatre consellers a l'exili demanaran declarar des de Bèlgica; informa Oriol March des de Tielt.



14:35 El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, demana "aliances sòlides" per consolidar la República el 21-D. Junqueras firma un article al The New York Times on defensa: "Mai no hem de renunciar a la votació com a mitjà per validar la República"