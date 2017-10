La sala Pasternak de Vic tanca després de 13 anys

13:22 Puigdemont recorda que "el programa electoral amb el suport més alt de la història a Catalunya deia que la legislatura acabaria amb una declaració d'independència". "I ara se'ns amenaça amb 30 anys de presó per complir amb el programa electoral!", ha etzibat, i ha insistit que està mantenint a Brussel·les una "agenda exclusivament europea" i que no li demana "res a la política belga", encara que admet simpaties "de sempre" amb els nacionalistes flamencs.

13:18 El conseller d'Interior, Joaquim Forn, afirma que els membres del Govern estan "convençuts de tots els fets, que hem actuat amb molta actitud de democràcia i per la llibertat del nostre país, de manera molt tranquil·la i cívica". "Si hem optat per aquests principis i valors, és impossible cap judici que ens pugui dur a la presó, això seria increïble", ha insistit, motiu pel qual reitera que la Unió Europea hauria d'intervenir i facilitar una resposta política.

13:15 Puigdemont remarca que no ha viatjat a Bèlgica, sinó a Brussel·les, "la capital d'Europa", ja que el procés català "és un tema europeu". "Des que el govern espanyol va decidir de manera il·legítima cessar els consellers, no tenen cap protecció, i la meva ha estat molt disminuïda", ha explicat, i ha apuntat que han marxat de Catalunya per evitar "una nova onada de violència" a la qual no volen contribuir quedant-se al país. La durada de l'exili dependrà de "les circumstàncies", de quan hi hagi les garanties d'un "tractament just" per part d'Espanya, a qui reclama "un judici just i amb separació de poders".

13:12 Puigdemont respon a la primera pregunta dels periodistes que no ha viatjat a Brussel·les per demanar asil polític, sinó per "actuar amb llibertat i seguretat" i per explicar millor "el que passa a Catalunya". "Volem actuar de manera completament lliure i tranquil·la, no volem escapar les nostres responsabilitats davant la justícia, volem tenir les nostres garanties com a ciutadans europeus que podem circular lliurement", ha insistit, sense aclarir quant de temps restaran a la capital de Bèlgica.

13:10 Puigdemont acaba la intervenció inicial deixant clar que la ciutadania catalana ha guanyat sempre a les urnes, mai a la força, motiu pel qual insisteix que cal guanyar les eleccions del 21 de desembre. Fer-ho i vèncer a l'article 155, assegura, implicarà mantenir viu el procés i el Govern votat pel Parlament.

13:08 Puigdemont llença també dues idees. Per una banda, demana a la Unió Europea que reaccioni i actuï, ja que "permetre al govern espanyol no dialogar i emparar la violència de l'extrema dreta o posar a la presó impunement durant 30 anys" a polítics "és acabar amb la idea d'Europa". Per altra banda, avisa a la ciutadania catalana que el que queda del procés serà un "camí llarg", ja que es fa front a "un estat que només entén la raó de la força".

13:06 Puigdemont afegeix que confia que les entitats i sindicats que van organitzar jornades com les del 3 d'octubre seguiran mobilitzant-se. Finalment, també defensa que l'independentisme es presenti a les eleccions del 21 de desembre, ja que "votant és com es resolen els problemes". "Les eleccions del 21 de desembre són un repte que entomem amb totes les nostres forces", ha afegit, i ha reclamat al govern espanyol "un compromís clar per part de l'Estat" perquè reconegui una possible victòria de l'independentisme, com aquest reconeixeria una de l'unionisme.

13:04 Puigdemont segueix exposant que la segona decisió passa perquè uns altres membres del Govern, amb el vicepresident, Oriol Junqueras, al capdavant, seguiran a Catalunya actuant com a executiu català des del mateix territori. Els que no hi són, ha afegit, segueix considerant-se membres del Govern i no volen esquivar el procés judicial: "No volem escapar de la justícia, ens hi enfrontarem políticament".

13:02 Puigdemont explica que el Govern prioritzarà quatre àmbits d'actuació a partir d'ara. Així, una part de l'executiu s'ha desplaçat a Brussel·les per "internacionalitzar" el conflicte i denunciar la judicialització de la política i el "greu dèficit democràtic que hi ha a l'estat espanyol", i defensar la perseverança per fer efectiva la independència.

12:59 Puigdemont afirma que "no es pot construir la República de tots des de la violència" i ha asseverat que Espanya "no podrà arrossegar a un escenari que tot el moviment sobiranista va rebutjar". Per això, el Govern va optar per "no obligar els funcionaris a prendre partit", encara que això comportés "alentir el desplegament de la República".

12:58 Puigdemont explica que el Govern va decidir divendres donar "màxima prioritat a evitar la violència", ja que "sempre la pau i el diàleg han estat una prioritat" del país i, a partir d'aquesta premissa, s'han pres totes les decisions des de llavors.

12:56 Puigdemont assegura que l'executiu tenia indicis divendres que el govern espanyol plantejava una "ofensiva altament agressiva i sense precedents, contra el poble de Catalunya, funcionaris lleials al Govern i contra el mateix Govern", que incloïa "penes de fins a 500 anys de presó i detencions". Per això, van optar per la "prudència, seguretat i moderació", ja que veien que el diàleg plantejat a canvi de renunciar a la declaració d'independència era "impossible".

12:47 Carles Puigdemont comença la roda de premsa agraint l'assistència dels periodistes i per l'accés a la sala de rodes de premsa. Farà la compareixença en català, castellà i francès.

12:42 El dirigent i diputat de Podem Catalunya Joan Giner lamenta que Pablo Iglesias hagi imposat una consulta que "passa per sobre de la sobirania de l'organització", però defensa la confluència amb Catalunya en Comú.

12:38 El conseller de Territori, Josep Rull, assegura des del Parlament que "hi ha una distribució, membres del Govern aquí i d'altres a Brussel·les, tot està parlat i perfectament pautat", i defensa que cal "internacionalitzar" el procés i deixar clar que la querella plantejada pel fiscal general de l'Estat està presentada "en termes clarament ideològics".

12:36 El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i altres consellers com Jordi Turull (Presidència), Raül Romeva (Afers Exteriors) o Josep Rull (Territori) es troben als despatxos de Junts pel Sí al Parlament per seguir la intervenció de Puigdemont des de Brussel·les.

12:33 La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, i el de Cultura, Lluís Puig, també es troben a Brussel·les, junt a Carles Puigdemont i els consellers Joaquim Forn (Interior), Toni Comín (Salut), Meritxell Borràs (Governació), Dolors Bassa (Treball) i Meritxell Serret (Agricultura).

12:27

La compareixença de Puigdemont a Brussel·les.

12:26 VÍDEO EN DIRECTE Puigdemont i cinc consellers compareixen des de Brussel·les. El president de la Generalitat és a la capital belga juntament amb Joaquim Forn, Antoni Comín, Meritxell Borràs, Meritxell Serret i Dolors Bassa.

12:25 La CUP avala que Puigdemont sigui a Brussel·les davant la «repressió» de l'Estat. Salellas lamenta que el procés sobiranista ha entrat en una fase "una mica desconcertant" perquè el Govern ha renunciat a impulsar els decrets per desplegar la República.

12:03 Iceta veuria "estrany" que Puigdemont demanés asil polític i "perfectament ridícul" un govern a l'exili. El líder del PSC també rebutja l'acord proposat per Arrimadas per donar suport a la llista unionista més votada per evitar un nou govern independentista.

11:58 ÚLTIMA HORA El Suprem admet a tràmit la querella per rebel·lió contra Forcadell. L'alt tribunal també investigarà els membres sobiranistes de la mesa del Parlament per la votació de la declaració d'independència.

11:57 Fachin reclama boicotejar la consulta «no democràtica» imposada per Iglesias. El líder de Podem Catalunya assegura que no pensa participar i denuncia que la pregunta "mata de facto l'esperit de l'1-O". Per Sara González.

11:35 VÍDEO Les primeres imatges de Puigdemont a Brussel·les, just abans de la roda de premsa que oferirà a les 12.30 hores.

11:33 Albano Dante Fachin anuncia que no pensa participar en la consulta imposada per Pablo Iglesias.

11:32 El líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, considera que la consulta imposada per Pablo Iglesias “no és acceptable en termes democràtics” i denuncia que la pregunta plantejada “mata de facto l'esperit de l'1-O”.

11:30 El tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania de Barcelona, Jaume Asens, considera que "es donen les condicions" perquè Bèlgica atorgui l'asil a Puigdemont. Ho justifica perquè la persecució que sofreix el Govern és "política"; per Jordi Bes.

10:59 El Press Club de Brussel·les acull d’aquí a una hora i mitja la roda de premsa de Puigdemont; informa @OriMarch https://t.co/2XaOXxsz5g pic.twitter.com/yBCjUtRQWl — NacióDigital (@naciodigital) 31 d’octubre de 2017

10:27 L'Ajuntament de Barcelona ha atès quasi 300 persones afectades per les càrregues de l'1-O. El tinent d'alcalde Jaume Asens afirma que l'actuació policial és "l'episodi de violència institucional més greu que s'ha produït mai a la ciutat", i "segurament" d'Espanya i Europa; informa Jordi Bes.

10:21 FILIPRIM Agermanament d'indecència i d'hiperventilació. «Quin nivell de continguts el de TVE que alguns pretenen que sigui el model a seguir per Televisió de Catalunya», diu Toni Vall a la seva anàlisi.

10:12 La consulta imposada per Iglesias a Podem Catalunya serà de l'1 al 7 de novembre, per Sara González. La militància de la formació d'Albano Dante Fachin podrà decidir sobre la coalició amb Catalunya en Comú fins l'últim dia per registrar aliances per a les eleccions del 21-D. El calendari dificulta que Podem Catalunya pugui teixir una entesa amb altres formacions.

10:07 ÚLTIMA HORA La Guàrdia Civil busca gravacions de l'1-O en comissaries dels Mossos. La benemèrita investiga la suposada passivitat de la policia catalana davant del referèndum.

09:56 ÚLTIMA HORA Santi Vila es postula per liderar la llista del PDECat al 21-D. L'exconseller es mostra sorprès amb la "ingenuïtat" d'alguns membres del Govern.

09:50 La batllessa de Girona, Marta Madrenas, presenta el nou cartipàs municipal després de trencar amb el PSC, informa Xavier Borràs. Eva Palau assumeix la regidoria d’Igualtat i Drets Socials; Eduard Berloso la de Seguretat; Glòria Plana Yanes, la de Treball; Carles Ribas, la de Joventut, i Narcís Sastre, la de la UMAT.

09:47 L'alcalde socialista de Lleida Àngel Ros decideix retirar el retrat de Carles Puigdemont de la Paeria. La imatge estava ubicada al despatx noble del consistori.

09:43 Els veïns de Berga demanen que es faci efectiva la declaració d'independència, al diari «El País».



09:38 La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, assegura en una entrevista a Els Matins de TV3 que al seu partit hi ha "molts Puigdemont, amb lideratges solvents". "És el nostre segell i el mantindrem", insisteix. Pascal afirma que el PDECat buscarà "la millor manera perquè el sobiranisme guanyi per majoria absoluta" en les eleccions del 21-D.



09:35 L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, afirma que al president "l'aterria" que hi hagués violència. Alonso-Cuevillas insisteix que no sap què ha anat a fer el cap de l'executiu a Brussel·les, i assegura que es podria presentar a unes eleccions.

09:17 L'ANC avala anar a les eleccions però amb una estratègia conjunta. L'entitat només reconeix la República però afirma que el seu objectiu més immediat és una "victòria incontestable" a les eleccions que la ratifiqui.

09:15 Jaume Alonso-Cuevillas explica que a Carles Puigdemont "l'aterria" que es poguessin produir escenaris de violència. "El president tenia molta por que amb gent de bona fe es poguessin produir escenaris de violència i de víctimes amb sang", ha ressaltat.

09:11 Jaume Alonso-Cuevillas afirma que Carles Puigdemont es podria presentar a les eleccions. "No te cap restricció, és plenament legítim, no està subjecte a cap mesura cautelar".