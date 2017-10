Marta Moreta acusa ERC de proposar-li «trencar» el carnet del partit si volia continuar amb el pacte a Manlleu

Els tres regidors que fins ara formaven part del consistori manlleuenc Foto: ACN

Després que ERC hagi trencat el pacte de govern amb el PSC a Manlleu , la regidora i cap dels socialista a Manlleu, Marta Moreta, ha explicat aquest dimarts davant els mitjans que fa uns dies va mantenir una trobada amb l'alcalde republicà, Àlex Garrido, i el regidor de Serveis Territorials, Enric Vilaregut, en què aquests li haurien proposat "trencar el carnet" per poder continuar governant conjuntament. Moreta ha valorat la proposta de "molt greu". "Només faltaria que haguéssim de deixar els nostres ideals per un pacte d'esquerres", ha dit amb indignació.La líder dels socialistes a Manlleu ha assenyalat que "el trencament no es pot entendre de cap manera" donada la bona sintonia que existia entre les dues formacions. "ERC ha demostrat que no té paraula", i ha afegit ara quedarà un govern "feble" en un consistori "amb les relacions molt tenses". Després de la cadena de trencament de pactes amb el PSC que s'ha vist els últims dies arreu del país, Moreta ha augurat que el proper podria ser al Consell Comarcal d'Osona (on hi ha un govern format per CiU, ERC, PSC i independents)."Lamentem profundament les formes de com s'ha fet el trencament, com ERC l'ha executat. Ens hagués agradat que igual que a l'inici vam signar un pacte i hi vam ser-hi tots per explicar-lo, també ens hagués agradat que ERC fos aquí per explicar les raons del trencament". Amb aquesta contundència, Marta Moreta ha iniciat la seva compareixença davant els mitjans arran del trencament del pacte de governabilitat al consistori manlleuenc. "Les formes han estat lletges, només hem rebut una trucada diumenge per informar del trencament", ha dit la regidora resignada. Segons els socialistes, els republicans han "prioritzat la ideologia per sobre les persones de Manlleu".El pacte pretenia consolidar "un govern fort", ha dit Marta Moreta. De fet, ha recordat que "qui va venir a buscar l'acord va ser ERC i ara ells l'han trencat". Segons la socialista, "el trencament demostra que no tenen paraula, perquè quan algú fa un pacte s'ha de complir fins al final". Moreta ha posat de manifest que el PSC va acceptar "perquè teníem i tenim la voluntat de treballar per Manlleu, no per cap altra raó". "L'acord deixava fora els temes nacionals, per activa i per passiva", ha remarcat."Hem tingut una bona relació amb ERC, ha estat una bassa d'oli", ha reconegut Marta Moreta, "sense cap enfrontament ni personal ni per la feina". Per aquesta raó, "perquè s'entén que no hi ha hagut cap conflicte", els socialistes han repetit diverses vegades que no entenen per què s'ha trencat l'acord, ja que ERC no els ho ha explicat. Segons Moreta, "ara el trencament deixa Manlleu amb un govern molt febre" i crea "incertesa" de cara a com governarà a partir d'ara Garrido amb set regidors. La regidora ha destacat que a partir d'ara faran una oposició "constructiva", "nosaltres mantenim la paraula".Marta Moreta ha explicat que no hi ha hagut cap contacte amb el govern municipal després del trencament. Moreta també ha descartat que - tot i que el trencament es degui a aspectes nacionals i no de Manlleu- passades unes eventuals eleccions autonòmiques el proper 21 de desembre, PSC i ERC tornessin a formar govern. "Parlar de pactes després del 21 és absurd", ha dit Moreta. "No ens podem fiar de la paraula ni dels documents signats d'ERC", ha dit.Marta Moreta comparteix cadira socialista al ple amb els regidors Alejandro López i Antoni Poyato. Els tres han expressat la seva tristesa per deixar els seus càrrecs, però esperen que els regidors que els reprendran puguin continuar la feina que van iniciar. En aquest sentit, vetllaran, entre d'altres, perquè es compleixi el POUM, "si no es desenvolupa de forma immeditada serà culpa seva, està tot fet", ha dit Moreta. També els preocupen les qüestions de la nova comissaria, enmig de negociacions per un pagament "que podria desestabilitzar les finances de l'ajuntament", o l'accés a la devesa, entre d'altres aspectes.