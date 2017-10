Comencen les obres a la carreta BV-4608 a Sant Boi de Lluçanès

La Diputació de Barcelona ha iniciat aquesta setmana les obres de millora de la carretera BV-4608 a l'entrada de Sant Boi de Lluçanès. Els treballs, que tenen un pressupost de licitació de 552.622 euros i un termini d'execució de quatre mesos, contemplen l'ampliació de la calçada actual per tal d'aconseguir una plataforma de set metres, així com un itinerari per a vianants separat del trànsit de la carretera amb plantació de nou arbrat i barreres de seguretat.Tal com explica la Diputació en una nota, l'actuació té per objectiu millorar la seguretat viària d'aquest tram de carretera, entre el PK 1.830 i el PK 2.460, situat als termes municipals de Sant Agustí de Lluçanès i Sant Boi de Lluçanès, amb l'ampliació de la calçada existent de cinc metres i sense vorals, i amb arbres situats en ambdues bandes sense cap tipus de protecció. Aquest fet fa que els vehicles que circulen per la carretera poden sofrir accidents per impacte amb l'arbrat. Així mateix, els vianants que utilitzen aquesta via han de circular per la calçada sense cap tipus de protecció ni separació física amb el trànsit de la carretera.Les obres consistiran en l'ampliació de la calçada actual per tal d'aconseguir una plataforma de 7,00 m, amb calçada de dos carrils de 3,00 m i vorals de 0,50 a banda i banda de la mateixa, la construcció d'un itinerari de vianants de 3,00 m d'amplada separat totalment del trànsit de la carretera amb plantació de nou arbrat, així com disposició de barreres de seguretat per protegir els vehicles de l'impacte amb els arbres existents en el marge dret.