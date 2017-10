Posen en marxa la Taula de Salut Mental i Addiccions d'Osona com un espai de debat

El Consell Comarcal d'Osona va acollir aquest dilluns la presentació de la Taula de Salut Mental i Addiccions de la comarca. Es tracta d'un projecte per entitats públiques i privades directament implicades en l'atenció de la salut mental dels ciutadans d'Osona. Té com a objectiu ser un espai de debat i de conscienciació. Així ho explicava Joan Carles Rodríguez, vicepresident primer del Consell Comarcal, remarcant que es tracta d'un treball transversal on hi participen els agents relacionats: "No són polítiques verticals, sinó que hi participen, per exemple, familiars de malalts mentals".Tot i que les polítiques de salut mental a Osona "estan molt integrades", "la comunicació entre les institucions tradicionalment hi ha estat sempre", deia Rodríguez. A partir d'ara, però, "la Taula aglutina tots aquests actors que pot ser un grup de pressió per certes polítiques més difícils". En aquest sentit, el representant del Consell Comarcal posava com per exemple fer pinya contra l'estigmatització. La tasca de la Taula de Salut Mental i Addiccions d'Osona "és una feina de fons: els resultats s'aniran veient i seran paulatins".Rodríguez va lloar l'aposta que ha fet la Generalitat de Catalunya en salut mental en el pressupost del 2017. "s'ha incrementat en 70 milions d'euros de Catalunya". En aquest sentit, Laura Vilagrà, delegada del Govern a la Catalunya Central, va remarcar el compromís de la institució amb la salut mental, tot i els dies de situació política: "La Generalitat és un espai de sobirania i de servei públic". Vilagrà lloava la tasca mèdica a la comarca en aquest aspecte: "Osona va en la línia en què la Generalitat creu que és l'excel·lència".