Un gallaret d'Osona, al National Geographic

16:23 La diputada Mireia Boya demana als comuns que no avalin les eleccions en un context "de normalitat democràtica" i els acusa d'estar-les "avalant" per "electoralisme".

16:21 La diputada Mireia Boya considera que les eleccions són "il·legítimes" i "sota repressió" i demana "confrontar-les" sense descartar que es pugui fer a través d'una candidatura.

16:21 La CUP demana al Govern que faci "accions" de defensa de la República des de Barcelona o des de Catalunya. La diputada Mireia Boya exigeix "transparència i determinació" a l'executiu català.

15:22 Juan Ignacio Zoido insta Ferran López a garantir la «convivència» de cara a les eleccions del 21-D. El ministre de l'Interior demana al nou màxim dirigent dels Mossos d'Esquadra que faci complir "la llei, la Constitució i l'Estatut" a Catalunya.

15:01 Marisa Xandri, lider del PP a Lleida, acusa diversos professors lleidatans d'adoctrinar els alumnes, informa Àlvar Llobet. També diu que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart no són les persones "íntegres" que es dibuixen.

14:51 Lluís Llach sobre el viatge de Puigdemont a Brussel·les: "El MHP de la República exiliat és una denúncia contra Ñ davant dels estaments europeus, internacionals i ens serva la dignitat de l'1 d'octubre".

14:42 "Més dura serà la caiguda": el futur que la Fiscalia augura als querellats per rebel·lió. El discurs de Maza enviat als mitjans incorpora una enigmàtica frase que no ha estat explicada pel ministeri públic.

14:27 ERC trenca el pacte de govern amb el PSC a Montmeló. El regidor republicà Albert Montserrat diu que ho ha fet "per dignitat amb el poble català".

14:23 El PDECat obre la porta a mantenir el pacte de govern a Terrassa si Ballart deixa el PSC, informa Albert Prieto.

14:19 La querella que ha presentat la Fiscalia contra el Govern ha caigut en mans de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que ha empresonat Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Ara Lamela ha de decidir si l'assumeix.

14:03 La Fiscalia es basa en el cop d'estat del 23-F per acusar Puigdemont de rebel·lió. El ministeri públic utilitza la jurisprudència del Suprem per justificar que la violència que implica el delicte en qüestió "no exigeix que s'esgrimeixin armes, ni combat, ni violències greus contra les persones".

13:36 Puigdemont és a Brussel·les per entrevistar-se amb dirigents flamencs; segons avança El Periódico.

13:12 Albiol demana celeritat a la justícia perquè Puigdemont i Junqueras «paguin pel cop d'estat». El popular creu que el president de la Generalitat sabrà "retirar-se amb dignitat" i que no hi ha hagut resistència per part dels consellers.

13:13 Un total de 140 empreses van traslladar la seu fora de Catalunya el dia de la proclamació de la República. Des de l'1 d'octubre, 1.821 companyies han canviat el seu domicili social de Catalunya a Espanya, segons dades del Col·legi de Registradors Mercantils d'Espanya.

12:51 El PDECat decidirà dijous si trenca el pacte de govern de Terrassa amb el PSC. Des del grup municipal i el comitè executiu creuen que la situació és "insostenible" després del suport del PSOE al 155.

12:51 José Manuel Maza inclou tots els consellers del Govern i els membres sobiranistes de la mesa del Parlament en l'embat judicial, però no detalla en la seva compareixença la petició de mesures cautelars que implicaria detencions immediates.

12:43 ÚLTIMA HORA La Fiscalia presenta una querella per rebel·lió, sedició i malversació contra Carles Puigdemont i Carme Forcadell; per Isaac Meler.

12:43 ERC trenca el pacte de govern amb el PSC a Montmeló. El regidor republicà Albert Montserrat diu que ho ha fet "per dignitat amb el poble català".

12:40 El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, explica en una breu compareixença sense preguntes els detalls de les querelles que ja ha presentat al Suprem i a l'Audiència Nacional contra el Govern i la mesa del Parlament per la declaració d'independència.

12:36 El delegat del Govern a l’Ebre manté l’agenda però no amaga «preocupació» pels efectes del 155. Els juristes fent una lectura de tot el que representa el 155 i de les possibles afectacions al territori. Tots els directors territorials han acudit este matí als seus llocs de treball. Ho explica Sofia Cabanes.

12:23 L'Ajuntament de Tarragona retira el retrat de Puigdemont del saló de plens. Segons fonts del consistori, també s'hauria despenjat del despatx de l'alcalde. Informa Jonathan Oca.

12:01 Carme Forcadell dona per dissolt el Parlament. La presidenta de la cambra ha desconvocat la reunió de la Mesa per aquest dimarts.



11:38 El Fiscal General de l'Estat, José Manuel Maza, compareixerà a les 12.30 h per donar detalls de les querelles contra Puigdemont i Forcadell.

11:33 Junts pel Sí no dona legitimitat a les eleccions convocades per Rajoy i no aclareix si cal anar-hi. Roger Torrent diu que els diputats seguiran treballant amb normalitat perquè qui té la potestat de dissoldre el Parlament és Puigdemont.

11:34 ÚLTIMA HORA Forcadell desconvoca la reunió de la Mesa prevista per aquest dimarts.

11:26 Guerra de banderes a Sabadell: Guanyem respon a la «rojigualda» de Ciutadans amb una tricolor. L'han penjat a la finestra del seu despatx, que es troba paret amb paret amb la de la formació taronja. Ho explica Albert Segura.

10:37 Òscar Peris entra a treballar amb total «normalitat» aquest dilluns. El delegat del Govern a Tarragona assegura que "l'engranatge de la Generalitat és molt potent per molt que hi hagi un 155 a sobre".