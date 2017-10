Marta Moreta, del PSC a Manlleu: «Trencar aquest pacte és un desastre per la ciutat»

Marta Moreta i Àlex Garrido després de firmar l'acord Foto: Carles Fiter

"Trencar un pacte que està anant a favor de Manlleu és un desastre per la ciutat" ha dit Marta Moreta, cap de llista del PSC a l'Ajuntament de Manlleu, a, després que ERC hagi finalitzat l'acord de govern amb la seva formació . La socialista lamenta que "Esquerra prioritzi la ideologia per sobre la població", remarcant que el pacte deixava clar que els temes nacionals tindrien un tracte diferenciat. Per Moreta, "queda un govern feble i desdibuixat".Moreta també ha remarcat que estan "dolguts" i per, tant, serà difícil que es torni a pactar entre les dues formacions. La socialista s'ha mostrat sorpresa "per les formes", ja que li van notificar a través del telèfon que es trencava el pacte. Amb tot, "treballarem des de Manlleu de forma constructiva però no per donar suport l'equip de govern", ha dit, remarcant que "hauran de buscar altres suports".Per la seva banda, l'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, en declaracions a aquest diari, ha explicat que l'ocupació de les institucions per Madrid amb l'aplicació del 155 "ha estat gràcies també per la implicació del partit socialista i Ciutadans". "El món municipal pot tenir un paper molt destacat en la construcció de la república i això fa inviable participar amb una força que s'hi ha posicionat a favor", afegia Garrido. "Ara mateix era impossible deslligar l'àmbit nacional del local", ha sentenciat Garrido. En aquest sentit, Moreta remarca que "el PSC no va votar ni la DUI al Parlament ni el 155 al Senat" i, per tant, "hem mantingut el que dèiem".Les eleccions municipals del maig el 2015 no van atorgar majoria absoluta a cap força política, i ERC, amb 7 regidors i primera força va haver de buscar aliats amb la resta 14 regidors (5 PDECat, 4 CUP, 3 PSC, 1 MES Manlleu, 1 ICV). Llavors s'hi van incorporar la regidora no adscrita Maite Gallifa (provinent del PDECat) i Dolors Collell de MES Manlleu. Collell va abandonar l'equip de govern de Manlleu per l'actitud del PSC amb l'1-O.De moment no hi ha cap novetat sobre noves incorporacions a l'equip de govern o si seguirà en minora. Garrido explica que buscaran "complicitats amb les altres forces i hi haurà un exercici de molt més diàleg". "L'excepcionalitat de país potser en porta a fer front comú d'ampliar el govern amb totes les forces sobiranistes" ha dit l'alcalde de Manlleu. "L'objectiu és culminar els projectes i ens veiem capacitat i amb forces per fer-ho", ha conclòs.Tant Moreta com Garrido han estat d'acord que fins ara no hi ha hagut cap discrepància en el pacte. Ambdues parts reconeixen que s'ha treballat bé conjuntament. "Les relacions han estat bones i ens hem sentit còmodes", deia Garrido; mentre que Moreta afirmava que "no hi ha hagut discrepàncies a nivell de treball i personal".A causa del trencament del pacte de govern, els regidors que formen l'actual equip de govern hauran d'assumir les àrees que eren gestionades pels tres representants del PSC (Habitatge, Fires i Mercats, Secretaria i Urbanisme i Espai Públic).La socialista ha valorat el seu pas per l'Ajuntament remarcant que des de les àrees dels socialistes "s'ha posat llum en molts temes", com el desenvolupament del Poquí, l'obertura de l'oficina d'habitatge... "Teníem un POUM parat i només falta licitar-ho a les empreses que s'hi presenten", ha dit Moreta, remarcant que "ho hem tirat endavant íntegrament el PSC". Tot i haver "treballat moltíssim en un any", Moreta també ha lamentat d'altres projectes que han quedat a les basseroles".