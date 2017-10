L'Arxiu Comarcal d'Osona participa a la campanya per recollir imatges de l'1-O

L' Arxiu Comarcal d'Osona s'ha sumat a la iniciativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la recollida i preservació de documents relacionats amb els fets de l'1 d'octubre i les dates posteriors.La iniciativa #Memòria1oct fa una crida a la recollida de documents i fa especial incidència en aquells documents més susceptibles de perdre's com per exemple fotografies i vídeos enregistrats per persones particulars. Molts d'aquests vídeos no es difonen pels mitjans de comunicació i poden acabar desapareixent si no es fa un esforç col·lectiu de recollida, descripció i conservació.Les persones que lliurin aquest tipus de documentació, cal que facilitin dades concretes dels fets descrits als documents que es lliuren com data, lloc i hora i descripció dels fets (context). En tots els casos, es tenen presents les restriccions habituals que cal fer, tant des del punt de vista tècnic com jurídic, per motius de seguretat i confidencialitat. Per això, s'ha previst la possibilitat de rebre donacions anònimes.El Departament de Cultura, a través dels seus equipaments nacionals i centres de proximitat situats al territori, actuarà en la recollida i conservació de tots aquests materials, conscienciant la ciutadania de la necessitat de la seva preservació.

