Pep Sala, sobre el disc inèdit de Sau: «L'hem mesclat com si fos un document històric i no un treball comercial»

L'any 1987 Sau estava instal·lat en una casa a Vilanova de Sau, a una zona anomenada Les Tallades, on el grup convivia i assajava. Per poder mostrar les seves cançons, la banda va convidar un grup d'amics per celebrar la Castanyada la nit del 31 d'octubre. Però el que havia de ser una petita festa, es va convertir en una gran festa amb més de 200 persones que van poder gaudir del primer concert de Sau. Ara, amb motiu dels trenta anys del naixement de la banda, Pep Sala ha editat una gravació inèdita d'un concert de la gira Una nit al teatre (1995). Es tracta d'un disc doble amb cançons interpretades en directe i algunes rareses, que veurà la llum el 4 de novembre. En una entrevista a l'ACN, Pep Sala ha dit que el disc s'ha mesclat com si fos un "document històric i no un disc comercial" i creu que la gent "descobrirà una cara de Sau que no coneixia". A més, la banda ha preparat una gran festa la nit del 31 d'octubre al mateix lloc on Sau va fer el primer concert, a Les Tallades.Sau traurà a la venda el pròxim 4 de novembre un doble disc amb la gravació inèdita d'un dels concerts de la gira 'Una nit al teatre', de l'any 1995. Pep Sala ha explicat en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que la gravació del concert es va localitzar "fruit d'una casualitat", quan el músic ja no esperava trobar cap material inèdit de la banda. "Fa un any hagués jurat i perjurat que no existien aquestes cintes", ha assegurat. Per ell, trobar la gravació ha estat una "sorpresa molt agradable·, però reconeix que "ha estat estrany entrar a l'estudi i escoltar la veu d'en Carles en un directe".El músic vigatà ha explicat que el disc té la particularitat que no neix com un producte comercial, ja que no hi ha cap grup per promocionar, i per això, ha assegurat que l'han mesclat com si fos un "document històric". D'aquesta manera, les mescles han respectat el màxim possible el document original i, de fet, Sala ha dit que "fins i tot hi ha un moment del disc on jo m'equivoco amb la lletra i no hem canviat l'error perquè no seria just". "Hem respectat totalment la gravació original, amb els errors i tot", ha apuntat.La gira on es va gravar el disc va ser especial perquè, per primer cop, el grup s'allunyava dels grans escenaris i buscava la proximitat d'un teatre. Les actuacions tenien un format més acústic i van deixar de banda els grans hits. El disc conté una vintena de cançons i s'hi troben temes com Pertànyer a algun lloc, Sense estil, Poemes i promeses o 'No he nascut per militar'.El músic Pep Sala és conscient que Sau el condicionarà tota la seva trajectòria musical, i ho reconeix "orgullós" d'un moment que, desafortunadament, es va estroncar el dia que va morir el seu líder, Carles Sabater. Sala no vol renunciar a aquest passat, i per això pretén repetir el primer concert que va fer la banda, el 31 d'octubre del 1987, a Les Tallades, a Osona."Vam decidir ensenyar les cançons que fèiem als nostres amics i, per això, vam convidar unes trenta o quaranta persones, i vam fer un pa amb tomàquet allà. Però no sabem per què, va anar corrent la veu que hi havia una festa a Sau i, suposo que hi devia haver molt poca cosa a Vic, que va començar a arribar molta gent, i vam acabar sent 200 o 300 persones", ha explicat Sala.Ara, el grup vol repetir aquest concert i ho farà amb una festa en una carpa a Les Tallades. Sau no ha posat a la venda entrades per a l'acte, i cal fer reserva prèvia a través d'internet del nou CD que el grup ha editat. El preu és de 15 euros, i inclou el CD, dues invitacions per a la festa i sopar.Els concerts de Sau destacaven pel seu caràcter reivindicatiu, una qualitat que Sala continua conservant perquè creu que "els que tenim el micròfon hem de denunciar quan creiem que una cosa és injusta". El grup va denunciar dalt de l'escenari els incendis que arrasaven el país a la dècada dels 90, també ho va fer amb la guerra de Kosovo i amb el servei militar, i ara, creu Pep Sala, davant de la situació que viu el país, "ens haguéssim mullat com sempre". "Sembla que el temps no hagi passat, tornem enrere, sembla que no hagin servit de res els quatre anys de després de la dictadura, han estat una farsa, una broma de mal gust. Ja no es tracta d'un tema d'independència i de drets d'identitat, sinó de dignitat de l'ésser humà", ha apuntat.Sala també s'ha mostrat crític amb la situació que viu el panorama musical català. El compositor s'ha mostrat satisfet que s'hagi "normalitzat" el fet de fer música en català a diferència de quan Sau començava, però ha lamentat que "la indústria ha desaparegut, estem vivint una crisi molt gran i això repercuteix molt perquè molts grups no poden viure del que estan fent i les vendes són molt escasses". "Hi ha molt gent que es pensa que la música és gratuïta i, malauradament, no ho és, la gent que la fa s'ha de poder guanyar la vida", ha lamentat. Aquest és, segons Sala, el problema de les generacions que, com ells van fer ara fa 30 anys, han decidit dedicar la seva vida a la música.