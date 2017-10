La Diputació signa un crèdit amb el Consell Comarcal d'1,18 milions

Conesa i Roca, signant el crèdit. Foto: Diba

La presidenta de la Diputació de Barcelona , Mercè Conesa, i el president del Consell Comarcal d'Osona, Joan Roca, van signar la setmana passada a la seu de la corporació un crèdit per valor d'1.186.760,33 euros, amb la voluntat de continuar assegurant l'"absoluta normalitat" dels consells comarcals de la demarcació. Així ho afirmava la presidenta de la Diputació de Barcelona.En aquest sentit, des de l'organització, apunten que Conesa va explicar que la corporació és "molt sensible a les necessitats de la ciutadania i del territori" i que, per aquest motiu, la Diputació treballa perquè els consells comarcals puguin "fer una prestació de serveis el més adequada i de la màxima qualitat".Els crèdits signats amb els presidents d'onze consells comarcals s'emmarquen dins del Pla d'Operacions de Tresoreria per a Consells Comarcals que es va iniciar l'any 2013 amb la finalitat de donar liquiditat a aquestes entitats locals per tal de garantir les seves actuacions competencials. En total, la Diputació destina 10 milions d'euros a donar crèdits a curt termini, sense interès. D'altra banda, el préstec s'ha d'amortitzar en dues quotes, el 50% als sis mesos del lliurament i, l'altre 50%, al cap d'un any.