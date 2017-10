Unes 1.700 persones passen per la 5a edició del Festival Protesta de Vic

El Festival Protesta va tancar la seva cinquena edició amb la Festa de les Arts, que va reunir a l'escenari artistes de diferents disciplines. Precisament en aquest acte es va entregar els premis de l'edició d'enguany, on han passat unes 1.700 persones. Tal com explica l'organització en una nota, el premi al millor documental ha estat per Box Girls de Jaime Murciego, ambientada a Kariobangi, Kenya, explica com l'escola Boxgirls Kenya intenta donar eines a les noies per millorar la seva situació en un entorn de pobresa, crim, drogues, violacions i altres abusos.En la categoria de documental de ficció, el guanyador ha estat 3 gramos de fe de José A. Campos, que fa una dura crítica als desnonaments a través de la història de la Maria, que al veure's entre l'espasa i la paret pren una decisió insòlita per salvar casa seva. El documental més valorat pel públic ha estat Frontera invisible, de Nicolás Richat. El testimoni de comunitats colombianes que veuen com la febre de l'oli de palma arrasa hàbitats naturals i els expulsa de la seva terra que acaba concentrada en mans de grans corporacions, tot en nom de la producció de combustible verd.El festival també ha fet una menció al curtmetratge Bunkers, d'Anne-Claire Adet, una història sofocant de com els sol·licitants d'asil polític a Ginebra s'allotgen en bunkers sota terra a l'espera d'una resolució.Els membres del jurat de l'edició d'enguany han estat Olga Capdevila, il·lustradora; Valentí Oliveras, director de programació del Clam, Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya; David Fontseca, realitzador de documentals i de programes de televisió; Júlia Barceló, actriu; Adrià Bas, periodista i guionista del programa Preguntes freqüents de TV3 i Najat El Hachmi, escriptora i mediadora cultural.L'acte va ser presentat per Galdric Plana, que va introduir la temàtica d'aquesta edició amb una dissertació sobre art i crítica social i ha reivindicat l'art com a eina transformadora de la societat. Segons l'organització, en cinc anys el festival s'ha consolidat i ha crescut -en públic i en projeccions-, mantenint l'aposta cap al cinema com a eina de transformació social i reivindicant la descentralització i l'accés universal a la cultura.En aquesta edició, el Protesta va projectar un total 11 llargmetratges, entre els quals tres estrenes a Catalunya i dues a l'Estat. Els films que van generar més expectació van ser Waste land i Saving Banksy, que van posar damunt la taula els límits de l'art.