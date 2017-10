SORTEIG de dues entrades dobles per a l'espectacle «Moha» a Calldetenes

09:50 Davant el Palau de la Generalitat predominen els periodistes, però també hi ha alguns ciutadans que volen donar suport a la República i que duen una estelada. Informen Jordi Bes i Adrià Costa. Davant la Generalitat predominen els periodistes, però també hi ha ciutadans que volen donar suport a la República https://t.co/p9xpqjpVyp pic.twitter.com/eyNPxqa8OW — NacióDigital (@naciodigital) 30 d’octubre de 2017

09:45 César Puig, secretari d'Interior, ha sortit del departament d'Interior, on hi ha estat una hora i mitja. Quan ha marxat, amb alguns dels seus efectes personals, ha dit que no es considera cessat.

09:34 Zoido assegura en una entrevista a Espejo Público, a Antena 3, que qui ha pres la decisió de retirar l’escorta als consellers ha estat López, el nou major dels Mossos.

09:28 El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, elogia Ferran López, nou major dels Mossos. "És una persona amb gran experiència professional", assenyala. Avui, a les 12.30 hores, hi ha prevista una reunió entre Zoido i el substitut de Trapero a Madrid.



09:15 Un espontani trenca per uns minuts la tensió davant la Generalitat amb un discurs contra Rajoy, informa @JordiBes pic.twitter.com/xMyHB9237n — NacióDigital (@naciodigital) 30 d’octubre de 2017

09:15 Pere Aragonès, secretari d'Economia, arriba a la seu del Departament d'Economia.

08:37 VÍDEO Els Mossos d'Esquadra reforcen la seva presència als voltants del Palau de la Generalitat, on hi ha centrat el focus mediàtic en el primer dia laboral des de la proclamació de la independència i l'aplicació del 155. Ho explica Jordi Bes. VÍDEO Els Mossos reforcen la seva presència als voltants del Palau de la Generalitat https://t.co/p9xpqjpVyp pic.twitter.com/NFuomoI20Q — NacióDigital (@naciodigital) 30 d’octubre de 2017

08:38 Més d'un centenar de persones convocades pel moviment de resistència pacífica "En peu de pau" es concentren per donar suport a Catalunya Ràdio després dels atacs feixistes de divendres a la nit, que encara són visibles a la façana de l'emissora. Hi han fet també un esmorzar solidari, informa Ferran Casas. Més d'un centenar de persones es concentren per donar suport a @CatalunyaRadio després dels atacs feixistes https://t.co/p9xpqjpVyp pic.twitter.com/D2fUjGtPaM — NacióDigital (@naciodigital) 30 d’octubre de 2017

08:32 Ricard Font, secretari de Territori i Sostenibilitat, ja és a la feina. Ha arribat a peu, com ho fa normalment, tal com informa Catalunya Ràdio. El conseller Josep Rull encara no hi és.

08:29 Carles Puigdemont dona el bon dia amb una foto feta des de l'interior de la Generalitat. No està clar si el president podrà exercir avui les seves funcions, després de l'aplicació del 155.

08:22 Carme Forcadell ja és al Parlament. Ha enfilat el camí al seu despatx amb normalitat, com a presidenta de la diputació permanent.

08:21 La bandera espanyola segueix penjada al capdamunt de la Generalitat juntament amb la catalana. La bandera espanyola segueix penjada al capdamunt de la Generalitat juntament amb la catalana https://t.co/p9xpqjpVyp pic.twitter.com/Cbfh3H3KDb — NacióDigital (@naciodigital) 30 d’octubre de 2017

08:11 Gran expectació mediàtica davant del Palau de la Generalitat en el primer dia laborable de la República catalana. Informa, des de Plaça Sant Jaume, Jordi Bes. Gran expectació mediàtica davant del Palau de la Generalitat en el primer dia laborable de la República catalana https://t.co/p9xpqjpVyp pic.twitter.com/UyBaeqv7qS — NacióDigital (@naciodigital) 30 d’octubre de 2017

07:39 PORTADES La premsa espanyola aplaudeix el «seny» de la manifestació unionista a Barcelona. Recull de les portades dels diaris de paper catalans i espanyols.

07:08 ENQUESTA La majoria d'espanyols, un 57,4%, vol un referèndum pactat a Catalunya, segons «El Mundo». El sondeig del diari destaca, però, el poc suport de l'independentisme al conjunt de l'Estat.

23:29 ÚLTIMA HORA Iglesias intervé Podem Catalunya: força una consulta interna per fer coalició amb Colau. L’equip d'Albano Dante Fachin, desautoritzat de nou per la direcció estatal, respon amb una ronda de contactes que inclou també els independentistes. Per Sara González.

22:40 El PDECat es prepara per afrontar el debat intern sobre el 21-D. La formació reuneix el comitè nacional per primer cop després de la declaració d'independència i l'aplicació del 155 i veu en les unes l'ocasió d'"afiançar" el nou marc legal. Informa Oriol March.

21:52 Detingut un ultra per agredir un mosso a la concentració de la plaça Sant Jaume. Diverses persones amb banderes espanyoles s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat i han provocat i increpat els agents.

21:44 Associacions i col·lectius de juristes denuncien «l'ús inconstitucional» del 155. Afirmen que no "és un xec en blanc" i que no permet "exceptuar la vigència d'altres articles constitucionals”.

21:31 ERC trenca el pacte de govern amb el PSC a Manlleu. L’equip de govern que no ha durat ni un any. Suposa el segon trencament a la comarca d'Osona entre les dues formacions. Informa Carles Fiter.

21:27 ÚLTIMA HORA La Fiscalia es querellarà per rebel·lió contra Puigdemont i Forcadell i podria demanar presó. El fiscal general de l'Estat té previst registrar les dues querelles contra el Govern i la mesa del Parlament aquest dilluns al Tribunal Suprem i a l'Audiència Nacional.



21:14 El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, assegura que els catalans "parlaran amb llibertat i garanties" el 21-D.

Concordia, convivencia y seny, democracia y diálogo en la ley #TodosSomosCataluña. Los catalanes hablarán con libertad y garantías 2112. MR pic.twitter.com/sVPqDgyqqI — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 29 d’octubre de 2017

20:38 El primer ministre belga demana al seu secretari d'estat que «no tiri llenya al foc» sobre l'asil de Puigdemont. Charles Michel ha assegurat que la possibilitat de donar protecció diplomàtica a Puigdemont "no està en cap cas a l'ordre del dia".

20:07 VÍDEO Indignació a la xarxa contra la policia espanyola per fer «propaganda» de la manifestació. Les imatges s'han produït després de la manifestació unionista d'aquest diumenge al migdia.

19:30 VÍDEO Així ha quedat la furgoneta de TV3 després de la manifestació unionista a Barcelona. Un dels càntics més habituals ha estat "TV3 manipuladora" i els manifestants han decidit "decorar" els equips de la televisió pública.

19:03 VÍDEO Álvaro de Marichalar també ha partit a la manifestació. "Som molts més i Europa està amb nosaltres", ha dit https://t.co/2wETe4ulZa pic.twitter.com/3kxmJswTd2 — NacióDigital (@naciodigital) 29 d’octubre de 2017

18:51 El Partit Comunista d'Espanya reprova la presència del seu exlíder a la manifestació unionista. El Comitè Federal indica a través del seu compte de Twitter que Francesc Frutos, qui va presidir el partit entre 1998 i 2009, "no ens representa”.

17:15 VÍDEO «Aquesta policia no ens representa» criden els ultres concentrats a la plaça Sant Jaume davant dels @mossos https://t.co/G8MwFdnGzA pic.twitter.com/jRH5MjPG6J — NacióDigital (@naciodigital) 29 d’octubre de 2017

17:09 Zoido promet que els Mossos tornaran a «acatar ordres» i a ser la «policia de tots els catalans». El ministre s'erigeix en conseller d'Interior i envia una carta a tots els cossos policials.



16:51 L'ex-primer ministre francès Manuel Valls vindrà a Catalunya a defensar la unitat d'Espanya abans de les eleccions del 21 de desembre. Creu que el govern espanyol ha actuat correctament convocant a les urnes.

16:30 VÍDEOS Enfrontaments entre manifestants espanyolistes i Mossos d'Esquadra a la plaça Sant Jaume. Diverses persones s'han concentrat davant del palau de la Generalitat quan ha acabat la manifestació i han insultat i increpat els agents.

14:48 L'estat català tindria una de les millors economies d'Europa, segons The Independent. El rotatiu anglès assegura que s'equipararia amb països com Dinamarca o Suècia, i recorda la seva bona ubicació geogràfica.

14:45 La CUP demana al Govern que faci els decrets per fer efectiva la República. La formació anticapitalista s'oposa a l'aplicació del 155 i no reconeix Soraya Sáenz de Santamaría.

14:39 Colau dona la benvinguda a qualsevol manifestació cívica i diu que Barcelona és capital "orgullosa" d'una Catalunya plural. L’alcaldessa fa aquest comentari via Twitter després que milers de persones s'hagin concentrat a favor de la unitat d'Espanya.

14:07 Gomà crida a votar per "fer fora" l'independentisme i assegura que els unionistes són "la veritable revolució dels somriures".

14:01 Parla el president de Societat Civil Catalana, Mariano Gomà, que agraeix a "l'expresident Puigdemont i als exconsellers" haver "enterrat" el procés: "Ara la justícia actuarà i posarà tothom on li toca estar".