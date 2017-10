​La UVic-UCC aprova el II Pla d'Igualtat de Gènere

Durant la presentació del pla d'igualtat el passat 19 d'octubre. Foto: UVic-UCC

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya acaba d'aprovar el II Pla d'Igualtat de Gènere amb l'objectiu d'establir unes directius clares, definides i acotades en el temps, que permetin garantir la igualtat d'oportunitats en totes les seves àrees i serveis. El nou pla tindrà vigència fins al 2021 i a diferència del Pla anterior, s'extén al Campus d'UManresa, com a resultat del pacte federatiu, i a tots els òrgans que depenen de la Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat.Segons afirma la Secretària general de la UVic-UCC, Àngels Crusellas "el II Pla d'Igualtat és un pas més de la nostra institució en el compromís de la igualtat". Aquest nou document és fruit d'un llarg procés de debat i redacció de la Comissió d'Igualtat formada per 12 membres representants de les diferents àrees i centres de la UVic-UCC. El II Pla d'Igualtat preveu set àmbits d'actuació com són la igualtat d'oportunitats i responsabilitat social; l'activitat acadèmica: recerca i docència; la comunicació, imatge i llenguatge; la representació i participació institucional de les dones; l'accés, promoció i desenvolupament professional i les condicions laborals; la conciliació de la vida laboral, personal i familiar; i finalment la Prevenció i eradicació de la violència de gènere.En aquest darrer aspecte, el pla contempla un protocol de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe o orientació sexual, que es concreta en l'establiment de propostes i recursos orientats a detectar situacions de discriminació, vetllar per detectar i prevenir situacions de LGTBI-fòbia i garantir que persones d'aquest col·lectiu utilitzin el nom que vulguin, d'acord amb la seva condició.Una altra de les novetats que incorpora el nou pla consisteix en la mesura de la consecució dels objectius marcats, de manera que per a cadascuna de les accions proposades, s'ha nomenat un organisme intern responsable, els corresponents indicadors de mesura i el calendari d'execució. "No es tracta d'una declaració d'intencions, sinó que el pla contempla àmbits, objectius i accions concretes a realitzar, amb els corresponents indicadors per a avaluar-los" afirma Anna Pérez-Quintana, directora de l'àrea d'Igualtat de la UVic-UCC i màxima responsable de la implantació del pla.El II Pla d'Igualtat va ser presentat a la comunitat universitària el 19 d'octubre passat, en un acte que comptà amb la presència de l'activista feminista Raquel Riba Rossy, il·lustradora del llibre Lola Vendetta. Más vale Lola que mal acompanyada.El segon Pla d'Igualtat inclou també una diagnosi de la situació actual de la UVic-UCC. Es constata que, malgrat ser una universitat feminitzada en la seva composició global, les dones estan infrarepresentades en els màxims òrgans de govern de la institució, com són el Patronat de la Fundació Universitària Balmes o bé el Comitè d'empresa.En el cas del personal docent i investigador, a nivell global existeix una situació d'equilibri entre homes i dones, tot i que hi ha centres com la Facultat de Ciències i Tecnologia amb desequilibri a favor dels homes, i la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar, a favor de les dones.En el cas de la recerca, actualment hi ha més presència de dones que homes dins els grups de recerca, però són ells els que acumulen més acreditacions i sexennis. També es constata el fet que, malgrat el 55% dels projectes que han obtingut finançament extern en convocatòries de recerca són liderats per dones, els homes aconsegueixen un finançament mitjà lleugerament superior (+9%). També s'observa que hi ha més dones que fan estades de recerca a l'estranger, però els homes les fan més llargues.Pel que fa al personal d'administració i serveis existeix una notable sobrerepresentació femenina amb un 74%, i fins i tot hi ha alguns serveis que són exclusivament femenins. En el cas dels estudiants es constaten desequilibris en funció de les titulacions universitàries. Les relacionades amb Educació i Salut contemplen una presència majoritària de dones, mentre que els ensenyaments de Ciències i Tecnologia, hi ha més presència masculina. Tot i això, a nivell global es pot dir que hi ha equilibri entre els estudiants de graus, mentre que entre els estudiants de màster hi ha un desequilibri favorable als homes (77%).