La plaça de Vic celebra la República catalana

L'Ajuntament de Vic canvia l'estelada per la senyera pic.twitter.com/KoCJUdFsIU — Osona.com (@osona) 27 d’octubre de 2017

L'alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega, arrossegat pel de Sant Vicenç, Èric Sibina Foto: Sergi Cámara



Els alcaldes osonencs saludant els milers de persones concentrats al Parlament Foto: Adrià Costa

Dia històric Catalunya i també a Vic. La plaça Major s'ha tornat a omplir. Aquest cop, però, en lloc d'una concentració de condemna a la violència de l'1-O, a l'empresonament dels Jordis o a l'aplicació del 155... l'ambient era molt més festiu. Molts han sortit al carrer per "celebrar la república". La manifestació d'aquest divendres ha aplegat gairebé un miler de persones, que no omplien la plaça. De fet, en altres municipis d'Osona, com Manlleu o Torelló, s'havia convocat la trobada."Avui Catalunya celebra la nova República", deia l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, després d'enumerar les trobades per "defensar les institucions i la dignitat". Erra ha traslladat un agraïment a totes els que ho han fet possible: "el president, el govern i els parlamentaris que han votat "si"". L'alcaldessa no s'ha oblidat dels Jordis i la plaça ha cridat "llibertat" pels presidents de l'ANC i Òmnium.Amb tot, "ara toca defensa la República i resistir perquè sigui un nou estat d'Europa", deia Erra, apuntant que s'ha d'estar a punt per a la mobilització. En aquest mateix sentit, la portaveu del Comitè de Defensa de la República, ha remarcat que serà el poble el que defensarà la república. "Som un grup transversal que sabem que junts, som imparables", ha sentenciat.Les portaveus de l'ANC d'Osona i Vic, Jèss Carol i Carme Vilaró, han estat les encarregades de llegir la declaració d'independència que ha aprovat el Parlament. Carol ha reivindicat que "la república és aquí, però els Jordis, no". La concentració ha acabat amb música i alegria. S'ha pogut escoltar l'Estaca, Passi-ho bé i finalment Els Segadors.En el moment de declaració d'independència la plaça Major de Vic estava pràcticament buida. Només el so d'algun clàxon ha trencat el silenci que imperava. En pocs minuts, s'hi han començat aplegar persones. Alguns ja portaven l'estelada penjada, d'altres el cava sota el braç, i molts es fonien en una abraçada amb els amics i família entre llàgrimes i somriures.Un dels moments més significatius, abans no hi ha hagut la concentració del vespre, ha estat la retirada de l'estelada i l'arribada de l'alcaldessa. D'una banda el personal de l'Ajuntament ha estat l'encarregat de canviar l'estelada per una senyera de 3 x 1,10 metres del balcó; de l'altra, l' arribada de l'alcaldessa de Vic entre aplaudiments Precisament, Anna Erra ha estat una dels molts alcaldes i alcaldesses que s' han desplaçat aquest matí al Parlament de Catalunya, vara en mà, per donar suport a la declaració . Hi havia els batlles de Manlleu, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Sant Quirze de Besora, Santa Eugènia de Berga, Vidrà, Tavèrnoles, Folgueroles, Taradell, Sant Boi de Lluçanès, Orís, Hostalets de Balenyà, Roda de Ter, Sant Julià de Vilatorta... Els alcaldes han representat un paper clau per suport al govern.