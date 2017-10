Primeres reaccions a Osona després de la declaració d'independència

17:42 Fachin assegura que no reconeix la República catalana i revela que ha votat en contra. El líder de Podem argumenta que no ha ensenyat el seu vot en "solidaritat" amb els diputats independentistes que estan sent "perseguits judicialment per les seves idees polítiques".

17:26 ANC i Òmnium Cultural convoquen la «Festa de la República» a les 18h a la plaça de Sant Jaume. Les entitats sobiranistes fan una crida per celebrar al carrer la proclamació d'independència.

17:16 VÍDEO Reus celebra la independència de Catalunya però ja té la mirada posada en defensar-la. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça del Mercadal per viure en directe el ple al Parlament. Informa Jonathan Oca.

17:13 "No podem reconèixer aquesta situació", diu Fachin preguntat per si reconeix o no la República catalana.

17:10 Fachin ha reiterat que Podem no està a favor de la DUI i que ha votat "en conseqüència", i assegura que Catalunya està ara en una situació de "ruptura".

17:04 Albano Dante Fachin assegura que no ha volgut ensenyar el vot per "solidaritzar-se" amb les persones que estan "perseguits judicialment per les seves idees" i que poden acabar a presó.

17:03 Alcaldes i diputats surten del Parlament entre aplaudiments de ciutadans concentrats als voltants.

16:59 VÍDEO «Ara caldrà defensar la República»: el primer discurs de Puigdemont després de declarar la independència. Per Joan Serra Carné i Sara González.



16:56 El Parlament de Finlàndia debatrà el reconeixement de Catalunya. Un diputat finlandès ha anunciat que portarà una moció a la cambra per reconèixer la nova república catalana.

16:43 Alcoberro i Mauri es posen a disposició del Govern per fer la República i consideren que la proclamació d’avui també és un "homenatge als Jordis".

16:43 Marcel Mauri i Agustí Alcoberro, representants d'Òmnium i l'ANC, segueixen defensant el diàleg per tal que l’Estat entengui que és una "barbaritat" que Cuixart i Sànchez siguin a la presó i que s’apliqui el 155.

16:39 ÚLTIMA HORA Rajoy promet que "l'Estat reaccionarà" davant "un acte delictiu". "El que ha passat al Parlament és la prova inequívoca del necessari que era que el Senat aprovés la proposta del 155", defensa el president espanyol.

16:37 Colau, després de la declaració d'independència: "No en el meu nom, ni 155 ni DUI". L’alcaldessa de Barcelona treballarà implicada en la construcció de nous escenaris d'autogovern "que donin més democràcia".

16:31 Carles Puigdemont i Jordi Turull abandonen en cotxe el Parlament de Catalunya. El Parc de la Ciutadella està fortament protegit. Al passeig de Lluís Companys, ciutadans celebren la proclamació de la República.

16:29 Crits de "llibertat" dels alcaldes i diputats congregats a l'escala principal del Parlament després dels discursos.

16:28 El president ha advertit que vindran moments complexos i acaba el seu discurs amb un "visca Catalunya". Ovació del Parlament i cant d'Els Segadors.

16:26 El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, assegura que s'ha "culminat un mandat avalat a les urnes" i afirma que "avui, alcaldes i diputats, representeu la unió entre ciutadans i institucions".

16:27 RECULL DE PREMSA La declaració d'independència obre els mitjans internacionals.

16:26 L'Ajuntament de Vic canvia l'estelada per la senyera pic.twitter.com/KoCJUdFsIU — Osona.com (@osona) 27 d’octubre de 2017

16:25 Crits de "president, president" quan pren la paraula Puigdemont: "Avui el Parlament del nostre país ha fet un pas llargament esperat".

16:24 "Visca Catalunya i Visca la República". El vicepresident del Govern tanca el discurs amb aquest lema".

16:23 Oriol Junqueras: "Volem reiterar el nostre compromía de ser un sol poble". El vicepresident també s'adreça als ciutadans espanyols "per construir un futur en comú molt millor, que s'ha de fer des de la plenitud del respecte".

16:22 Junqueras demana "confiança"per assumir els reptes del present i del futur.

16:22 Oriol Junqueras: "Eatem convençuts que arreu del món poden entendre els nostres actes".

16:20 Parla Oriol Junqueras: "En aquests moments plens d'esperança m'adreço als ciutadans perquè actuiïn amb responsabilitat". El vicepresident assegura que actuen "de bona fe".

16:18 "Sí" majoritari dels alcaldes quan Dolors Sabater els pregunten si es comprometen amb la República.

16:16 Comencen els parlaments a les escales de la cambra catalana, després d'un llarg aplaudiment. Parla l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater: "Som els que vetllem per la cohesió social".

16:16 ÚLTIMA HORA El Senat aprova liquidar l'autonomia i destituir el Govern. La cambra alta dona llum verda a la pretensió de l'executiu de Mariano Rajoy de cessar el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras i tots els consellers, a més de convocar eleccions.

16:09 L'expresident català i senador, José Montilla, no participa de la votació del 155 al Senat.

16:07 Comença la votació al Senat de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tornen a l'hemicicle per estar presents a la votació.

16:03 VÍDEOS L'esclat de joia de la gent després de declarar la independència. Centenars de persones es concentren a fora del parc de la Ciutadella.

15:55 Aplaudiments quan Forcadell i els altres representants de JxSí a la mesa del Parlament arriben al despatx de Puigdemont.

15:57 El govern espanyol ha convocat un consell de ministres extraordinari a les 19.00 h.

15:50 Crides de "Visca la República" a les escales del Parlament, que continua plena de gom a gom.

15:51 VÍDEO El moment en què el Parlament ha declarat la independència.