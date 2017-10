El Parlament declara la independència

15:16 Àngels Martínez Castells (CSQEP) rep un altre aplaudiment al Parlament després de votar.

15:15 Albano Dante Fachin, diputat de CSQEP, ha votat sense mostrar la seva papereta però després de fer evidents les discrepàncies a l'hemicicle amb els companys de grup parlamentari.

15:13 Jéssica Albiach, diputada de CSQEP, mostra el seu 'no' a la votació de la declaració d'independència. D'altres diputats també mostren el sentit del seu vot, com ara Joan Coscubiela. Joan Coscubiela, que també exhibeix el 'no'.

15:11 Els manifestants canten Els Segadors mentre els diputats voten la independència.

15:11 Comença la votació per declarar la independència al Parlament.

15:10 ÚLTIMA HORA El PP accepta finalment l'esmena del PSOE i no intervindrà TV3 amb el 155.

15:07 Els tres diputats de Podem (Albano Dante Fachin, Joan Giner i Àngels Martínez) s'han abstingut a la proposta de resolució per posar en marxa el procés constituent que han presentat JxSí i la CUP. La resta de CSQP hi han votat en contra.

15:06 Forcadell llegeix la proposta de resolució de Junts pel Sí, que estableix la constitució de la República Catalana, l'entrada en vigor de la llei de transitorietat jurídica i l'inici del procés constituent.

15:04 El ple decideix que la votació de la declaració d'independència serà secreta.

15:03 El PP abandona l'hemicicle abans de la declaració d'independència.

15:01 Els diputats del PP finalment s'han quedat a l'hemicicle i han desplegat banderes espanyoles i senyeres als seus escons.

14:59 El grup del Partit Popular estén banderes espanyoles i catalanes als seus escons.

14:59 Picabaralla entre Coscubiela i Forcadell. El diputat de CSQEP acaba parlant i alerta de les conseqüències que tindrà la votació per milions de ciutadans de Catalunya. "Així no construïm país, així només l'enfonseu", ha dit.

14:55 Coscubiela demana que les resolucions de JxSí i la CUP no es facin amb vot secret.

14:54 Els partits de l'oposició abandonen l'hemicicle en el moment en què es votarà les resolucions de JxSí i la CUP que declaren la independència.

14:53 Les propostes de resolució de CSQP queden rebutjades.

14:53 JxSí avança l'escenari dels propers dies: «No serà fàcil, no serà gratuït», per Joan Serra Carné. Marta Rovira minimitza la voluntat negociadora de Rajoy i justifica la declaració d'independència: «És un diàleg que implica sometiment». Carles Riera (CUP) fa una crida a la «resistència» per defensar la República al carrer.

14:52 Les propostes de resolució del PP queden rebutjades per 83 vots en contra.

14:51 El ple rebutja les propostes de resolució del PSC per 119 vots en contra.

14:50 Les propostes de resolució de C's queda rebutjada per 83 vots en contra.

14:50 EN DIRECTE Expectació a l'exterior de la Ciutadella per la imminent votació sobre la independència https://t.co/MFiRR3pGAD pic.twitter.com/c34ErV0TYF — NacióDigital (@naciodigital) 27 d’octubre de 2017

14:48 La presidenta del Parlament procedeix a les votacions de resolució.

14:46 Els presidents dels grups parlamentaris del PSC i del PP demanen torn de paraula. La presidenta recorda que el reglament no ho permet.

14:45 Arrimadas (C's): "Han comès el pitjor error de la democràcia".

14:44 El PP acusa Junqueras de «sacrificar el creixement econòmic per pur fanatisme»; informa Roger Tugas. El portaveu parlamentari Alejandro Fernández reclama al vicepresident català que no plori davant dels problemes, ja que, "a la vida adulta, es ve plorat de casa".

14:43 Arrimadas (C's): "El que estan produint vostès és un xoc sense precedents".

14:41 Forcadell concedeix tres minuts a Arrimadas, que surt al faristol.

14:40 Arrimadas (C's) demana que cada president de grup pugui intervenir al Parlament.

14:39 Rovira (JxSí): "Avui fundem un nou país sobre aquests principis i sobre aquesta dignitat, fem-ho".

14:38 Rovira (JxSí): "Ens és imperatiu construir aquesta societat. Ens cal una cultura democràtica molt més madura i exigent. El debat del procés constituent ha de ser sense límits".

14:37 Rovira (JxSí): "Tenim talent, determinació, complicitats, solidaritat i cooperació. Ens caldrà tot això".

14:36 Rovira (JxSí): "Vénen temps difícils, moments de tensió. No ens enganyem. No serà fàcil".

14:35 Rovira (JxSí): "La sobirania és del poble, com sempre hauria d'haver estat".

14:34 Rovira (JxSí): "Vostès ja no en tenen prou amb el bloqueig polític, ara volen intervenir-nos i si això s’aprova tornarem 40 anys enrere".

14:32 Continua el ple del Senat que afronta l'aplicació del 155 i que ha començat a les 10h del matí. El senador RamonEspinar (Podem) ha reblat al PP: "No estan salvant ningú, estan decretant la ruïna d'Espanya".

14:30 Rovira (JxSí) carrega contra el PSC per mostrar una cara amable al Parlament, i votar a favor del 155 al Senat.

14:29 Rovira (JxSí): "La democràcia sempre ha de ser exercida pels ciutadans".

14:26 La CUP crida a la «resistència» per defensar la República al carrer. Carles Riera, diputat dels anticapitalistes, sosté que Catalunya "assumeix plenament la seva tutel·la política i jurídica”. Informa Oriol March.

14:25 Marta Rovira (JxSí): "Hem practicat el diàleg arribant a acords molts anys, però massa sovint no s'ha complert els acords. En alguns casos, fins i tot, s'ha dilapidat".

14:24 CSQEP considera una «barbaritat» tant el 155 com la DUI. La diputada Marta Ribas recorda que Catalunya encara té pendent la celebració d'un referèndum acordat. Informa Sara González.

14:22 Germà Gordó, diputat no adscrit: "El vot que emetrem avui no és un punt i apart, és un punt i seguit".

14:24 Discussió als passadissos del Senat entre el comitè professional de TV3 i Millo per l'aplicació del 155 sobre els mitjans públics catalans. El delegat del govern espanyol assenyala que l'objectiu de l'article és "garantir l'ordre constitucional".

14:21 Riera (CUP): "Avui és un dia feliç. Visca la terra".

14:20 Riera (CUP): "Demanem al Parlament que declari que Catalunya esdevé un estat independent en forma de república".

14:19 Riera (CUP): "Ha arribat l'hora, sense estructures d'estat, construint la república des de baix".

14:17 Riera (CUP): "Avui ens autodeterminem davant l'Estat espanyol i davant les elits catalanes".

14:16 El senador d'ERC, Bernat Picornell, demana excarcerar Sànchez i Cuixart i es queixa que en aquest ple no es permet fer els discursos en català, tot i que alguns s'han saltat la norma per dir algunes frases.