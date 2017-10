​VÍDEO Els alcaldes criden «independència» al Parlament

14:29 Rovira (JxSí): "La democràcia sempre ha de ser exercida pels ciutadans".

14:26 La CUP crida a la «resistència» per defensar la República al carrer. Carles Riera, diputat dels anticapitalistes, sosté que Catalunya "assumeix plenament la seva tutel·la política i jurídica”. Informa Oriol March.

14:25 Marta Rovira (JxSí): "Hem practicat el diàleg arribant a acords molts anys, però massa sovint no s'ha complert els acords. En alguns casos, fins i tot, s'ha dilapidat".

14:24 CSQEP considera una «barbaritat» tant el 155 com la DUI. La diputada Marta Ribas recorda que Catalunya encara té pendent la celebració d'un referèndum acordat. Informa Sara González.

14:22 Germà Gordó, diputat no adscrit: "El vot que emetrem avui no és un punt i apart, és un punt i seguit".

14:24 Discussió als passadissos del Senat entre el comitè professional de TV3 i Millo per l'aplicació del 155 sobre els mitjans públics catalans. El delegat del govern espanyol assenyala que l'objectiu de l'article és "garantir l'ordre constitucional".

14:21 Riera (CUP): "Avui és un dia feliç. Visca la terra".

14:20 Riera (CUP): "Demanem al Parlament que declari que Catalunya esdevé un estat independent en forma de república".

14:19 Riera (CUP): "Ha arribat l'hora, sense estructures d'estat, construint la república des de baix".

14:17 Riera (CUP): "Avui ens autodeterminem davant l'Estat espanyol i davant les elits catalanes".

14:16 El senador d'ERC, Bernat Picornell, demana excarcerar Sànchez i Cuixart i es queixa que en aquest ple no es permet fer els discursos en català, tot i que alguns s'han saltat la norma per dir algunes frases.

14:15 Carles Riera (CUP): "El marc constitucional no dona solucions al problema actual".

14:15 EN DIRECTE Milers de persones segueixen el debat des de l'exterior de parc de la Ciutadella. Foto: @AdriaCostaRifa https://t.co/JiE42GyhKs pic.twitter.com/CrQDy0dB8v — NacióDigital (@naciodigital) 27 d’octubre de 2017

14:12 La CUP dedica el seu discurs al Parlament als presidents d'Òmnium i de l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, empresonats.

14:11 Fernández (PPC): "Puigdemont, no li fa vergonya liderar un moviment polític que exclou aquells que pensen diferent?".

14:10 Fernández (PPC): "Sr. Puigdemont, hi ha algú a part de vostès i Maduro que no sigui fatxa?".

14:07 Fernández (PPC): "Estan disposats a sacrificar una dècada de benestar per pur fanatisme. Vergonya".

14:06 Fernández (PPC): "Han convertit el seu projecte separatista en populista".

14:05 Fernández (PPC): "Durant cinc anys han tret a passejar la pitjor cara del nacionalisme".

14:04 Alejandro Fernández (PPC): "Dia negre per a la nostra democràcia".

14:01 Ribas (CSQP): "Quan un no pot guanyar, l'important és no perdre".

13:58 Ribas (CSQP): "Proposem diàleg i espais d'àmplies majories i defensem que el model territorial de l'Estat l'hem de decidir en un referèndum acordat".

13:57 Ribas (CSQP): "No tenen legitimitat democràtica per aprovar una declaració d'independència. La DUI no es protegeix i no ens protegirà del 155".

13:57 Ribas (CSQP): "Avui s'estan perpetrant dues grans barbaritats".

13:55 Ribas (CSQP): "Per damunt de tot hi ha la cohesió social".

13:54 Granados (PSC): "Ningú vol que s'apliqui el 155 però és la conseqüència d'una sortida deliberada de la legalitat".

13:53 Granados (PSC): "Avui amb la DUI, ho rebenten tot. No en el nostre nom".

13:51 Granados (PSC): "El veritable patriotisme es demostra unint i no separant".

13:52 El PSC presenta un recurs d'empara al Tribunal Constitucional.

13:51 Al Senat, Josep Lluís Cleries (PDECat) responsabilitza el PP d'"estimular" que les empreses se'n vagin de Catalunya des de la intervenció de les finances. A més, reclama als populars que "respectin la democràcia", i afegeix: "Vostès van perdre a Catalunya, doncs s'aguanten fins a les pròximes eleccions".

13:50 Granados (C's): "Avui els socialistes estem al costat d'aquells que no entenen el que estan fent".

13:49 Granados (PSC): "Són conscients de la por i de la preocupació que s'ha instal·lat en el cor i en el cap dels ciutadans?".

13:49 Granados (PSC): "No ens facin escollir, no hi tenen dret. Nosaltres també volem el pa sencer, el país sencer".

13:48 Granados (PSC): "No volem escollir. No creiem que Espanya sigui un estat totalitari".

13:46 Eva Granados (PSC): "Què volen fer avui? Un error per a les institucions, per a la gent i per a Catalunya".

13:45 Carrizosa (C's) estripa la resolució de JxSí i la CUP que declara la independència i els diputats s'aplaudeixen drets.

13:42 Carrizosa (C's): "Puigdemont passarà a la història per haver arruïnat Catalunya, però no per haver dividit Espanya". En directe, el debat al Parlament.

13:42 Al Senat, el portaveu del PDECat, Josep Lluís Cleries, critica C's per haver insistit en l'adoctrinament a les escoles catalanes. "L'odi està erradicat de les escoles catalanes", defensa.

13:41 El portaveu de Podem en el Senat, Ramón Espinar, ha denunciat la "cacicada" que ha comès, a parer seu, el PP, perquè ha refusat en la Mesa de la cambra alta el vot particular que havia presentat el seu grup contra l'aprovació de l'article 155 per intervenir l'autogovern de Catalunya

13:41 Junqueras abandona el ple del Parlament i Carrizosa (C's) el critica: "No vol sentir com s'ha carregat l'economia catalana".

13:40 Carrizosa (C's): "Quan Ciutadans restauri la democràcia a Catalunya després d'unes eleccions, vostès podran anar a qualsevol municipi sense ser considerats persones non grates".

13:37 Carrizosa (C's): "Puigdemont, vostè ha estat sempre independentista. Tot aquest pla ja estava escrit".

13:37 Carrizosa (C's) al Govern de Puigdemont: "Les institucions se les han carregat vostès".