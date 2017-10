Alcaldes d'Osona es desplacen al Parlament per donar suport a la declaració d’independència

L'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido Foto: Sergi Cámara

L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, amb els regidors Susagna Roura i Toni Serrat Foto: Cedida



L'acalde de Rupit i Pruit, Albert Marcé, arribant al Parlament entre aplaudiments Foto: Sergi Cámara

Alguns alcaldes i alcaldesses d’Osona s’han desplaçat al Parlament de Catalunya per seguir la jornada decisiva. Després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, renunciés a celebrar eleccions, els mecanismes es van tornar a activar per dissenyar com serà la declaració de la independència a la cambra catalana.Hi ha els batlles i les batllesses de Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Sant Quirze de Besora, Santa Eugènia de Berga, Vidrà, Tavèrnoles, Folgueroles, Taradell, Sant Boi de Lluçanès, Vic, Manlleu, Hostalets de Balenyà i Roda de Ter, entre altres.Aquest divendres al matí, després d'una pròrroga de tres quarts d'hora Junts pel Sí i la CUP han registrat dues propostes de resolució en les quals es declara la independència, entren en vigor lleis transitòries i es comença el procés constituent. En el moment en què es votin, el Parlament haurà donat ordres al Govern per tal d'impulsar la llei de transitorietat jurídica i promoure el reconeixement internacional de la República.