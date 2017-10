«Les Malediccions» arriben al Castell de Montesquiu

Imatge promocional de les visites teatralitzades Foto: Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

El Castell de Montesquiu estrena aquest divendres les noves teatralitzades: “Les Malediccions del Castell de Montesquiu”. Es tracta d'un espectacle itinerant per diverses dependències del castell a la recerca dels esperits, ànimes, aparicions, espectres, fantasmes i ectoplasmes que hi perviuen. No és una obra de por, sinó un muntatge heterogeni que juga amb els sentits i les reaccions del públic, en uns espais que tenen milers de segles a les seves parets.D'aquesta manera, es dona un nou significat a les visites teatralitzades. En aquest espectacle s'hi podrà trobar disciplines molt diverses com dansa, monòlegs, diàlegs, treball plàstic i audiovisual... un treball molt complet que porta a terme la companyia Teatre EsSela de Torelló. La nova proposta tindrà lloc a les dependències del castell els dies 27,28,29 d'octubre i 1,3,4 i 5 de novembre.El conveni signat entre el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Montesquiu, té com a un dels seus objectius potenciar l'oferta cultural del territori. Segons els organitzadors, amb aquesta nova oferta es consolida l'aposta del Castell per donar una oferta cultural de qualitat.