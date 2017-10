La castanya fresca que es recull al Montseny enguany és d'una qualitat «excel·lent»

El Centre de Manipulació de la Castanya de Viladrau aquests dies treballa de manera intensa per poder atendre tots els encàrrecs que ja fa dies que els han encomanat, però també aquells que van arribant a mesura que s'acosta la tradicional festa de la Castanyada. El centre gestiona unes 18 finques dels boscos a la muntanya del Montseny - tres més que l'any passat- i recull a mà aquest fruit sec de quilòmetre 0. Van començar recollint 500 quilos i l'any passat van arribar a les 9 tones. Aquest any esperen que aquesta xifra es mantingui i, fins i tot, pugui créixer una mica. El director del centre, Joaquim Solé, ha explicat a l'ACN que mai havien tingut una castanya d'una qualitat tan "excel·lent", sobretot per la intensa calor a l'estiu i les poques pluges del setembre. Aquest cap de setmana, a Viladrau s'esperen centenars de persones a la 23a Fira de la Castanya El director del Centre de Manipulació de la Castanya de Viladrau, Joaquim Solé, ha destacat la qualitat del fruit que enguany estan recollint del bosc. Encara que la sensació pugui ser que aquest estiu ha estat molt més sec que anys anteriors, la veritat és que al Montseny han caigut pluges puntuals. "Hi ha una dita que diu que el castanyer a l'agost vol estar al forn i al setembre ha d'estar a l'obrador", en el sentit que li cal molta calor a l'estiu, però després també li cal una mica de pluja, ha explicat Solé. I precisament aquestes són les condicions que s'han donat als boscos del Montseny. "Molta calor a l'estiu i sis pluges al setembre", ha assenyalat l'expert en castanyes.Precisament, la pluja que ha caigut ha servit "per omplir la castanya", cosa que ha donat una qualitat "increïble" al fruit, ha explicat Joaquim Solé. Tot i que són optimistes que això els pugui repercutir en qüestions de volum de producció, també ha reconegut que la temporada de la castanya s'ha avançat uns dotze dies i pel fet d'estar més plena i el seu pes, també el temps de caiguda es reduirà. D'altra banda, independentment de la qualitat d'origen de la castanya, un factor que intervé en la qualitat final del producte és, precisament, la rapidesa amb què el fruit arriba al client final, "i això és una cosa que hem après amb els anys d'experiència", ha destacat.El consum de castanya collida al Montseny enguany es preveu que pugui augmentar, també pel fet que arreu de l'estat espanyol les condicions han estat molt extremes i sense pluges, cosa que ha afectat en la producció. De fet, Solé ha explicat que hi ha productors que podien estar venent 20 tones de castanya l'any passat, i enguany en produiran 500 quilos. "Així d'exagerat", ha assenyalat.Enguany no hi ha novetats pel que fa productes que hagin sortit al mercat, però des del centre s'ha decidit apostar per la millora d'alguns productes ja existents. Es tracta, per exemple, de la cervesa de castanya, que aquest any s'ha certificat sense gluten, o la reformulació dels ingredients d'unes galetes de castanya que calia millorar per aconseguir una textura més bona.Si bé el producte pel qual els coneix tothom és la castanya fresca, "la gent ja comença a venir per productes molt determinats", ha explicat Joaquim Solé. Un exemple d'això és la castanya que ja venen torrada al públic final, "li veiem molt camp per recórrer", ha afegit.Viladrau espera rebre més de 20.000 visitants durant tot el cap de setmana amb motiu de la Fira de la Castanya. Una de les novetats d'enguany és que s'ha engegat una campanya gastronòmica de la castanya que involucra els restauradors de Viladrau però també els restaurants del col·lectiu Osona Cuina perquè durant un mes elaborin plats elaborats amb la castanya de Viladrau i els puguin oferir als seus clients. Per Solé, aquest és un bon camí cap a la desestacionalització d'aquest fruit sec.