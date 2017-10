La matinada de diumenge s'hauran d'endarrerir una hora els rellotges

Els rellotges s'hauran d'endarrerir la matinada de diumenge

La matinada del pròxim diumenge, 29 d'octubre, el rellotge s'endarrerirà una hora a les tres del matí, que passaran a ser les dues, amb l'entrada en vigor de l'horari d'hivern que estableix la directiva europea. Tots els països de la Unió Europea -de forma harmonitzada- adoptaran aquest horari d'hivern i posaran fi així al període de set mesos de l'horari d'estiu per al 2017.Segons un estudi de la Comissió Europea, aquesta mesura té impactes positius no només en l'estalvi energètic, sinó també sobre altres sectors com el transport, les comunicacions, la seguretat viària o les condicions de treball, els estils de vida, la salut, el turisme o l'oci. El canvi horari es remunta als anys setanta, quan es va produir la primera crisi del petroli i alguns països van decidir avançar els seus rellotges per poder aprofitar millor la llum natural del sol i reduir així el consum d'electricitat en il·luminació.La diferenciació entre l'horari d'estiu i el d'hivern, que es posa en pràctica a uns 80 països de tot el món, es va iniciar de forma habitual el 1974 com a mesura d'estalvi davant de l'encariment del petroli i, per tant, de l'energia. La Comissió Europea es responsabilitza d'harmonitzar els canvis horaris a Europa, i actualitza i renova aquesta norma, si s'escau, cada cinc anys.El canvi horari i la seva finalització ve marcat per la directiva europea 2000/84/CE, relativa a les disposicions sobre l'hora d'estiu. La normativa obliga a aplicar un règim horari d'estiu i un calendari comú per les dates i hores a les quals ha de començar i acabar l'horari en tots els estats membre. La directiva no preveu la possibilitat que un estat membre no apliqui el règim de l'hora d'estiu.