​Una vintena d'alumnes de Torelló participen en un taller de l'Arxiu Municipal

Els alumnes del Cirvianum Foto: Aj. de Torelló

Un grup de 20 alumnes de 1r de Batxillerat de l'IES Cirvianum de Torelló van visitar l Arxiu Municipal per conèixer de primera mà les funcions del servei i la seva importància en la gestió de la documentació municipal i el patrimoni documental local.Tal com explica l'Ajuntament de Torelló en una nota, en aquesta ocasió, els alumnes van poder participar en un taller didàctic dedicat a les fonts d'informació i els documents d'arxiu com a fonts de la història, organitzat des del mateix servei. Per grups, els alumnes van descriure, observar i qüestionar una mostra de documents de l'Arxiu, així com, proposar línies d'investigació i recerca a partir d'aquests.D'entre la mostra dels documents treballats en aquest taller van destacar el programa de la Festa Major de l'any 1936, el projecte Bladó per a la construcció d'un edifici per a l'Ajuntament i una escola de l'any 1866, un expedient amb motiu de les queixes per a l'autorització de la processó de Setmana Santa, una fotografia de la campanya del referèndum de l'Estatut d'autonomia de 1979 i un article de La Veu del Ter.Les visites d'escolars al servei d'Arxiu Municipal s'han anat consolidant com a activitats estables dels centres educatius del municipi i han proliferat en els últims anys. En aquesta ocasió el taller 'Els documents d'arxiu com a fonts per a la història' ja compta amb la segona edició. Des del servei es valoren molt positivament aquestes activitats didàctiques que pretenen fomentar el coneixement de l'Arxiu Municipal, l'apropament als alumnes de les fonts d'informació d'arxiu, i conscienciar de la importància del patrimoni documental com a testimoni de la història del municipi.