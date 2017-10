Primer cap de setmana de regulació de l'accés de vehicles al Parc natural del Montseny

Un bus gratuït unirà Sant Celoni amb Santa Fe els caps de setmana de més afluència de visitants Foto: Diputació de Barcelona

Parades del bus gratuït entre Sant Celoni i Santa Fe Foto: Diputació de Barcelona

Mapa del recorregut del bus gratuït per accedir al Parc Foto: Diputació de Barcelona

Aquest cap de setmana serà el primer de la prova pilot per a regular l'accés de vehicles particulars al Parc natural-Reserva de la Biosfera del Montseny . La gran afluència de visitants que es registra en aquesta zona els caps de setmana previs a la festivitat de Tots Sants ha portat a la Diputació de Barcelona a posar en marxa una iniciativa que, si bé no tallarà el pas dels vehicles privats fins a la vall de Santa Fe i als tres aparcaments que hi ha habilitats, sí que pretén dissuadir els visitants d'aparcar als vorals de la carretera BV-5114. Per aquest motiu, durant aquest cap de setmana, així com també els dies 1, 4 i 5 de novembre, es posarà en marxa un servei d'autocar gratuït entre Campins i Santa Fe i un altre també entre Sant Celoni i Campins.La línia des de Campins, servida per l'empresa Sagalés, tindrà una freqüència de pas de 30 minuts, entre les 11:30 i les 16:45, i farà 4 parades: Can Riera de Ciuret, Sant Cristòfol, Can Carbonell i Santa Fe. Per poder utilitzar el transport públic des de Campins, s'ha habilitat un aparcament amb 500 places que tindrà un cost de 2 euros per vehicle.A més, també s'ha creat una línia de bus gratuïta que unirà l'estació de tren de Sant Celoni amb Campins, que funcionarà de les 11:10 a les 17:25, amb una freqüència de pas de 30 minuts. En aquest cas, els horaris de sortida estaran combinats amb les arribades de trens de mitjana distància, tant des de Barcelona com des de Girona, de manera que es facilita l'accés al Parc Natural amb transport públic. En arribar a Campins els usuaris d'aquesta línia hauran de canviar d'autocar per pujar fins a Santa Fe.La prova pilot es durà a terme durant dos caps de setmana d'octubre i novembre i, en funció dels resultats, es valorarà la possibilitat d'organitzar actuacions similars en altres èpoques de l'any. Així mateix, els vehicles mal estacionats o estacionats fora de de les zones d'aparcament especialment condicionades al llarg de la carretera BV-5114 i als entorns de la vall de Santa Fe, podran ser sancionats i fins i tot retirats per la grua si dificulten l'accés de persones i altres vehicles correctament estacionats.