Vic aprova unes ordenances marcades pel pacte de governabilitat amb Vic per a Tots

El ple de l' Ajuntament de Vic va aprovar aquest dimecres el pressupost i les ordenances fiscals per al 2018. Unes ordenances marcades pel pacte de governabilitat que hi ha entre el PDECat i Vic per a Tots. De fet, només Arnau Martí hi va donar suport. Capgirem Vic es va abstenir, mentre que ERC i Plataforma Vigatana hi van votar en contra. El regidor d'Hisenda, Àlvar Solà, va remarcar que es mantenien congelats la majoria d'impostos respecte al 2017.Aquests són l'Impost sobre Béns Immobles (IBI); l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE); l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM); i l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU). El regidor d'Hisenda va remarcar que Vic té l'IBI (0,585%) més baix entre les capitals de comarca que l'envolten (Berga, Granollers, Manresa, Olot i Ripoll) i els municipis més poblats d'Osona (Manlleu i Torelló). En aquest sentit, també va apuntar que es mantenen les bonificacions de l'IBI.Pel que fa a la taxa d'escombraries, s'apuja un 5% per la implementació de millores en el sistema de recollida de residus a la ciutat, és a dir, la renovació de la flota de contenidors i el porta a porta. "Per un domicili són 6 euros l'any" exemplificava Solà. També es mantenen les bonificacions de la taxa de recollida de residus segons l'ús de la deixalleria, per qui faci compostatge casolà, i les tarifes reduïdes per persones desocupades i jubilades. Enguany s'incorpora la tarifa super reduïda per famílies amb ingressos mínims.En aquest mateix sentit, com novetats Solà va remarcar que per al 2018 augmenten "les bonificacions per a persones amb pocs recursos". Arnau Martí, de Vic per a Tots, va ser l'encarregat de desgranar-les. Es tracta de l'exempció total en les taxes de recollida de residus i de clavegueram per a famílies amb pobresa energètica. Martí va lloar aquest canvi remarcant que "Vic serà la ciutat que garantirà els subministraments bàsics", pel que fa a taxes municipals. En aquest sentit, l'ecosocialista va remarcar que ""necessitem mantenir els nivells de recaptació per fer les polítiques socials necessàries". Martí va remarcar que les ordenances de Vic eren de les "més progressives del país".Joan Ballana, portaveu d'ERC-Som Vic, es va mostrar crític amb les ordenances. "Neixen collades econòmicament" deia el regidor remarcant que per un defecte de forma no es van poder publicar a temps les ordenances i, per tant, els ciutadans no van notar l'increment durant el 2017, però que en el proper sí que percebrien. D'altra banda, el republicà va criticar la desaparició de la bonificació del 2,5% per domiciliar el pagament de l'IBI. "Estan obligats a retirar aquesta bonificació per dos projectes: el nou traçat de les línies de bus i el porta a porta".En aquest darrer aspecte, Ballana es va mostrar especialment crític. "Les ordenances tècnicament són correctes però se'n fa una aplicació política per projecte mermats com el porta a porta". A més, "aquesta implementació al centre és més car que l'aplicació a tota la ciutat", va etzibar Ballana, xifrant la despesa en 3,5 milions del projecte del porta a porta, enfront del 4,1 que es tenien previstos pel de tota la ciutat. El republicà també es va mostrar crític amb l'augment de la taxa de recollida de residus per la renovació dels contenidors. "Haguéssim estalviat costos, si els haguessin fet repostar a la concessionària", va dir Ballana, apuntant que d'aquesta manera hi hauria més diners "per reformar el mercat municipal i les voreres"En aquest mateix sentit, Josep Anglada, de Plataforma Vigatana, va votar en contra: "Aquestes ordenances estan encaminades a aspecte tècnics i no als interessos dels ciutadans". El regidor va criticar l'augment de l'IBI que es donaria el 2018 per no poder-se fer efectiu el 2017, i també el sistema de recollida de residus que es preveu aplicar al cas antic: "costarà molt cara la implementació del porta a porta a la ciutat".D'altra banda, Marc Barnolas, de Capgirem Vic, va reiterar el seu compromís amb "la progressivitat fiscal en l'IBI", remarcant que des de la seva formació "treballem amb la idea que com més recaptació, més efectives seran les polítiques socials". En aquest sentit Barnolas va destacar l'aportació de la seva formació en les ordenances del 2016, que es va aplicar l'augment del valor cadastral en un 10%.El cupaire va demanar a l'equip de govern un seguit de propostes amb la condició de donar el vot favorable a les ordenances. Entre les demandes, destacava la creació d'una línia d'autobús en els polígons industrials de Vic. Una inversió "que les arques municipals poden sufragar", deia el regidor, recordant el compromís de l'equip de govern en una moció votada en el ple anterior. L'equip de govern no va acceptar la proposta perquè no es podia comprometre a la creació d'una nova línia. En aquest sentit, Solà va apuntar que s'estava treballant per convèncer la participació dels industrials per no haver de cobrir tota la inversió des de l'Ajuntament.El porta a porta va portar més polèmica. En aquest cas pel dictamen que proposa la creació d'un càrrec de confiança per desenvolupar la implementació del nou sistema de residus. Només hi va votar a favor l'equip de govern i Vic per a Tots; la resta de partits de l'oposició (ERC, Capgirem i Plataforma) hi van votar en contra. Joan Ballana va remarcar que "s'hagués pogut reciclar alguna de les places vacants que hi ha a l'Ajuntament i no haver de recórrer a la incorporació a dit". En aquest sentit, el republicà va apuntar que tenien un problema de temps: "Hi ha la necessitat imperiosa d'implementar el porta a porta".Joan Coma, de Capgirem Vic, va compartir l'aportació d'ERC, remarcant que no es repetís l'experiència amb el càrrec de confiança de Fires i Mercats. Josep Anglada també va criticar la figura del càrrec de confiança a l'OFIM i va apuntar que "aquesta gestió la podria fer molt bé qualsevol tècnic d'Urbanisme". Per la seva banda, el regidor de Recursos Humans, Josep-Ramon Soldevila, va remarcar que aquesta via era única solució per incorporar un tècnic. "Serà la persona que vindrà a tirar endavant la nova política de residus de la ciutat", va remarcar.El ple de Vic va rebutjar l'aplicació de l'article 155 a través d'una moció que va entrar per via urgent . Hi van votar a favor els regidors del PDECat, ERC i Capgirem Vic. Precisament aquests van ser els que la van presentar. D'altra banda, Carme Bover d'Unió, Arnau Martí de Vic per a Tots, Josep Anglada de Plataforma Vigatana i el regidor no adscrit Benjamí Dòniga (ex PSC) es van abstenir.Tot i l'abstenció dels quatre regidors, Bover, Martí i Dòniga van manifestar la voluntat de votar els punts de la moció per separat per poder manifestar el desacord en el punt número 1, que reclama "fer efectiu el mandat popular de l'1 d'octubre”, és a dir, la DUI. El text de la moció que va tirar endavant, proposat per l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència, insta a aturar la suspensió de l'autonomia catalana.Durant el torn de precs i preguntes, Katia Juncks (Capgirem Vic) i Arnau Martí (Vic per a Tots) van demanar perquè s'havien talat tres arbres de la rambla Sant Domènech durant les obres de la via. La regidora d'Urbanisme Fabiana Palmero va explicar que els arbres estaven malalts. D'altra banda, Sara Blázquez, de Capgirem va demanar a l'equip de govern canviar el nom de Virreri Avilés per l'1 d'octubre "per tancar passos foscos del passat".

