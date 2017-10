Vic defensa l’autonomia i rebutja l'article 155

El ple durant la votació. Foto: Josep M. Montaner

El ple de l'Ajuntament de Vic d'aquest dimecres va rebutjar l'aplicació de l'article 155 a través d'una moció que va entrar per via urgent. Hi van votar a favor els regidors del PDECat, ERC i Capgirem Vic. Precisament aquests van ser els que la van presentar. D'altra banda, Carme Bover d'Unió, Arnau Martí de Vic per a Tots, Josep Anglada de Plataforma Vigatana i el regidor no adscrit Benjamí Dòniga (exsocialista) es van abstenir.El primer tinent d'alcalde Josep Arimany va ser l'encarregat de llegir la moció de les entitats municipalistes AMI i ACM que reclama fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre i alhora a aturar la suspensió de l'autonomia catalana. El regidor d'ERC, Josep M. Diéguez, va repassar els punts de la moció a través de cançons reivindicatives de Raimon, Lluís Llach o Maria del Mar Bonet. Per això, Diéguez va acabar el seu discurs d'aquesta manera: "Ara és l'hora segadors". Per la seva banda, Joan Coma, de Capgirem, va remarcar que "la proclamació de la república facilitarà protegir-nos d'un cos antidemocràtic de l'estat espanyol". "Això ens dona l'oportunitat d'obrir un procés constituent que ens possibiliti l'aplicació de nous drets", va apuntar Coma.Josep Angalada, de Plataforma Vigatana, va apuntar que aquest no era "el camí més encertat per sortir d'aquesta crisi política: ni aplicació del 155, ni DUI". Anglada va remarcar que "el Parlament de Catalunya ha posat en crisis les nostres institucions sense tenir una majoria social". En aquest sentit, va apel·lar a la "responsabilitat de Puigdemont mitjançant la convocatòria d'unes eleccions autònomiques". "A les seves mans està la salvació de les institucions" va sentenciar.Per la seva banda, Arnau Martí, de Vic per a Tots, va remarcar "el retrocés que suposa l'aplicació del 155 i la detenció injusta de dues persones". En aquest sentit, va fer una "condemna rotunda del 155, però no compartim la llei del referèndum i de transitorietat jurídica". Per això, va demanar que es votés el punt 1 separat de la resta de la moció. Aquest reclama "fer efectiu el mandat popular de l'1 d'octubre", és a dir, la DUI. La resta de partits va estar d'acord en el fet que es pogués votar per separat i Martí va retirar la moció d'urgència que també anava en aquest sentit. En aquest mateix sentit, Benjamí Dòniga, exregidor socialista, i Carme Bover, d'Unió, també es van abstenir.L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, va tancar les intervencions remarcant la voluntat de preservar l'autonomia del país en contra la repressió de l'estat espanyol: "Ens han tornat a aplicar un altre Decret de Nova Planta, 300 anys després". L'aprovació va acabar amb els aplaudiments de la desena de persones del públic que s'havia concentrat a l'ajuntament.D'aquesta manera Vic se suma als diferents ajuntaments que ja van començar a aprovar mocions per aturar l'aplicació de l'article 155 . És el cas de Manlleu, Tavèrnoles, Taradell, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Santa Eugènia de Berga, Gurb o Tona, on s'han convocat plens extraordinaris d'urgència per aprovar el text promogut per les associacions municipalistes.