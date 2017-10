«No ens toqueu l'educació»: centenars de persones a la plaça de Vic en defensa de l'escola catalana

10:10 El ple no ha apreciat la urgència de debatre sobre la proposta de BComú i el PSC perquè els socialistes podessin votar a favor d'emplaçar el Senat a evitar l'activació del 155 i per mostrar alhora el rebuig a la declaració unilateral d'independència (DUI).

10:10 L'Ajuntament de Barcelona rebutja l'aplicació de l'article 155 amb el suport de BComú, PDECat, ERC, la CUP i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates), i el vot contrari de C's, PP i PSC.

09:54 Puigdemont torna a reunir el Govern aquest matí, a les 10.00 h, quan falten poques hores pel ple decisiu. Ahir, en un debat intern, l'executiu es va decantar per la declaració d'independència.

09:28 Comença el ple de l'Ajuntament de Barcelona amb el debat sobre el rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

09:08 El ple de l'Ajuntament de Barcelona començarà amb retard perquè primer s'ha reunit la Junta de Portaveus. Estava previst que s'iniciés a les 09.00 h.

09:00 VÍDEO, EN DIRECTE El ple de l'Ajuntament de Barcelona debat el rebuig al 155 i a la DUI. Els dos socis de govern, BComú i el PSC, pacten una proposta perquè els socialistes puguin mostrar l'oposició a "l'activació" del polèmic article.

08:54 Xavier Domènech, a El Matí de Catalunya Ràdio: «El 155 és la fi dels pactes territorials».

08:39 L'Ajuntament de Vic aprova la moció en contra de l'article 155 amb una àmplia majoria, informa Carles Fiter. PDECat, ERC i Capgirem Vic (CUP) voten a favor de la moció mentre que Unió, Vic per a Tots, Plataforma Vigatana i el regidor no adscrit s'abstenen.

08:26 La defensa del Govern considera nul·la la investigació del jutge en la causa contra l'1-O, informa Sara González. Denuncia que es tracta d'una "causa general" contra l'independentisme. Els advocats lamenten que se'ls impedeix l'accés al contingut d'un expedient judicial malgrat que el secret de sumari es va aixecar el passat dia 19.

08:01 L'Ajuntament de l'Escala (Alt Empordà) ha aprovat la moció que reclama aturar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola per "suspendre l'autonomia de Catalunya". Ho ha fet amb el suport del PSC, que governa en coalició amb un regidor no adscrit, i de la resta de formacions (PDeCAT i ERC) excepte el PP, que hi ha votat en contra. L'Ajuntament també ha exigit la llibertat de Cuixart i Sánchez i ha condemnat la violència de l'1-O reclamant la retirada dels cossos policials desplegats per evitar el referèndum.

07:48 PORTADES «Puigdemont lanza Cataluña al abismo», a l'«ABC». Recull de les portades dels diaris de paper catalans i espanyols.

07:16 ENTREVISTA Ana Gomes (Partit Socialista Portuguès): «Molts al PSOE s'han afegit a l'extremisme del PP»; per Pep Martí des d'Estrasburg. L'eurodiputada creu que "el govern del Partit Popular ha enverinat el conflicte a Catalunya". Assegura que la intervenció de mitjans de comunicació per part de l'executiu de Rajoy "seria el retorn a les polítiques franquistes".

00:34 Un espectacular mural exigeix l'alliberament de Cuixart i Sànchez a Sabadell. Es tracta d'una obra de l'artista local Werens, de 36x10 metres.

23:26 CRÒNICA La declaració d'independència s'imposa a les eleccions en el debat intern al Govern; per Joan Serra Carné, Roger Tugas i Sara González.

23:05 LA VEU DE NACIÓ Les esquerdes del 155. Article de Irene Ramentol.

23:04 OPINIÓ El 155 i la nova centralitat. Article de Xavi Bundó.

23:02 OPINIÓ El final de l'escapada?. Article de Montserrat Nebrera.

22:59 OPINIÓ Ni que hi hagi DI, no al 155. Article de Xavier Sabaté.

22:16 ​Anonymous denuncia que la policia espanyola s’ha infiltrat al moviment hacktivista. L'èxit de la #OpCatalunya ha provocat que sortissin molts grups nous i es dubta de l’autenticitat d’alguns d’aquests.

22:05 Unanimitat al ple de les Preses contra l'aplicació de l'article 155. També s'ha aprovat condemnar la violència exercida l'1-O i l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, a més d'exigir-ne l'alliberament immediat.

21:48 Sergi Sabrià tranquil·litza l'independentisme: «En el ple de dijous i divendres no us fallarem». El diputat i portaveu d'ERC defensa des de Sabadell els Mossos, l'ensenyament català i crida al diàleg fins a l'últim moment. Augura dies complicats on caldrà que tothom defensi les institucions catalanes. Informa Albert Segura.

21:32 Agents de la policia espanyola provoquen una baralla al Born. Anaven beguts i exigien parlar castellà i van protagonitzar una batussa en un bar abans que els propietaris truquessin els Mossos.

21:19 El govern municipal d'Altafulla elabora una declaració institucional contra el 155 sense consultar amb l'oposició. El PDECat i l'EINA-ERC denuncien que no han participat en la redacció del document i que hi ha punts que són inacceptables. L'alcalde afirma que no podia convocar un ple, com demanava l'AMI i l'ACM, perquè la moció "contempla alguns punts que difícilment entren dins del marc de l'Estatut i la Constitució". Informa Jonathan Oca.

21:08 CRÒNICA Sergi Sabrià: "En el ple de dijous i divendres no us fallarem". El diputat i portaveu d'ERC defensa els Mossos, el sector educatiu i les institucions catalanes des de Sabadell, però augura "dies complicats". Per Albert Segura.

20:54 Un miler de persones defensen a Terrassa el model d'escola catalana. Representants de la comunitat educativa de tot el Vallès Occidental s'han aplegat davant l'ajuntament per rebutjar els atacs i les ingerències a l'educació.

20:53 Pressió del carrer per declarar la independència: «El Govern ha d'escollir el poble o l'Estat». Els Comitès de Defensa de la República reuneixen centenars de persones davant del Palau de la Generalitat per reclamar la ruptura amb Espanya.

20:46 VÍDEO «L'Estaca» ressona en la concentració independentista de la plaça de Sant Jaume. Centenars de persones s'apleguen a Barcelona cridats pels Comitès de Defensa de la República (CDR) del Barcelonès.

20:43 EXCLUSIVA Un 74% dels independentistes rebutja convocar eleccions, segons una enquesta d'ERC. Un sondeig posterior a l'anunci del 155 assenyala que només un 38% dels catalans creu que els comicis ajudarien a resoldre la situació i un 77% s'oposa a suspendre l'autonomia. Per Roger Tugas.

20:38 Tarragona envia un missatge clar al govern espanyol: «No us permetrem que toqueu la nostra educació». Prop de 300 persones ha defensat el model educatiu davant dels atacs i les crítiques rebudes per part de ministres i partits polítics. Per Jonathan Oca.

20:36 El ple del Parlament d'aquest dijous començarà a les 17.00 hores en comptes de les 16.00 hores, com estava previst inicialment. Tal com ha confirmat fonts parlamentàries, Xavier García Albiol (PP) ha demanat a la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, l'endarreriment per arribar a temps del Senat, on serà durant el matí. La presidenta ha fet una ronda de contactes amb els portaveus dels grups per consultar si hi hauria algun inconvenient i, en comprovar que no era així, ha decidit atendre la petició d'Albiol perquè pogués ser al ple des de l'inici.

20:36 La Diputació de Tarragona rebutjarà l'aplicació del 155 en el ple de divendres. CiU i ERC han entrat la moció de l'AMI i l'ACM. La CUP havia denunciat que el govern de l'ens supramunicipal (CiU-PSC) no volia presentar les mocions de les dues associacions per condemnar la mesura que vol aplicar el govern espanyol. Per Jonathan Oca.

20:19 L'Estaca ressona a la plaça de Sant Jaume per defensar la República.

20:10 L'ensenyament manresà es reivindica entre cançons, contes i anècdotes. Unes 700 persones s'apleguen a la plaça Major per mostrar el seu rebuig a una intervenció estatal d'Ensenyament. Informa Pere Fontanals.

19:54 Crits de "Ni un pas enrere", "llibertat," Jordis llibertat", "els carrers seran sempre nostres" i "independència" a la concentració de la plaça Sant Jaume. Els manifestants també criden que "sense desobediència no hi ha independència" i que "TV3 no es toca". També "el poble mana, govern obeeix".

Mobilització dels CDR a la plaça Sant Jaume Foto: Jordi Bes

19:55 Els atacs a webs de l'Estat no s'aturen: hacktivistes entren ara als servidors del CNI. El col·lectiu Gaben Security ha hackejat l'agència d'intel·ligència i ha accedit a totes les dades del servidor web dins de la "campanya en defensa de Catalunya"

19:46 Uns pocs centenars de persones es concentren a la plaça de Sant Jaume de Barcelona cridats pels Comitès de Defensa de la República (CDR) del Barcelonès. Membres de la CUP també formen part dels CDR i han cridat a participar a la concentració. La intenció de la concentració és mostrar que el carrer està preparat per mobilitzar-se els pròxims dies.

Mobilització dels CDR a la plaça Sant Jaume Foto: Jordi Bes

19:31 CANAL MADRID El govern espanyol creu que la resistència al 155 només durarà una setmana. Més enllà de l’administració, l’executiu espanyol espera només una reacció limitada al carrer, similar a la que ha provocat la detenció dels líders de l’ANC i Òmnium. Anàlisi de Roger Pi de Cabanyes.

19:00 Concentració a la plaça de Sant Jaume Foto: Sara González

Centenars de persones es concentren a la plaça de Sant Jaume en defensa de la proclamació de la República.