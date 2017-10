EN DIRECTE El ple de Vic

12:31

L'Àrea Metropolitana avisa que els efectes de la incertesa política s'estenen com "una taca d'oli". El tinent d'alcalde de Barcelona Jaume Collboni adverteix d'un possible "efecte espiral" per la marxa d'empreses i exigeix a Puigdemont que convoqui eleccions per acabar amb la incertesa, però evita revelar què votaran els socialistes en el ple municipal d'aquest dijous per rebutjar l'article 155; informa Jordi Bes.