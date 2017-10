Els treballadors de l'escorxador Le Porc Gourmet fan la primera vaga amb èxit de seguiment: «Seguirem lluitant»

Mark Akmed, a la primera vaga a Le Porc Gourmet Foto: Josep M. Montaner

Mariela Salazar amb el seus companys de Le Porc Gourmet Foto: Josep M. Montaner

Primera vaga a Le Porc Gourmet Foto: Josep M. Montaner

Primera vaga a Le Porc Gourmet Foto: Josep M. Montaner

Èxit de la primera vaga convocada a l'escorxador de Le Porc Gourmet a Santa Eugènia de Berga. Més d'un centenar de treballadors s'han concentrat durant aquest dimecres (a partir de les 12 de la nit) davant de l'empresa del Grupo Jorge per exigir millores de les seves condicions laborals. "Ens tracten com esclaus", deia un, "estem cansats d'aquesta tonteria", deia l'altre. Els empleats, farts de les deplorables condicions, reclamen "una negociació formal" amb l'empresa i les cooperatives subcontractades ( Taic Clavial ) perquè s'apliqui la nova llei de cooperatives catalana, que es traduira en una millora laboral.Els treballadors reclamen, entre altres, un sou digne, que es compleixin els mínims que marca el conveni de la indústria càrnia, que es paguin les hores extres, que s'obri una investigació quan hi ha accidents, que no hi hagi discriminació d'origen i de sexes entre els treballadors... i "des de dins no hi ha resposta ni negociació", deia Mariela Salazar, portaveu del comitè de vaga, però, "seguirem lluitant".Per la seva banda, Mark Akhmed, ha reclamat que "s'apliqui la llei de les càrnies" que la Generalitat de Catalunya va aprovar el passat març. De fet, el comitè de vaga dels treballadors Le Porc Gourmet es va trobar amb membres de la Generalitat de Catalunya a Barcelona per solucionar el problema i negociar les condicions laborals, però l'empresa, un cop més, tampoc s'hi ha presentat. "Una setmana abans de la propera vaga els tornaran a convocar", deia Salazar, reiterant un cop més que "volem negociar".Aquest matí, els treballadors han aconseguit paralitzar l'activitat a l'escorxador. Tot i així han criticat que l'empresa "ha allargat la jornada als treballadors del torn de nit del dimarts" perquè poguessin portar a terme la matança dels del matí de dimecres. Apunten que aquest canvi es tradueix en la matança "d'uns 4.000 porcs més de l'habitual"."Preferim que no hi hagi més vagues, ens afecta a tots: treballadors i empresa" apuntava Salazar, però si no hi ha negociació "anirem a més, estem decidits". Per tant, tal com havien anunciat anteriorment, si no s'arriba a un acord amb l'empresa, es convocaran més vagues per al 13 i 14 de novembre; 11, 22 i 29 de desembre, i 9 de gener.Le Porc Gourmet té un miler de treballadors de l'escorxador, que treballen per les empreses subcontractades Clavial i Taic, considerades per diferents sindicats i Càrnies en Lluita com a falses cooperatives. La majoria són d'origen estranger i molts d'ells no saben parlar català. Això sí, al crit de "pit i collons" tenen clar que lluitaran pels seus drets laborals.