​Quinze joves de Manlleu faciliten l'adaptació d'infants d'origen estranger que comencen P3

«Auxiliars de P3» és un projecte molt ben valorat per les escoles Foto: Aj. de Manlleu

Un any més, una quinzena de joves de Manlleu ha donat suport en l'adaptació d'infants d'origen estranger que enguany han començat P3. Cadascuna de les 9 aules, ha comptat amb el suport d'una o dues persones per facilitar l'adaptació dels infants que comencen el primer curs d'Educació Infantil durant aquest mes de setembre.Tal com explica l'Ajuntament en una nota, el projecte "Auxiliars de P3" s'emmarca en el Pla Educatiu d'Entorn, gestionat mitjançant un conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat i l'àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica, i té per objectiu garantir la igualtat de condicions en l'escolarització dels nens, tot facilitant l'acollida a P3 dels infants d'origen estranger - la majoria d'origen marroquí - i les seves famílies, mitjançant la implicació de la ciutadania.L'auxiliar de P3 és una persona coneixedora del sistema educatiu català i parlant d'amazic, àrab i català, que dona el seu suport a les famílies, mestres i nenes i nens de les aules de P3 del municipi. El suport es fa fins que la mestra ja coneix l'infant i aquest comença a conèixer l'entorn escolar i la llengua catalana.La tasca de les auxiliars és majoritàriament voluntària, tot i que se'n remunera una petita part, ja que la dedicació horària és important. Abans de començar el curs, les persones voluntàries reben formació sobre com tractar els infants i les tasques que hauran de realitzar. Aquest any, les persones voluntàries han estat vinculades a l'associació Mares Món, amb qui l'ajuntament ha fet un acord per portar a terme conjuntament aquesta actuació.Aquest curs s'ha comptat amb 15 joves, 13 noies i 2 nois, fills de famílies d'origen marroquí, però que han nascut aquí o van arribar de petits i han estudiat al sistema educatiu català. La majoria han estudiat, o estan estudiant actualment, cicles formatius de grau superior o estudis universitaris, però també hi ha algunes noies estudiants d'ESO que hi han dedicat només les tardes.Algunes d'aquestes persones continuen fent voluntariat a l'escola, en diferents formats en funció de la seva disponibilitat i de les necessitats del centre: allargar més setmanes durant el mes d'octubre, un dia la setmana durant el trimestre o durant tot el curs, suport en dies puntuals a demanda de l'escola (sortides, activitats extraordinàries...). Les escoles han fet una valoració molt positiva d'aquesta tasca de suport i l'han considerat una actuació prioritària del PEE juntament amb els Tallers de Suport a la Tasca Escolar.Aquesta experiència, que es porta a terme cada setembre des de l'any 2005, ha estat reconeguda aquest 2017 com a bona pràctica pel Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya (BBP) de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals.