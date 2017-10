L'única castanya «Made in Catalonia», a Viladrau

Formatge de castanya Foto: Toni Carrasco

Solé del Centre de Manipulació de la Castanya de Mas Vidal Foto: Toni Carrasco

Viladrau és el lloc més important de recollida de castanya Foto: Toni Carrasco

El passat 12 d'octubre a Viladrau van començar a divulgar la campanya 2017 de la castanya. Aquest fruit sec i aliment únic de quilòmetre 0 s'ha i s'està incorporant en molts dels plats i menús dels restaurants de la zona del Parc del Montseny. A més, és el producte estrella de la nit de Tots Sants amb les populars castanyades arreu del país. La temporada de recollida manual d'enguany ha començat una mica abans de l'habitual, dura unes tres setmanes i en aquests moments està a mitja campanya.La jornada de portes obertes del 12 va donar per oberta la temporada amb degustació gratuïta de castanyes torrades amb llenya de castanyer i també d'una cada cop més àmplia diversitat de productes amb aquest fruit com a protagonista com per exemple melmelades, pa o formatge amb castanyes. Unes cent cinquanta persones procedents en bona part de les comarques barcelonines van gaudir també d'altres activitats per als més menuts com un taller amb fusta de castanyer.Viladrau és l'únic lloc de recollida important de castanya fresca a Catalunya i on es fan productes derivats amb d'aquest fruit. Els altres dos indrets on recullen castanyes en quantitat simbòlica i que no fan elaboracions de cap tipus són serra de Prades i Maçanet de Cabrenys. El volum i la elaboració de productes amb castanyes autòctones a Catalunya es porta a terme Viladrau: tant comercialització en fresc com els elaborats amb la col·laboració necessària d'altres elaboradors propers a ala zona.Tot i això, només es recull un 10% del total de castanyes que hi ha, ja que molts d'ells no es poden recollir perquè no estan prou nets i esporgats. A la península Ibèrica es troben castanyes en llocs concrets com la vall del Jerte a Extremadura, la comarca del Bierzo a Lleó, Orense o Lugo. L'altra país de castanyes per excel·lència és Itàlia on la tradició de la castanyada és ben present als voltants també de Tots Sants sobretot en les zones productores del Piemont. Precisament és on es produeix un pastís tradicional a base d'aquest fruit sec anomenat Castagnaccio.Segons Joaquim Solé del Centre de Manipulació de la Castanya de Mas Vidal , aquest és un any bo i la collita serà molt més alta que l'any passat i de molta més alta qualitat i mida. L'any 2016 va ser un any força dolent, així i tot, es van recollir uns 9 mil quilos. La castanya de Viladrau es recull de castanyers centenaris sobretot de finques particulars i del mateix parc natural. Solé recorda que antigament, per exemple, només, amb la recollida i tractament de la fusta de castanyer hi van haver setanta empreses i ara només en queden tres. Aquest arbre pot arribar a viure milers d'anys i al Montseny es pot trobar algun de prop de set-cents anys: el més vell del món està a l'illa de Sicília a la muntanya del volcà Etna i té uns dos mil cinc-cents anys.Per Solé aquest fruit sec té una important quantitat d'hidrats de carboni, vitamina B, potassi, ferro, calç, molta fibra i baix contingut de greix que facilitat la regulació de la hipertensió i va bé per les dones embarassades. També creu que és un producte que cal incorporar als plats dels restaurants i es pregunta "si fan plats de carn amb bolets de Polònia o Romania, perquè no els poden fer amb castanyes de Viladrau?". La comercialització en fresc s'envasa per mida de petita, gran i extra i amb preus del mig quilo que van dels 3'5,4 i 5 euros respectivament.També s'elabora farina de castanya sense gluten per a celíacs, botifarra, pastís, olis, infusions, melmelada, licor, cervesa, etc. I la castanya en cru, cuita o torrada també es ven deshidratada o liofilitzada perquè el consumidor la pugui mantenir durant més temps a casa seva en òptimes condicions i propietats organolèptiques.Cal esmentar també que del castanyer s'aprofita tot, ja que la fusta es fa servir en decoració, per a llenya o biomassa, dels troncs es fan peces més estructurals com bancs i taules i també tancats o petites cabanes.