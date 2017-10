​El projecte «Fet a Osona» estrena nou web

El Consell Comarcal d'Osona Osona Turisme han posat en marxa un nou web pel projecte fetaosona.cat per donar visibilitat a les empreses agroalimentàries elaboradores i productores de la comarca. La iniciativa va néixer amb l'objectiu de proporcionar, a les empreses osonenques, una marca paraigua d'àmbit comarcal a través de la qual desenvolupar tot tipus d'activitats relacionades amb el sector. Aquest projecte ha servit per a generar un cens d'empreses agroalimentàries productores i elaboradores que actualment n'aglutina més de 130 i tenen en comú que són empreses artesanes, de qualitat i que ofereixen un producte km0.Tal com explica el Consell Comarcal en una nota, en els últims anys s'han anat realitzant diferents accions dins el "Fet a Osona" per tal de dinamitzar el sector. Una de les actuacions principals ha estat realitzar assessoraments a les empreses agroalimentàries per oferir visites guiades. Actualment ja n'hi ha 15 que ofereixen visites a les seves instal·lacions per a donar a conèixer el procés de producció dels seus productes.Ara la nova pàgina web ofereix informació de totes les empreses que aglutina el cens i d'activitats programades per aquest col·lectiu. L'apartat més destacat, però, és el d'empreses que es poden visitar . Per tal que tots els públics puguin gaudir d'aquestes visites, s'ofereix un calendari en el qual l'empresa proposa dates per a donar a conèixer els seus establiments."Fet a Osona" s'emmarca dins el projecte de Diputació de Barcelona de Xarxa de Productes de la Terra, una agrupació voluntària de 12 ens locals d'àmbit supramunicipal que agrupa més d'un miler d'empreses productores i elaboradores de productes alimentaris de qualitat de la demarcació de Barcelona. L'objectiu principal de la Xarxa és enfortir el teixit empresarial, que les empreses siguin més competitives i sostenibles i els territoris més atractius i de qualitat.