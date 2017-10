Professionals de la salut d'Osona aprenen com actuar davant d'intoxicacions per bolets

Farinera borda Foto: Lluís Rodríguez Sala

Una quarantena de professionals de la salut han participat en una jornada per millorar la seva formació en el diagnòstic i el tractament de les intoxicacions alimentàries per inhalació de gasos, per medicaments, per bolets i altres causes. Segons l'ICS, aquest és un tema d'especial interès per als professionals d'atenció primària i urgent de les comarques del Berguedà, el Bages, l'Anoia, el Moianès i Osona, que han conegut les darreres tècniques que ajuden a detectar el tòxic causant de les intoxicacions i la forma més adequada de combatre-les.La jornada es va celebrar a les dependències de la Gerència Territorial Catalunya Central de l’ICS, a Sant Fruitós de Bages, i es va treballar de forma específica les intoxicacions per fum, vapors i productes de neteja; per alcohol, drogues i begudes energètiques, i també per medicaments i bolets. Pel que fa a aquestes darreres, el desconeixement i la confusió amb espècies comestibles d'aspecte semblant fa que cada any, en arribar la temporada de bolets, es produeixin intoxicacions, algunes, fins i tot, mortals. El criteri bàsic per evitar-les és consumir únicament aquells que se sap amb tota certesa de quina espècie són. Si es té algun dubte a l'hora d'identificar-los, cal rebutjar-los, han recordat.Els símptomes d'intoxicació varien segons l'espècie de bolet. Es poden presentar dolors forts d'estómac, suor freda, vòmits dolorosos i continuats, diarrees fètides i abundants, vertigen, prostració total, deliris i períodes alternatius de crisi i de calma. Els primers símptomes es poden presentar al cap de poca estona d'haver menjat els bolets (normalment entre mitja hora i tres hores) o poden aparèixer passades algunes hores. Les intoxicacions més greus, en particular la causada per la farinera borda (Amanita phalloides), es manifesten després d'unes 8 o 10 hores, de vegades més.