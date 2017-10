Dos concerts ben diferents fan vibrar al públic centellenc amb les Vesprades de Tardor

El flamenc va inundar el Casal Francesc Macià Foto: Vesprades de Tardor

Els dos primers concerts de Vesprades de Tardor van fer vibrar el públic centellenc el passat cap de setmana. El dissabte el jazz manouche va omplir el Centre Parroquial amb el rigorós treball dels joves intèrprets, el guitarrista Albert Bello i Oriol Saña al violí; i també acompanyats per Claudi Lázaro a la guitarra rítmica i Queralt Camps al contrabaix. Un concert proper i molt interactiu amb el públic energia positiva, alegria, diversió i entreteniment en estat pur. Un recital diferent per a un públic receptiu acostumat a bons reptes musicals de qualitat. Es va poder gaudir del més autèntic so del Hot Club de France que es pot escoltar últimament per les nostres contrades.El diumenge el Casal F. Macià va experimentar el flamenc més jondo amb el violí solista de la sevillana de Mairena d'Alcor, Elisa Prenda, una jove estudiant de l'ESMUC, acompanyada de Jordi Rodríguez a la guitarra flamenca, Cristina López al cante, Agustín Espín al baix elèctric, Àngel Pérez al piano i David Domínguez a la percussió. Van interpretar des d'una Soleà de Pablo Sarasate fins a altres palos flamencs com seguirillas, nanas, tarantos, bulerías, zambras i una rumba, La Dolorsita de creació pròpia de la mateixa Prenda. Un recital de flamenc amb un quadre perfecte dalt de l'escenari i d'una elegància i posada en escena dignes d'una compositora de primer nivell, tot i la seva joventut.Per a aquest proper dissabte a les nou del vespre al Casal està prevista l'actuació de la cantautora terrassenca Gemma Humet, una de les grans noves veus joves emergents del nou panorama musical català. La jove cantautora presentarà el seu darrer treball Encara on es pot detectar la seva forta personalitat musical i a la vegada també la seva maduresa artística amb música molt fresca i combinació de diferents estils i lletres colpidores. En el concert anirà acompanyada dels músics Adri Gonzàlez als teclats i Antonio Torres a la bateria. Amb cançons com Crida'm, Podries, Guerra, Empordà, La quimera, Oblida, Guerra, L'home Llop o Himne al futur, en el més pur estil d'una cançó d'esperança i de desig d'un món millor.Per últim aquest diumenge al Centre Parroquial a dos quarts de set de la tarda L'Ensemble Vox Harmònica retrà un homenatge a Claudio Monteverdi amb la representació de Club Monteverdi, una obra de teatre escrita pel dramaturg Jordi Pérez Solé amb música del compositor italià de Cremona i interpretada i escenificada per Anaïs Oliveras, Eulàlia Fantova, Mariona Llobera, Carles Prat, Víctor Vilca i Edwin García. Enguany es celebra el 450è aniversari del músic italià i l'obra gira entorn dels visitants a un club amb intèrprets i espectadors que viuen situacions i emocions de fa 400 anys però semblant a les actuals i situades a Màntua i Venècia.