El sindicat COS i Esfosa arriben a un principi d'acord per evitar el judici

Després de la vaga de l'abril de 2016, va començar les represàlies contra el comitè. Foto: Adrià Costa

El Jutjat Social número 3 de Granollers havia fixat per aquest dimarts a les deu del matí el judici contra Esfosa i tres directius de l'escorxador osonenc després de la demanda judicial que va presentar el sindicat COS per vulneració de la llibertat sindical. Amb tot, el judici no s'ha arribat a celebrar, ja que les dues parts han arribat a un principi d'acord.Segons ha explicat a l'ACN l'advocat del sindicat, Oriol Pintó, el principi d'acord fixa un període de quatre mesos de negociacions i, segons ha assegurat, "si el projecte arriba a bon port retirarem la demanda". Amb tot, si de les negociacions no obtenen cap resultat, el judici se celebrarà finalment el 16 de febrer de 2018. Segons Pintó, aquest període ha de servir per "millorar les condicions de l'escorxador" i el sindicat fixarà alguns objectius principals com la lluita contra la subcontractació i les falses cooperatives; la millora salarial; i la salut i la seguretat laboral.Els fets es remunten el mes d'agost de l'any 2016 quan suposadament els accionistes de l'escorxador osonenc Esfosa van "coaccionar i amenaçar els membres del comitè d'empresa amb la suspensió de pagaments, concurs de creditors i tancament de l'empresa si no feien fora la COS de l'escorxador". Així es va descobrir en unes gravacions La Coordinadora Obrera Sindical (COS) va guanyar les eleccions sindicals el passat 2014 i té 7 dels 9 membres del comitè. Aquest sindicat va ser l'impulsor de la jornada de vaga de l'abril de 2016. El seguiment va ser total i, des de llavors, les represàlies van anar en augment: la direcció va anunciar un ERO i va suspendre de feina i sou als membres del comitè, entre altres.Davant d'aquests fets, el sindicat COS va presentar una demanda judicial contra l'escorxador i els seus principals accionistes per haver vulnerat la llibertat sindical. El sindicat demanava una indemnització de 50.000 euros pels danys i perjudicis ocasionats.