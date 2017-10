Sant Hipòlit de Voltregà tindrà nou govern a partir del 8 de novembre

El proper 8 de novembre es votarà la moció de censura que han presentat Som Voltregà (candidatura associada a ERC) i PDECat contra l'alcalde socialista , Xavier Vilamala. Aquest dimarts, els dos partits han presentat el document el registre de l'ajuntament que es farà efectiu en el proper ple extraordinari. D'aquesta manera es trenca el pacte de govern entre PSC i Som Voltregà de les passades eleccions del 2015 (4 regidors PSC, 4 regidors CiU i 3 per Som Voltregà).Els dos grups proposen com a candidat a l'alcaldia Hipòlit Serra, que actualment és el primer tintent d'alcalde i portaveu del grup Som Voltregà. El cartipàs municipal encara no està del tot tancat i properament explicaran com queda distribuït entre les dues forces.La moció arriba després de l'aprovació de la llei del referèndum, el referèndum, la violència de l'1-O, les detencions i els empresonaments dels dos líders de l'ANC i Òmnium... "tots aquests esdeveniments han tingut la participació directe o indirecte dels socialistes", deia Hipòlit Serra en una roda de premsa aquesta tarda. "No podem passar per alt la participació del PSC amb el govern d'Espanya", ha sentenciat Serra.Per la seva banda, Sergi Cirera, del PDECat, ha explicat que estan satisfets d'arribar a aquest acord, ja que "entenem que la majoria social és independentista i sobiranista". "És una majoria demòcrata i té una voluntat de canvi", ha dit Cirera.En aquest sentit, el portaveu del PDECat ha fet esment a les piulades que ha fet Xavier Vilamala, en les quals remarcava que "és una tranquil·litat" que se'l faci fora "no per mala gestió, sinó per ser socialista" . En aquest sentit, remarcava que no hi ha "cap argument sobre poble i gestió"."També tenim una crítica fonamentada sobre la gestió de govern" deia Cirera apuntat que no ha sabut estar a l'altura del municipi quan aquest s'ha volgut expressar a nivell de país. "Hi ha coses que estan encallades de fa molts anys i ningú n'ha fet projectes", ha afegit. Finalment, Cirera ha explicat que "era important fer aquest pas per començar a donar aquest caire de canvi". Vilamala ocupava el càrrec des del 2007.